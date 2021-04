WASHINGTON – Lorsque la juge associée Amy Coney Barrett a siégé à la Cour suprême en octobre, les démocrates se sont ouvertement inquiétés du fait qu’un tribunal conservateur déséquilibré dénouait des années de précédents sur l’avortement, le contrôle des armes à feu et d’autres questions de division.

Mais plutôt que de donner aux conservateurs une série de victoires, les juges ont – jusqu’à présent – des avocats de gauche à droite cherchant des réponses sur les raisons pour lesquelles un certain nombre de défis en suspens traitant de certaines des plus grandes controverses du pays ont langui.

D’une affaire d’avortement hors du Mississippi à un conflit torride entre le Texas et la Californie opposant la liberté religieuse aux droits des homosexuels, les juges sont assis sur plusieurs questions litigieuses qui vont maintenant attendre jusqu’à cet automne – au plus tôt – pour obtenir une audience, en supposant que le tribunal prend les cas du tout.

« Il y a toujours une raison de jeter la canette sur la route », a déploré Josh Blackman, professeur de droit au South Texas College of Law Houston. « Ces problèmes persistent et s’aggravent s’ils ne parviennent à aucune solution. C’est un peu là où nous en sommes. »

Les militants réagissent à la décision de la clinique d’avortement SCOTUS Une Cour suprême divisée a invalidé lundi une loi de Louisiane réglementant les cliniques d’avortement, statuant que la loi exigeant que les médecins qui pratiquent des avortements aient des privilèges d’admission dans les hôpitaux voisins viole les droits annoncés par le tribunal dans Roe v. Wade. (29 juin) AP

Lorsque l’ancien président Donald Trump a nommé Barrett en septembre, les démocrates ont averti que sa confirmation ferait pencher la cour vers «l’extrême droite», notant qu’il y aurait une division 6-3 entre conservateurs et libéraux pour la première fois depuis des décennies. Le sénateur de New York Chuck Schumer, le leader démocrate de la chambre, a déclaré que la confirmation de Barrett «changerait la vie et les libertés du peuple américain alors qu’il faisait la queue pour voter».

Mais dans les mois qui ont suivi, l’approche de la Cour a été beaucoup moins dramatique. Il s’est rangé du côté des églises et des synagogues contestant les restrictions du COVID-19, mais a rejeté une batterie d’appels de Trump et de ses alliés cherchant à changer le résultat des élections de 2020. Il a abandonné certaines questions controversées laissées par l’administration Trump et en a évité d’autres.

Sur 13 avis signés publiés par le tribunal jusqu’à présent cette année, tous sauf un ont réuni conservateurs et libéraux dans la majorité qui a tranché l’affaire.

Cela peut être en partie le résultat du rythme du tribunal – les grandes affaires controversées ont tendance à être tranchées plus près de l’été – et une partie peut être liée aux appels que le tribunal a interjetés ou rejetés. Les observateurs de la Cour pensent que le juge en chef John Roberts est impatient d’abaisser la température et de diriger le tribunal autour des controverses partisanes.

Voici un aperçu de certains des appels brûlants qui attendent dans les coulisses du rôle de la Cour suprême.

Des manifestants pour le droit à l’avortement, dont Jaylene Solache, de Dallas, Texas, à droite, se rassemblent devant la Cour suprême à Washington, DC, le 4 mars 2020. Jacquelyn Martin, AP

Le litige en instance le plus surveillé devant le tribunal porte facilement sur l’interdiction par le Mississippi de la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse.

De nombreux conservateurs depuis plus d’une génération ont cherché soit à annuler la décision historique de 1973 Roe v. Wade qui a légalisé l’avortement à l’échelle nationale, soit du moins à l’éliminer. Certains considèrent l’affaire du Mississippi comme le premier véritable test de la résolution du tribunal sur la question.

Walter Weber, avocat principal au conservateur American Center for Law and Justice Comme l’a fait remarquer le juge Byron White, « chaque fois qu’un nouveau juge se présente à la Cour suprême, c’est un tribunal différent ».

Mais les juges réfléchissent à l’opportunité d’entendre l’affaire depuis des mois.

« Ce pourrait être le premier cas d’avortement à être examiné par l’ensemble actuel de juges », a noté Walter Weber, avocat principal au conservateur American Center for Law and Justice. «Comme l’a fait remarquer le juge Byron White,« chaque fois qu’un nouveau juge se présente à la Cour suprême, c’est un tribunal différent ».

