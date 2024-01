La Cour suprême soutient Biden dans le différend avec le Texas concernant la barrière frontalière

« L’injonction interdit aux agents de traverser ou de déplacer les obstacles physiques érigés par l’État qui empêchent l’accès à la frontière même qu’ils sont chargés de patrouiller et aux individus qu’ils sont chargés d’appréhender et d’inspecter », a-t-elle écrit. “Et cela supprime une forme clé de pouvoir discrétionnaire des agents pour empêcher le développement de situations mortelles, notamment en atténuant les risques graves de noyade et de décès par hypothermie ou par exposition à la chaleur.”

L’exception pour les urgences médicales était insuffisante, a écrit Mme Prelogar. “Cela peut prendre 10 à 30 minutes pour couper les épaisses couches de barbelés du Texas”, a-t-elle écrit. « Au moment où une urgence médicale apparaît, il est peut-être trop tard pour apporter une aide vitale. »

L’injonction était également injustifiée, a écrit Mme Prelogar. “Malgré l’affaiblissement des forces de l’ordre fédérales et le risque pour la vie humaine”, a-t-elle écrit, “la cour d’appel a cité comme préjudice du Texas uniquement le prix du fil et le coût de la réduction du fossé créé par les agents de la patrouille frontalière.”

M. Paxton a demandé aux juges de trouver un équilibre différent.

« Il est dans l’intérêt public de dissuader les actions illégales des agences et de respecter les droits de propriété », a-t-il écrit. « Il est également dans l’intérêt public de réduire le flux de fentanyl mortel ; lutter contre la traite des êtres humains ; protéger les Texans contre les intrusions illégales et les attaques violentes des cartels criminels ; et minimiser les risques de noyade pour les personnes, citoyens américains et migrants, lors de voyages périlleux vers et à travers des points d’entrée illégaux.

Ce mois-ci, des responsables fédéraux ont déclaré que lorsque les agents de la patrouille frontalière ont tenté de répondre aux informations faisant état d’une noyade dans une zone où l’État avait placé des fils accordéons, ils en ont été « physiquement empêchés ». Les responsables du Texas ont contesté cette version.