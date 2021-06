La Cour suprême slovaque annule l’acquittement d’un accusé dans l’affaire du meurtre d’un journaliste très médiatisé et ordonne un nouveau procès

En septembre, le tribunal pénal spécialisé avait déclaré l’accusé Marian Kocner et son associée Alena Zsuzsova non coupables d’avoir orchestré et payé le coup porté aux deux jeunes de 27 ans, dont la mort a secoué la Slovaquie.

Cependant, l’État a fait appel des verdicts et mardi, un panel de trois juges de la Cour suprême a ordonné que les deux hommes soient rejugés.

La Cour suprême a également confirmé le verdict de culpabilité des juges contre Tomas Szabo, l’un des tueurs à gages présumés embauchés par Kocner.

Szabo a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de l’homme d’affaires Petr Molnar, ainsi que pour ceux de Kuciak et Kusnirova.

Deux autres hommes, Zoltan Andrusko et Miroslav Marcek, ont également plaidé coupables du meurtre du couple et ont été condamnés respectivement à 15 et 23 ans de prison.

La Cour suprême a déclaré que la juridiction inférieure n’avait pas correctement évalué les preuves disponibles en prenant sa décision d’acquitter Kocner et Zsuzsova.

En février 2018, Kuciak et Kusnirova ont été abattus à leur domicile dans le village de Velka Maca, à l’est de la capitale Bratislava.

Kocner aurait menacé Kuciak après que le journaliste d’investigation ait écrit plusieurs articles sur ses activités commerciales.

