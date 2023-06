La Cour suprême se range du côté du coureur de motocross paralysé de Hamilton après une lutte de 6 ans pour les prestations d’assurance

La Cour suprême du Canada a déclaré jeudi qu’elle ne laisserait pas Travelers Insurance Company of Canada expliquer pourquoi elle avait refusé de verser des prestations à un coureur de motocross de Hamilton paralysé lors d’une course en 2017, se rangeant effectivement du côté du coureur et mettant fin à une bataille judiciaire de six ans. .

« Quand j’ai entendu la nouvelle, j’ai fermé les yeux et j’ai eu l’impression qu’une tonne de briques avait été enlevée de mes épaules », a déclaré Michael Beaudin, l’ancien coureur, à CBC Hamilton.

Beaudin est devenu paralysé de la taille aux pieds il y a six ans lors d’une course nationale de qualification au temps à Gopher Dunes Park dans le comté de Norfolk, en Ontario.

Peter Cho, un associé de Smitiuch Injury Law qui représente Beaudin, a déclaré que son client devait jusqu’à 1 million de dollars en prestations médicales et de réadaptation.

Mais Travelers, la compagnie d’assurance automobile de Beaudin, lui a refusé les indemnités d’accident légales qu’il tentait de réclamer par le biais de son assurance responsabilité civile automobile.

La société a refusé de commenter l’affaire lorsqu’elle a été approchée par CBC Hamilton.

« Grande victoire » pour les personnes qui ont des accidents

Les voyageurs ont déclaré que la moto hors route n’avait pas besoin d’assurance s’il la conduisait lors d’une compétition en circuit fermé parrainée par une association de motards.

Les avocats de Beaudin ont déclaré que la compagnie d’assurance devait payer parce que l’événement était sanctionné, et non parrainé, par la Canadian Motorsport Racing Corporation.

Les avocats déclarent également que la société n’est pas une association de motards.

Michael Beaudin a déclaré qu’il faisait du motocross depuis qu’il était enfant. (Soumis par Michael Beaudin)

L’affaire est passée devant le Tribunal d’appel en matière de permis, la Cour divisionnaire du Canada et la Cour d’appel de l’Ontario, les voyageurs perdant devant chaque tribunal.

Les voyageurs ont demandé l’autorisation d’interjeter appel du jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, mais la Cour suprême a rejeté la demande jeudi.

« Nous sommes sur Cloud 9 », a déclaré Cho. « Cela n’aurait pas pu arriver à un gars plus gentil et il reçoit enfin le traitement et les soins dont il a tant besoin. »

Neil Wilson, associé chez Stevenson Whelton LLP qui a agi à titre d’avocat d’appel de Beaudin, a déclaré que la décision de la Cour suprême est une victoire pour les personnes blessées dans des accidents.

« Le but de la loi est … de protéger les victimes d’accidents. »

Cho et Wilson ont déclaré que la prochaine étape consistait à faire bénéficier Beaudin de ses prestations et à mettre en place une équipe de traitement.

Beaudin a déclaré qu’il prévoyait de célébrer en fumant un « gros gros joint » et en dînant avec sa famille.