La Cour suprême semble sceptique quant à la contestation de l’agence de protection des consommateurs : NPR

basculer la légende Drew Angerer/Getty Images

Drew Angerer/Getty Images

Dans une affaire majeure de la Cour suprême impliquant la structure du gouvernement, une majorité de juges semblent enclins à confirmer la manière dont le Bureau de protection financière des consommateurs et de nombreuses autres agences sont financés.

Après le krach de 2008, le Congrès a créé le CFPB pour protéger les consommateurs contre ce qui était considéré comme des pratiques prédatrices et trompeuses de la part des institutions financières.

Depuis, le Bureau a mis en place des mesures de protection des consommateurs pour les transactions financières allant des hypothèques aux cartes de crédit. Mais les prêteurs sur salaire combattent depuis des années les réglementations qui limiteraient les frais excessifs facturés sur les petits prêts de quelques centaines de dollars seulement – ​​frais qui finissent souvent par coûter aux gens des milliers de dollars.

Puis l’année dernière, la Cour d’appel du cinquième circuit, qui couvre le Texas et certains États du sud, a jugé que la structure du CFPB était inconstitutionnelle. La cour d’appel a déclaré que le mécanisme de financement du Bureau violait la clause de crédits de la Constitution car, au lieu d’un crédit annuel du Congrès, le Congrès avait fixé le financement de l’agence à un montant annuel plafonné provenant des frais bancaires payés au système de la Réserve fédérale.

Le gouvernement a fait appel devant la Cour suprême parce que de nombreuses autres agences bénéficient d’un financement similaire, y compris la Réserve fédérale elle-même ; la Federal Deposit Insurance Corp., qui assure les dépôts bancaires ; le Bureau du contrôleur de la monnaie, qui agréé et réglemente toutes les banques nationales ; et potentiellement même la sécurité sociale et l’assurance-maladie, qui sont financées par un impôt spécifique.

Mardi, lors de ses plaidoiries devant la Haute Cour, la solliciteure générale Elizabeth Prelogar a défendu le mécanisme de financement du CFPB, soulignant que les rédacteurs de la Constitution ont créé des structures de financement similaires.

« Le tout premier Congrès » a adopté un crédit sans préciser de montant fixe « jusqu’à un plafond de dépenses particulier », a déclaré Prelogar aux juges. « C’est ainsi que le mécanisme de financement du CFPB est structuré aujourd’hui, et d’innombrables crédits ont ressemblé à cela au cours de l’histoire. » Il existe « plus de 400 utilisations de ce type de pouvoir discrétionnaire », a-t-elle ajouté.

Mais le juge en chef John Roberts semblait sceptique, qualifiant son argument de « vision très agressive de l’autorité du Congrès ».

Le juge Neil Gorsuch a demandé si les règles actuelles s’appliqueraient si les fonds du CFPB étaient plafonnés à 1 000 milliards de dollars au lieu des 600 millions de dollars actuels. Mais le juge Brett Kavanaugh est intervenu : « Le Congrès pourrait changer cela demain. »

Noel Francisco, qui a été solliciteur général dans l’administration Trump, représentait les prêteurs sur salaire de l’autre côté.

« Le Congrès n’a jamais autorisé une agence à choisir ses propres crédits perpétuels. Et s’il peut le faire pour le CFPB », a déclaré Francisco, « alors vous avez béni un régime dans lequel le Congrès peut autoriser le pouvoir exécutif à dépenser tout ce qu’il veut pour financer. l’ensemble du gouvernement. »

Mais plusieurs juges, tant conservateurs que libéraux, ont catégoriquement déclaré à Francisco que son argument n’avait aucun sens car il n’avait aucun principe limitatif.

Ce n’est « pas intelligible », a déclaré la juge Amy Coney Barrett. « Je pense que nous avons tous du mal à comprendre… quelle est la norme que vous utiliseriez. » Même « en supposant que vous ayez raison de dire qu’il doit y avoir quelque chose de plus que les 600 millions de dollars, comment décidez-vous combien c’est trop ?

Francisco a répondu : « Il est difficile de trouver une règle absolue. »

La juge Elena Kagan a observé de manière caustique que 600 millions de dollars équivalaient essentiellement à « une erreur d’arrondi dans le budget fédéral ». Et la juge Sonia Sotomayor a ajouté : « Je suis totalement perdue », notant que 60 % du budget fédéral est financé par des « crédits permanents », et non par des crédits budgétaires.

Pendant ce temps, Kavanaugh a remis en question l’argument de Francisco selon lequel le CFPB est financé par une appropriation perpétuelle. « Le mot ‘perpétuel’ me pose problème car il implique qu’il est enraciné et qu’un futur Congrès ne pourra pas le changer, mais le Congrès pourrait le changer demain. Et il n’y a rien de perpétuel ou de permanent là-dedans », a déclaré Kavanaugh.

Quelques instants plus tard, le juge Ketanji Brown Jackson a soulevé une préoccupation différente, s’inquiétant de la « séparation des pouvoirs » et du « pouvoir judiciaire devenant soudainement un super législateur ».

Francisco semble suggérer que le problème avec le financement du CFPB est qu’il ne passe pas par un crédit annuel du Congrès.

Mais le juge Kagan a souligné que les crédits permanents comme celui-ci étaient courants lors de la fondation. « Vous allez donc à l’encontre de 250 ans d’histoire », a-t-elle déclaré.

Le juge Clarence Thomas semblait également frustré. Pour tenter d’obtenir une réponse succincte, il demande à Francisco de « compléter cette phrase : le financement du CFPB viole la clause de crédits parce que… ?

« Parce que le Congrès n’a pas déterminé le montant que cette agence devrait dépenser », a répondu Francisco. « Au lieu de cela, il a délégué au directeur [of the CFPB]le pouvoir de choisir son propre crédit sous réserve uniquement d’un [capped] limite. »

Une décision dans cette affaire est attendue d’ici la fin du mandat du tribunal.