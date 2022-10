La Cour suprême se saisit de l’affaire clé du droit de vote de l’Alabama

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême se saisit d’une affaire de redécoupage en Alabama qui pourrait avoir des effets considérables sur le pouvoir de vote des minorités aux États-Unis.

Les juges entendent mardi les arguments de la dernière confrontation devant la Haute Cour sur la loi fédérale sur le droit de vote, des poursuites visant à forcer l’Alabama à créer un deuxième district du Congrès à majorité noire. Environ 27% des Alabamiens sont noirs, mais ils forment la majorité dans un seul des sept districts du Congrès de l’État.

Les conservateurs du tribunal, lors d’un vote 5-4 en février, ont bloqué une décision d’un tribunal inférieur qui aurait nécessité un deuxième district à majorité noire à temps pour les élections de mi-mandat de 2022.

Une décision similaire visant à créer un district à majorité noire supplémentaire en Louisiane a également été suspendue.

Les majorités conservatrices des hautes cours ont rendu plus difficile pour les minorités raciales l’utilisation de la loi sur le droit de vote dans des décisions idéologiquement divisées en 2013 et 2021. Une décision de l’État dans la nouvelle affaire pourrait affaiblir un autre outil puissant que les groupes de défense des droits civiques et les électeurs minoritaires ont utilisé pour contester la discrimination raciale dans le redécoupage.

L’affaire a également une superposition de politique partisane. Les républicains qui dominent les fonctions électives en Alabama ont résisté à la création d’un deuxième district avec une majorité noire à tendance démocrate qui pourrait envoyer un autre démocrate au Congrès.

Deux personnes nommées par le président Donald Trump faisaient partie du panel de trois juges qui a jugé à l’unanimité que l’Alabama avait probablement violé la loi historique de 1965 en diluant la force de vote des Noirs.

Les juges ont constaté que l’Alabama avait concentré les électeurs noirs dans un district, tout en les répartissant entre les autres pour les empêcher d’élire un candidat de leur choix.

La population noire de l’Alabama est suffisamment importante et géographiquement suffisamment compacte pour créer un deuxième district, ont constaté les juges.

L’État fait valoir que la décision du tribunal inférieur l’obligerait à trier les électeurs par race, insistant sur le fait qu’il adopte une approche « neutre en matière de race » en matière de redécoupage.

Cet argument pourrait trouver un écho chez les juges conservateurs, y compris le juge en chef John Roberts. Il s’est opposé à la plupart des considérations raciales dans le vote à la fois en tant que juge et à l’époque où il était avocat dans les administrations présidentielles républicaines.

Les arguments de mardi sont la première affaire de la Cour suprême impliquant la race du juge Ketanji Brown Jackson, la première femme juge noire.

Un défi à l’action positive dans les admissions à l’université est fixé pour les arguments le 31 octobre.

Mark Sherman, l’Associated Press