Certains pensent que le tribunal est impatient d’éviter de se saisir pour l’instant d’une affaire aussi controversée. D’autres pensent que le tribunal se prépare à décider de ne pas prendre l’appel et qu’un ou plusieurs juges conservateurs sont occupés à rédiger une longue dissidence sur cette décision. Pour l’instant, le retard inhabituel est un mystère qui a vexé même certains des observateurs les plus proches de la Cour.

« Vos spéculations sur les raisons pour lesquelles le tribunal n’a pas encore indiqué s’il entendra notre contestation de l’interdiction de l’avortement de 15 semaines dans le Mississippi sont aussi bonnes que les miennes », a déclaré Hillary Schneller, avocate principale du Center for Reproductive Rights. « Mais je le fais. sachez que cela ne devrait pas être un cas difficile. Cette interdiction de l’avortement viole près de 50 ans de précédent de la Cour suprême selon lequel les États ne peuvent pas appliquer les interdictions d’avortement avant la viabilité. «

Le tribunal examine simultanément une autre affaire d’avortement sur son soi-disant rôle parallèle, un appel du Tennessee la semaine dernière qui veut imposer une période d’attente de 48 heures avant que les avortements ne soient pratiqués. Cela pourrait être décidé ce printemps.

Les manifestants pour et contre la candidate à la Cour suprême du président Trump, Amy Coney Barrett, se rassemblent devant la Cour suprême le premier jour des audiences de confirmation du Sénat pour Barrett le lundi 12 octobre 2020 à Washington DC Hannah Gaber, USA AUJOURD’HUI

La Cour suprême siège également sur un différend ce terme entre les deux États les plus peuplés et peut-être les plus disparates politiquement du pays: la Californie et le Texas. L’affaire souligne une fois de plus une tension dans la loi entre la liberté religieuse et les droits des homosexuels.

La Californie a approuvé une loi d’État en 2016 interdisant les voyages financés par les contribuables dans des États qui n’interdisent pas explicitement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le Texas autorise les agences de placement familial et d’adoption à refuser aux couples homosexuels le statut de parents s’ils s’opposent au mariage homosexuel pour des motifs religieux. Le Texas a poursuivi la Californie l’année dernière et les juges réfléchissent à l’opportunité de prendre l’affaire depuis janvier.

Les procureurs généraux de Californie et du Texas n’ont pas répondu aux questions sur l’affaire, mais le Texas a déclaré au tribunal que la loi californienne pourrait avoir d’énormes conséquences économiques.

« Si ce cycle de représailles se poursuit, cela laissera un pays divisé en États rouges et bleus: les premiers ne dépensent de l’argent que dans d’autres États rouges; les seconds ne dépensent de l’argent que dans les États bleus », ont déclaré les avocats du Lone Star State à la Cour.

La Californie dit qu’il est dans les limites de définir des politiques sur la façon de dépenser l’argent des contribuables.

« Le fait que la Californie ait équilibré ces préoccupations parfois concurrentes différemment du Texas ne démontre pas que la Californie a agi de manière irrationnelle ou avec une animosité envers la religion », a-t-il déclaré au tribunal dans un dossier l’année dernière.

La poursuite a des parallèles avec l’une des plus grandes affaires devant le tribunal ce trimestre, qui sera probablement tranchée cet été. Dans ce procès, Philadelphie veut interdire ce qu’elle qualifie de discrimination entre personnes du même sexe par une agence de placement familial catholique. L’agence affirme qu’elle ne peut pas sélectionner les couples de même sexe comme parents parce qu’elle s’oppose au mariage gay pour des motifs religieux.

Les défenseurs des droits des armes à feu et les membres de la milice se rassemblent dans la capitale de Virginie pour protester contre d’éventuels projets de loi sur le contrôle des armes à feu. Jack Gruber, USA AUJOURD’HUI

Le tribunal a évité les différends du deuxième amendement pendant des années, mais plusieurs experts prédisent que les juges sont prêts à cueillir une affaire de droits des armes à feu pour examen prochainement. S’ils décident que le moment est venu, ils auront bientôt plusieurs cas à choisir.

Lorsqu’il a annulé les interdictions d’armes de poing dans le district de Columbia et à Chicago en 2008 et 2010, le tribunal a spécifiquement donné un signe de tête au droit de posséder une arme à feu à des fins légales, telles que la légitime défense à l’intérieur de la maison. Désormais, les juges ont devant eux une affaire qui se demande si les États peuvent réglementer le droit de porter des armes loin de chez eux.

