La Cour suprême se rangera probablement du côté du GOP de Caroline du Sud dans une affaire de gerrymandering racial

La majorité conservatrice du tribunal semblait susceptible de se ranger du côté des législateurs républicains de Caroline du Sud. Au cours d’une plaidoirie qui a duré plus de deux heures, plusieurs juges conservateurs ont exprimé des doutes quant au fait que les preuves présentées devant le tribunal inférieur prouvaient que la race était un facteur prédominant lorsque les cartographes traçaient les lignes.

« Nous n’avons jamais eu de cas où il n’y avait aucune preuve directe, aucune carte, aucun district étrangement configuré », a déclaré le juge en chef John Roberts. « Au lieu de cela, [is] tout repose sur des preuves circonstancielles. Roberts a déclaré qu’il n’était pas impossible de déposer une plainte pour gerrymander racial sur la base de preuves circonstancielles, mais « cela innoverait dans notre jurisprudence en matière de droit de vote ».

C’est la troisième fois en deux ans que le plus haut tribunal du pays entend des arguments sur les positions du Congrès des États, plaçant une fois de plus les juges dans la position de décider des frontières politiques avant une grande élection. Le pays a une longue histoire de gerrymandering racial, que les tribunaux fédéraux continuent de contrôler. Mais le tribunal a statué que le pouvoir judiciaire fédéral n’avait aucun rôle dans le jugement du gerrymandering partisan, laissant l’affaire de mercredi comme le dernier test de la façon dont les tribunaux traiteront l’affaire lorsque les deux entreront en collision.

La NAACP et d’autres challengers ont fait valoir que le district de Mace avait été dessiné en triant intentionnellement les électeurs noirs du district et en les déplaçant dans le 6e district de l’État, qui est représenté par le représentant démocrate de longue date Jim Clyburn. Ils ont fait valoir que la race était le principal facteur dans le tracé des limites après le recensement de 2020, en violation de la clause de protection égale du 14e amendement et de la garantie du 15e amendement selon laquelle le droit de vote des Américains ne sera pas « refusé ou abrégé » en raison de la race. .

Les républicains ont déclaré qu’ils n’avaient pas pris en compte la race lors du tracé des lignes, mais qu’ils s’étaient appuyés uniquement sur des données partisanes – et qu’ils étaient clairs dans leurs objectifs de rendre le district plus républicain.

Un panel de trois juges fédéraux – deux nommés par l’ancien président Barack Obama et un par le président Joe Biden – d’accord avec les challengers plus tôt cette année, écrivant que « la race était le facteur prédominant motivant » le nouveau 1er district et qu’il y avait un « blanchiment effectif des électeurs afro-américains hors de la partie du comté de Charleston » du district.

Les cartographes « ne peuvent pas utiliser la partisanerie comme substitut à la race », a statué le tribunal.

Les républicains ont fait appel à la Cour suprême, reconnaissant que le quartier a été massacré – mais pour des raisons partisanes et non raciales. Le tribunal inférieur « n’a pas réussi à démêler la race de la politique » lorsqu’il a exclu le district, ont soutenu les républicains de Caroline du Sud : ils avaient fait sortir les électeurs du district parce qu’ils étaient démocrates, et non parce qu’ils étaient noirs.

« Le plan traitait tous les électeurs démocrates de la même manière et tous les électeurs républicains de la même manière, quelle que soit leur race », ont écrit les avocats des responsables républicains de l’État dans un mémoire déposé auprès de la Haute Cour. « Il est incontestable que le Plan désavantage probablement autant ou plus les démocrates blancs comme les démocrates afro-américains du district 1. »

Le juge Samuel Alito a été le plus agressif à contester la décision du tribunal inférieur, arguant que les juges n’avaient pas besoin d’« approuver automatiquement » les conclusions du tribunal inférieur, « en particulier dans une affaire dans laquelle le fondement d’un jugement en faveur [of the NAACP] s’appuie très fortement, sinon entièrement, sur des rapports d’experts.

L’affaire devant le tribunal inférieur n’a présenté aucune preuve explicite que les cartographes ont utilisé des données raciales pour tracer les lignes – comme, par exemple, un message texte ou un discours d’un législateur le déclarant. Au lieu de cela, il s’est largement appuyé sur l’analyse d’experts selon lesquels il n’y avait aucun moyen de dessiner le district sans utiliser les données démographiques raciales.

La juge Sonia Sotomayor et les autres libéraux du tribunal ont fait valoir que les preuves circonstancielles sur lesquelles le tribunal inférieur s’est appuyé dans sa décision étaient suffisantes, citant un précédent judiciaire : le tribunal a été « clair sur le fait que vous n’avez pas besoin d’une arme fumante » dans une affaire de 2017 qui a conclu que le Nord Les lignes de la Caroline sont inconstitutionnelles. « Et si vous n’avez pas besoin d’une preuve irréfutable, vous n’avez pas besoin de preuves directes. »

De nombreux juges conservateurs se sont également concentrés sur les défauts perçus dans l’analyse des experts de la NAACP.

