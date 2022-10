La Cour suprême semble déterminée à réduire la Clean Water Act dans Sackett c. États-Unis

Sackett c. Agence de protection de l’environnement, dont la Cour suprême a été saisie lundi, est une affaire diaboliquement difficile. Il s’agit de la signification correcte d’une phrase vague dans le Clean Water Act, la principale loi protégeant les eaux américaines d’un large éventail de substances étrangères.

Cette loi de 1972 interdit le “rejet de polluants” dans les “eaux navigables”. Mais il définit également le terme “eaux navigables” de manière vague et contre-intuitive, pour inclure toutes les “eaux des États-Unis, y compris les mers territoriales”. Alors que presque tout le monde s’accorde à dire que les grandes masses d’eau telles que les rivières et les grands lacs sont qualifiées d'”eaux des États-Unis”, Sackett, qui implique un couple qui souhaite remplir des zones humides sur leur terrain résidentiel près d’un lac de l’Idaho, demande à quel point une zone humide doit être connectée à une masse d’eau aussi grande avant qu’elle ne soit également soumise aux interdictions de la Clean Water Act.

UN La décision de supprimer les protections de la loi même pour certaines zones humides pourrait avoir des implications importantes pour l’approvisionnement en eau du pays, car le système d’eau de ce pays est interconnecté. Un polluant déversé dans une zone humide à des kilomètres d’un grand lac peut néanmoins migrer vers ce lac.

A la veille des plaidoiries en Sacketla Cour semblait susceptible de se contenter de l’une des deux approches suggérées par deux juges conservateurs en Rapanos c.États-Unis (2006), la dernière affaire de la Cour suprême à examiner comment définir le terme « eaux des États-Unis ». Mais aucun des deux tests n’a semblé satisfaire la majorité de la Cour lors de la plaidoirie de lundi.

Au moins six des juges se sont dits préoccupés par le fait qu’une lecture étroite de la Clean Water Act suggérée par le juge Antonin Scalia (qui a été rejoint, en 2006, par trois de ses collègues nommés par les républicains) dans Rapanos est en contradiction avec le texte de la loi. En effet, la majorité des juges semblaient si critiques à l’égard de l’approche de Scalia – et du plaidoyer de l’avocat conservateur Damien Schiff pour cette règle – que Schiff semblait se diriger vers une perte lorsqu’il s’est assis après avoir présenté son premier tour d’arguments aux juges.

Pourtant, si les écologistes pensaient qu’ils avaient des raisons de se réjouir lorsque Schiff a quitté le podium à mi-chemin de la plaidoirie de lundi, ces espoirs ont été anéantis peu de temps après que l’avocat du DOJ, Brian Fletcher, a commencé ses plaidoiries.

La majorité des juges semblaient préoccupés par le fait que le test alternatif proposé par le juge Anthony Kennedy dans Rapanos est trop vague pour être gérable. Pire encore, pour les écologistes et pour le gouvernement, la majorité nommée par les républicains de la Cour a semblé également préoccupée par le fait que la lecture de la loi par le gouvernement fédéral est trop vague – et qu’elle donne trop peu d’avertissement aux propriétaires fonciers quant à savoir s’ils devront se conformer à la loi.

Le résultat le plus probable dans Sacket, en d’autres termes, est que la Cour procédera à une réduction significative de la Clean Water Act, mais peut-être pas la plus profonde que les écologistes craignaient avant les arguments de lundi. Il est moins clair si les juges proposeront un test pour déterminer quelles eaux sont soumises à la loi qui apportera une réelle clarté à cette question difficile.

La Cour semble douter d’une lecture étroite de la Clean Water Act proposée par le juge Scalia

Les demandeurs Chantell et Michael Sackett ont acheté un terrain résidentiel près de Priest Lake dans l’Idaho, dont une grande partie est constituée de zones humides. Ils ont tenté de remplir ces zones humides avec du sable et du gravier, mais le gouvernement fédéral leur a dit d’arrêter – sur la théorie selon laquelle la destruction effective de ces zones humides violerait la Clean Water Act.

Bien que le sable et le gravier ne soient pas le genre de choses que beaucoup de gens considèrent habituellement comme des polluants, la Clean Water Act empêche la destruction d’au moins certaines zones humides en raison du rôle naturel que jouent les zones humides dans la protection de masses d’eau plus importantes contre la pollution. Les milieux humides agissent comme des filtres qui retiennent les polluants qui pourraient autrement s’infiltrer dans les eaux navigables. Ils agissent également comme des éponges pour absorber les eaux de crue.

Mais la question de savoir quelles zones humides sont qualifiées d’« eaux des États-Unis », et donc protégées par le Clean Water Act, s’avère assez difficile. Dans Rapanos, quatre juges ont rejoint une opinion du juge Scalia qui aurait exclu la plupart des zones humides américaines du champ d’application de la loi. Selon le test proposé par Scalia, une zone humide n’est soumise à la loi que si elle a une “connexion de surface continue” avec une “étendue d’eau relativement permanente” qui rend “difficile de déterminer où “l’eau” se termine et la “zone humide” commence. .”