Michael Jean, directeur du bureau des avocats contentieux de la National Rifle Association Vous avez ici une très large division parmi les juridictions inférieures sur une question qui semble très claire sur la base du texte du deuxième amendement.

Deux résidents de l’État de New York ont ​​demandé une licence pour porter des armes à feu à l’extérieur de leurs maisons, mais ont été refusés parce qu’ils ne répondaient pas à l’exigence de l’État d’avoir un «besoin spécial d’autoprotection» au-delà de ce qui est exigé par le grand public. Leur procès s’est retrouvé devant la Cour suprême en décembre.

Michael Jean, directeur du bureau des avocats contentieux de la National Rifle Association, a déclaré que les défenseurs des droits des armes à feu espéraient que le tribunal se saisirait de l’affaire de New York. Plusieurs juges ont indiqué leur désir de se pencher sur la question dans les dissensions récentes et avec six votes potentiels en jeu, il y a de meilleures chances que les conservateurs puissent rassembler une majorité.

« Vous avez une très large division parmi les juridictions inférieures ici sur une question qui semble être très claire sur la base du texte du deuxième amendement », a-t-il déclaré. « Le texte … dit » Gardez et portez « . Verbes jumeaux signifiant deux buts de la droite. «

D’autres cas se demandent si les personnes reconnues coupables de crimes non violents devraient être interdites de posséder des armes à feu.

Potentiellement contre le traitement de ces affaires: une récente vague de fusillades de masse très médiatisées en Géorgie et au Colorado qui le mois dernier a attiré l’attention de Washington sur le débat partisan sur les droits des armes à feu.

Dans cette photo d’archive du 7 mars 2017, des rameurs pagayent le long de la rivière Charles en passant par le campus de l’Université Harvard à Cambridge, au Massachusetts. Charles Krupa, AP

Une poignée d’autres questions controversées ne sont pas prêtes, mais se profilent à l’horizon et pourraient devenir des questions à succès à l’automne. Deux de ces affaires concernent des litiges qui ont déjà été entendus par le tribunal.

Un groupe opposé à l’action positive tente d’arrêter la prise en compte de la race par l’Université de Harvard dans son processus d’admission, alléguant que l’école a fait preuve de discrimination à l’égard des Américains d’origine asiatique pour stimuler les inscriptions noires et hispaniques.

La Cour suprême a annulé une décision de la cour d’appel en faveur du droit de Gavin Grimm d’utiliser la salle de bain correspondant à son identité de genre. Steve Helber, AP

La Cour suprême a confirmé de justesse le processus d’admission à l’Université du Texas à Austin en 2016, mais cet avis a été rédigé par le juge adjoint Anthony Kennedy, un vote décisif consommé qui a pris sa retraite. La Cour actuelle est beaucoup plus conservatrice qu’elle ne l’était il y a cinq ans.

«Cette affaire est le genre de litige important sur les droits individuels que ce tribunal n’a pas hésité à entendre», a fait valoir l’action anti-affirmative Students for Fair Admissions. « ce n’est pas n’importe quelle université. C’est Harvard. Harvard est au centre de la controverse sur les admissions basées sur l’ethnie et la race depuis près d’un siècle. »

Également de retour sur le dossier du tribunal: la lutte pour savoir si les étudiants peuvent utiliser une salle de bain correspondant à leur identité de genre. Un conseil scolaire de Virginie souhaite que le tribunal révise sa politique d’exiger des élèves qu’ils utilisent les toilettes en fonction de leur sexe attribué à la naissance ou utilisent des salles de bains privées. En 2019, le tribunal a refusé de revoir la politique d’un district scolaire de Pennsylvanie autorisant les étudiants transgenres à utiliser des salles de bain conformes à leur identité de genre.

Le district scolaire de Virginie, comté de Gloucester, a présenté la question comme étant d’une «importance cruciale pour les millions d’élèves dont le droit à la vie privée est menacé, ou pour les légions d’écoles privées de la liberté de faire des distinctions de bon sens fondées sur le sexe».

Mais l’American Civil Liberties Union, qui a plaidé le revers de la médaille, a critiqué le district scolaire pour «avoir creusé dans ses talons».

«La loi fédérale est claire», a récemment déclaré Josh Block, un avocat de haut niveau du groupe. « Les étudiants transgenres sont protégés contre la discrimination. »