La Cour suprême se range du côté de l’entraîneur au sujet des prières sur la ligne de 50 verges

Le district scolaire, ont répondu ses avocats, était en droit d’exiger que M. Kennedy cesse de prier comme il l’avait fait. “Peu importe si le discours très public de Kennedy était officiel, le district pourrait le réglementer”, a déclaré le mémoire de la Cour suprême du district scolaire. “Sa pratique de la prière a arraché au district le contrôle de ses propres événements, a interféré avec la liberté religieuse des étudiants et a soumis le district à des risques de litige substantiels.”

Le district scolaire a noté qu’un juge de la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, à San Francisco, avait critiqué ce qu’il a appelé « un récit trompeur » créé par les avocats de M. Kennedy.

M. Kennedy n’a jamais été sanctionné pour avoir offert des prières silencieuses et privées, a écrit le juge Milan D. Smith Jr. l’année dernière. Au lieu de cela, le juge a écrit à propos d’un match, M. Kennedy “a prié à haute voix au milieu du terrain de football” juste après la fin, “entouré de joueurs, de membres de l’équipe adverse, de parents, d’un politicien local et de journalistes. médias avec des caméras de télévision enregistrant l’événement, qui avaient tous été informés des actions prévues de Kennedy par le biais des informations locales et des médias sociaux.

Lorsque la Cour suprême a refusé d’entendre un appel antérieur dans l’affaire en 2019, quatre juges ont exprimé des scrupules quant à la façon dont M. Kennedy avait été traité.

“La compréhension par le neuvième circuit des droits à la liberté d’expression des enseignants des écoles publiques est troublante et pourrait justifier un examen à l’avenir”, a écrit le juge Samuel A. Alito Jr. à l’époque, ajoutant que les juges devraient attendre plus d’informations sur les “importants questions factuelles non résolues. Il a été rejoint par les juges Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh et Clarence Thomas.

Après de nouvelles procédures, le neuvième circuit a de nouveau statué pour la commission scolaire. Cette fois, la Cour suprême a accepté d’entendre l’affaire, Kennedy c. Bremerton School District, n° 21-418.