Selon un mémoire amicus déposé par des associations professionnelles représentant les régulateurs et les gestionnaires de l’eau, le test de Scalia «exclurait 51% (sinon plus) des zones humides de la nation» des protections de la loi.

Mais de nombreux juges ont suggéré lundi que la règle proposée par Scalia à partir de Rapanos est en contradiction avec une disposition de la Clean Water Act qui indique que la loi couvre les zones humides qui sont « adjacentes » aux plans d’eau navigables.

Le juge en chef John Roberts, par exemple, a fait valoir qu’une gare est généralement considérée comme «adjacente» aux voies ferrées, même si ces voies ne touchent pas littéralement la gare physiquement. Le juge Brett Kavanaugh a noté qu’en 1977, le Corps des ingénieurs de l’armée a clairement indiqué qu’une zone humide peut être “adjacente” à un plan d’eau même s’il est séparé de ce corps plus large par des bermes, des dunes, des digues ou d’autres caractéristiques similaires. . Et Kavanaugh a semblé soutenir que le Congrès avait incorporé la compréhension du Corps des ingénieurs de l’armée dans la loi sur l’eau propre elle-même.

Comme l’a dit la juge Amy Coney Barrett à Schiff, “le plus gros problème pour vous, clairement”, c’est que la loi semble englober les zones humides qui sont simplement à proximité d’un plus grand plan d’eau, et pas seulement les zones humides qui sont tellement intégrées dans ce plan d’eau que il est “difficile de déterminer où se termine ‘l’eau’ et où commence la ‘zone humide'”.

La Cour pourrait finalement se contenter d’une règle encore plus restrictive que celle de Scalia

Pourtant, alors qu’une majorité de la Cour a semblé s’éloigner de la règle proposée par Scalia lundi, les six membres républicains nommés par la Cour ont semblé préoccupés par ce que le juge Samuel Alito a qualifié de “problème d’imprécision”. Ou, comme l’a dit le juge Neil Gorsuch, comment un « propriétaire foncier raisonnable » est-il censé déterminer si sa terre est couverte par la Clean Water Act ?

Dans Rapanos, le juge Kennedy a proposé ce que l’on appelle souvent le critère du « lien significatif ». Selon ce test, les zones humides sont soumises aux restrictions de la loi si elles “affectent de manière significative l’intégrité chimique, physique et biologique d’autres eaux couvertes plus facilement comprises comme” navigables “”. permettre aux propriétaires fonciers de déterminer à l’avance s’ils doivent se conformer à la loi.

Ce qui ne veut pas dire que les propriétaires fonciers sont impuissants. Comme l’a souligné le juge Ketanji Brown Jackson, un propriétaire foncier peut demander à l’EPA d’examiner son terrain et de déterminer s’il est soumis à la loi avant de commencer un projet de construction sur ce terrain. Et même si la loi s’applique, un propriétaire foncier peut toujours demander un permis lui permettant de construire malgré les restrictions de la loi.

Mais il est loin d’être clair qu’une majorité de la Cour jugera ces procédures suffisantes pour protéger les propriétaires fonciers.

Plusieurs membres de la Cour semblaient également s’inquiéter du fait que la disposition de la Clean Water Act stipulant que les zones humides « adjacentes » relèvent du champ d’application de la loi soit également trop vague. Une zone humide pourrait-elle être « adjacente » à un lac si elle en était éloignée de trois milles, a demandé Gorsuch à un moment donné ? Et si ce n’était qu’à un kilomètre ?

Et la lecture proposée par le gouvernement de la loi – qu’une zone humide est couverte si elle est “à proximité raisonnable d’autres eaux des États-Unis” – ne fait pas vraiment grand-chose pour résoudre ce problème d’imprécision.

Le problème ultime auquel la Cour est confrontée est que la loi elle-même ne trace pas une ligne claire qui détermine quand une terre humide est si éloignée d’un plus grand plan d’eau que la loi ne s’applique plus. Et sans une ligne claire, la Cour conservatrice est susceptible de déterminer que les cas marginaux ne sont tout simplement pas admissibles.

En effet, dans le pire des cas pour le gouvernement, la Cour pourrait déclarer une grande partie de la loi nulle pour imprécision. Comme Gorsuch l’a écrit, dans une opinion majoritaire quelque peu hyperbolique pour la Cour, “Dans notre ordre constitutionnel, une loi vague n’est pas une loi du tout.”

En tout état de cause, il n’est pas encore certain que la Cour ira aussi loin. La plupart des juges ont semblé passer la matinée de lundi à se débattre pour lire une loi qui leur donne peu d’indications claires, du moins en ce qui concerne les affaires closes. Comment ils résolvent cela reste à voir.