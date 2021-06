La Cour suprême se prononce sur une affaire de salle de bain transgenre, accordant la victoire à un étudiant trans – RT USA News

La Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre l’affaire des toilettes d’un étudiant transgenre, accordant une victoire au plaignant mais laissant la question controversée de l’accès aux toilettes ouverte à de futurs défis.

Le tribunal a décidé lundi d’ignorer l’affaire, qui avait opposé un élève transgenre, Gavin Grimm, à la commission scolaire de Virginie qui lui avait refusé l’accès aux toilettes pour hommes de son école. Il n’a fait aucun commentaire sur les raisons pour lesquelles il n’a pris aucune mesure.

En ignorant l’affaire, le tribunal s’assure qu’une décision rendue en août dernier par la Cour d’appel américaine pour le quatrième circuit est toujours valable. La cour d’appel s’est rangée du côté de Grimm et des avocats de l’American Civil Liberties Union qui le représentaient, jugeant que refuser à l’adolescent de l’époque l’accès aux toilettes des garçons équivaudrait à une violation de ses droits civils en vertu du titre IX des amendements sur l’éducation de 1972.

Grimm a poursuivi le conseil scolaire il y a six ans – un an après avoir été exclu des toilettes pour hommes à l’âge de 15 ans.

J’ai été interdit d’accès aux toilettes à mon lycée il y a 7 ans, quand j’avais 15 ans. Il y a 6 ans, à 16 ans, moi-même avec le @ACLU/@ACLUVA intenté une action en réponse à cette discrimination. Deux fois depuis que j’ai remporté des victoires au tribunal, et maintenant c’est fini. Nous avons gagné. – Gavin Grimm 🏳️‍⚧️ (@GavinGrimmVA) 28 juin 2021

Le conseil scolaire a fait valoir qu’autoriser Grimm – qui a légalement changé de nom et a commencé un traitement hormonal après avoir commencé l’école secondaire – dans les toilettes pour hommes mettrait en danger la vie privée des étudiants biologiquement masculins.

Les affaires de salle de bain telles que celle de Grimm sont pleines de tensions politiques. Même si le tribunal n’a fait aucun commentaire lundi et que le refus d’entendre l’affaire ne crée aucun précédent juridique, les juges Clarence Thomas et Samuel Alito, tous deux de fervents conservateurs, ont déclaré qu’ils auraient entendu l’affaire, suggérant qu’ils étaient sceptiques quant à la décision du tribunal inférieur. .





En statuant en faveur de Grimm, la cour d’appel a cité une lettre du ministère de l’Éducation de l’ère Obama qui disait « une école doit généralement traiter les élèves transgenres conformément à leur identité de genre ». L’ancien président Donald Trump a annulé les directives de cette lettre en 2017, mais après une décision de la Cour suprême l’année dernière qui a étendu les protections de la loi sur les droits civils contre la discrimination fondée sur le sexe aux employés transgenres, l’administration Biden a publié une lettre plus tôt ce mois-ci indiquant qu’elle considérez que ces protections s’appliquent également aux étudiants.

« La politique ou les actions d’une école qui traitent les élèves gais, lesbiennes ou transgenres différemment des autres élèves peuvent nuire » dit la note juridique du ministère de l’Éducation.

Cependant, cette politique prépare l’administration Biden à une confrontation avec les États dirigés par les républicains, dont plus de 30 ont présenté des projets de loi interdisant aux étudiants transgenres de participer à des sports féminins. Cinq d’entre eux – Arkansas, Mississippi, Montana, Virginie-Occidentale et Tennessee – ont signé de tels projets de loi.

La loi de l’État et la politique fédérale étant sur le point d’entrer en conflit, d’autres affaires seront probablement bientôt portées devant la Cour suprême, à moins que Biden et ses alliés démocrates au Congrès ne parviennent à adopter la loi sur l’égalité – une loi radicale qui consacrerait légalement « orientation sexuelle » et « identité de genre » comme caractéristiques protégées au titre IX.

D’ici là, la Cour suprême, en entendant ou en ignorant ces affaires, et en interprétant les notes de l’administration, sera de facto le législateur fédéral en la matière.

