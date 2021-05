La Cour suprême s’est prononcée à l’unanimité contre les forces de l’ordre et Biden dans une décision majeure – The Right Scoop

La Cour suprême s’est prononcée à l’unanimité contre les forces de l’ordre aujourd’hui au sujet de leur demande d’entrée sans mandat dans le domicile de quelqu’un et de la saisie ultérieure. Le DOJ de Biden n’était pas partie au procès, mais avait déposé un mémoire d’amicus soutenant la demande des forces de l’ordre:

FORBES – La Cour suprême des États-Unis a statué à l’unanimité lundi que les forces de l’ordre ne peuvent pas entrer légalement dans les maisons sans mandat, même dans les cas où cela pourrait profiter à l’intérêt public, annulant la suggestion des forces de l’ordre et de l’administration Biden de le faire dans le cadre d’un «soin communautaire» une exception serait justifiée. L’affaire Caniglia c. Strom portait sur la question de savoir si la police avait agi légalement en pénétrant dans la maison d’un homme et en retirant ses armes à feu sans mandat après qu’il eut exprimé des pensées suicidaires et avait été emmené à l’hôpital pour une évaluation psychiatrique. La police est entrée dans la maison en vertu d’une exception de «gardiennage communautaire» qui autorise l’entrée dans les cas où cela profite à l’intérêt public, qui s’applique traditionnellement aux incidents concernant des véhicules, mais pas à la maison. Cette exception avait été favorisée par les forces de l’ordre dans l’affaire ainsi que par l’administration Biden, dont le ministère de la Justice a déclaré dans un mémoire d’amicus que la police devrait pouvoir entrer dans les maisons sans mandat dans les cas qui sont «objectivement fondés sur un public non enquêteur. intérêt, comme la santé ou la sécurité. » Le tribunal a statué que l’exception ne pouvait pas être étendue à la maison sans violer le quatrième amendement, annulant deux tribunaux inférieurs qui se sont rangés du côté des policiers et leur argument selon lequel l’amendement «n’interdit pas aux agents des forces de l’ordre de diffuser une situation instable dans une maison pour protéger les résidents ou d’autres». «Ce qui est raisonnable pour les véhicules est différent de ce qui est raisonnable pour les maisons», a écrit le juge Clarence Thomas dans son opinion pour le tribunal, notant que la norme précédente qui permettait l’exception de «gardiennage communautaire» n’était pas «une doctrine autonome qui justifie les fouilles sans mandat. et saisies à la maison. » La décision du tribunal n’affecte pas la capacité des policiers à prendre «des mesures raisonnables pour aider les personnes qui se trouvent dans une maison et qui ont besoin d’aide» qui sont protégées en vertu d’une doctrine distincte des «situations d’urgence», a noté le juge Brett Kavanaugh dans une opinion concordante: comme lorsqu’une personne âgée est tombée ou pour éviter un suicide potentiel.

Pour rappel, voici ce que dit le quatrième amendement: Le droit des personnes d’être en sécurité dans leurs personnes, maisons, papiers et effets, contre les perquisitions et saisies déraisonnables, ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, mais sur une cause probable, appuyée par un serment ou une affirmation, et en particulier en décrivant le lieu à fouiller et les personnes ou objets à saisir.

Le fait que la Cour suprême ait confirmé le quatrième amendement à l’unanimité montre à quel point le DOJ de Biden soutient ce type de saisies sans mandat. Et vous savez que cela aurait été la pointe de l’iceberg si la Haute Cour avait confirmé cela, car de plus en plus de choses seraient justifiées par cette «prise en charge communautaire».

C’est une bonne journée pour l’Amérique.