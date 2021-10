La Cour suprême secoue alors que des milliers de personnes marchent sur leurs pas pour exiger la justice en matière d’avortement

Non seulement la Cour suprême a un taux d’approbation record, mais des milliers de personnes ont marché sur leurs marches aujourd’hui.

Vidéo:





Des milliers de personnes défilent devant la Cour suprême à la #RallyForAbortionJustice #FemmesMars2021 pic.twitter.com/VBKoTQ7KSc – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 2 octobre 2021

NBC News a rapporté : «Il y a des milliers de personnes derrière moi en ce moment. Ils descendent Pennsylvania Avenue à la cour suprême, et c’est intentionnel. Ils espèrent envoyer un message aux juges quand ils se réunir pour un nouveau mandat le lundi qu’ils sont ici et ils sont autorisés et qu’ils veux voir les juges protéger Avortement droits. »

Il y a 650 marches à travers l’Amérique samedi pour la justice en matière d’avortement. En revanche, les forces pro-Trump n’ont pu rassembler que quelques centaines de personnes pour soutenir leur rassemblement pour les terroristes nationaux.

Voici à quoi ressemble la volonté du peuple :

Les gens réclament la liberté et la justice. Il n’y a pas de plus grande liberté que le droit de déterminer ce qui arrive à votre propre corps.

La Cour suprême a un taux d’approbation record de 40 %. Les juges conservateurs ont mené une campagne de relations publiques pour prétendre qu’ils ne sont pas partisans.

La vraie Amérique est à Washington aujourd’hui, et ils demandent justice en matière d’avortement.