Les arguments de mercredi étaient remarquables dans le fait que personne – ni les avocats de l’État de Caroline du Sud, la NAACP ou le ministère de la Justice, ni les juges eux-mêmes – ne remettait en question l’objectif de la carte du Congrès de Caroline du Sud : donner aux Républicains un avantage dans le 1er arrondissement. La Cour suprême a statué en 2019 que le gerrymandering partisan n’était pas quelque chose que les tribunaux fédéraux pouvaient contrôler. Roberts écrivait à l’époque que les efforts visant à impliquer les juges fédéraux dans de tels combats manquaient de « normes claires, gérables et politiquement neutres ».

« Tout le monde semble considérer comme acquis que le législateur ici a cherché à poursuivre un gerrymander partisan, si vous voulez – ou une inclinaison partisane, je pense, est leur terme préféré – et cela est autorisé par les précédents de cette cour », a déclaré le juge Neil Gorsuch.

Cependant, étant donné les tendances électorales racialement polarisées dans de nombreuses régions du pays, les cartes qui limitent le pouvoir des démocrates limitent souvent le pouvoir des électeurs noirs et des autres électeurs de couleur. Ainsi, le jugement rendu il y a quatre ans a laissé la porte ouverte à des litiges comme celui entendu par les juges mercredi.

La juge Elena Kagan, qui était peut-être le membre le plus énergique de la minorité libérale dans sa tentative de défendre la décision du tribunal inférieur, a reconnu à un moment donné qu’il s’agissait de la première affaire de ce type depuis cette décision. Mais elle a fait valoir que les cartographes ne se seraient pas appuyés uniquement sur les résultats des élections de 2020, comme ils le prétendaient, pour dessiner leur carte à tendance républicaine.

« Tout le monde peut vous dire que si vous voulez vraiment dessiner un gerrymander partisan stable, vous ne vous appuyez pas sur les données d’une seule année présidentielle », a-t-elle déclaré. « Ils avaient non seulement l’opportunité – elles étaient sur leur ordinateur – mais aussi l’incitation évidente à examiner ces données raciales, qui sont certainement plus prédictives du comportement électoral futur qu’une élection présidentielle d’une seule année, au cours de laquelle le président Trump était le président. candidat, ce qui fausse encore davantage le comportement électoral.

Le 1er district de Caroline du Sud a été l’un des plus grands bouleversements des démocrates en 2018, lorsque Joe Cunningham a remporté une course à siège libre.

Mace a ensuite ramené de peu le district au GOP en 2020, battant Cunningham d’un peu plus de 1 point de pourcentage. Les républicains ont renforcé le district et l’ont rendu rouge de manière plus fiable au cours du processus de redécoupage décennal, et Mace a remporté une victoire éclatante l’année dernière, battant un démocrate sous-financé avec une victoire de près de 14 points.

Les deux décisions de redécoupage les plus récentes du tribunal pourraient fournir assez peu d’indications sur la manière dont les juges prendront parti dans cette affaire.

La Cour suprême a confirmé une ordonnance rejetant les lignes du Congrès de l’Alabama pour gerrymandering racial au cours de l’été – mais cette affaire a été plaidée en vertu de la loi sur les droits de vote en utilisant une théorie juridique distincte de la revendication du 14e amendement.

Alors que Roberts a toujours été sceptique et même hostile aux affaires de droit de vote, le juge en chef a surpris de nombreux défenseurs des droits civiques en juin en se rangeant du côté des groupes de droit de vote et des démocrates dans un procès pour gerrymandering racial en Alabama. Les juges libéraux du tribunal ont également rejoint Roberts dans la décision et le juge Brett Kavanaugh a soutenu l’essentiel de celle-ci.

Et à certains moments de l’audience de mercredi, Roberts a laissé une marge de manœuvre, semblant laisser ouverte la possibilité de ne pas annuler les conclusions du tribunal inférieur en raison de la pratique de la Haute Cour consistant à s’en remettre aux conclusions factuelles des juges inférieurs à moins qu’ils ne soient clairement dans l’erreur.

L’autre affaire récente de redécoupage du tribunal s’est concentrée sur la Caroline du Nord, mais était en réalité un moyen de faire avancer une théorie juridique controversée selon laquelle les législatures des États ont un pouvoir presque illimité pour établir les lois électorales – un argument que la Cour suprême a largement rejeté. Cette affaire présente peu de similitudes avec celle de la Caroline du Sud entendue mercredi.

La bataille pour le contrôle de la Chambre des représentants en 2024 pourrait se résumer à la manière dont les tribunaux statueront sur une série de contestations portant sur les cartes établies par l’État. Les Républicains disposent déjà d’une majorité très mince à la Chambre. Et cela diminuera probablement avec une reprise démocrate presque garantie en Alabama, où un tribunal fédéral a choisi la semaine dernière une carte qui ajoutera presque certainement un membre noir à la délégation.

Deux autres affaires progressent devant les tribunaux inférieurs de Géorgie et de Louisiane qui contestent les cartes en vertu de la loi sur les droits de vote, ce qui pourrait donner lieu à deux sièges supplémentaires à tendance démocrate.

Et deux grands États pourraient connaître d’importants remaniements d’ici la fin de l’année. Les Républicains de Caroline du Nord s’apprêtent à introduire plus tard ce mois-ci une carte qui divisera la délégation de 14 sièges également répartie en une seule où le GOP pourrait avoir jusqu’à 11 sièges. Et les démocrates de New York tentent d’effacer une carte de concurrence tracée par les tribunaux et de remporter une poignée de sièges supplémentaires.