La Cour suprême se prononce sur l’interdiction de 15 semaines du Mississippi

WASHINGTON – La Cour suprême a accepté lundi d’entendre une contestation de l’interdiction par le Mississippi de la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse, donnant à la nouvelle majorité conservatrice de la cour une chance de se prononcer sur la question polarisante pour la première fois dans une affaire majeure.

Malgré l’ajout de la juge associée Amy Coney Barrett, qui a donné aux conservateurs un avantage de 6-3, les juges réfléchissaient depuis des mois à l’opportunité de prendre l’affaire, suggérant potentiellement de profondes divisions. Le tribunal a limité l’affaire à une seule question: si les interdictions de pré-viabilité de l’avortement telles que celles du Mississippi sont constitutionnelles.

Les deux côtés du débat sur l’avortement avaient surveillé de près si le tribunal allait prendre l’affaire, essayant d’analyser le sens du délai plus long que d’habitude. Certains avaient émis l’hypothèse que le tribunal était impatient d’éviter de se saisir d’une affaire aussi controversée si peu de temps après que l’ancien président Donald Trump ait nommé trois nouveaux juges à la magistrature.

Le Mississippi, l’un des cinq États avec une seule clinique d’avortement en activité, a fait valoir qu’une interdiction de la plupart des avortements après 15 semaines – à l’exception des urgences médicales ou des anomalies fœtales – ne violerait pas le droit plus large à l’avortement protégé par les précédents de la Cour suprême remontant à à 1973.

Au contraire, l’État a justifié son interdiction en faisant valoir qu’un fœtus après 15 semaines peut ressentir de la douleur et qu’un avortement à ce stade comporte des risques médicaux accrus.

Les opposants à la loi, représentés par le Center for Reproductive Rights, ont fait valoir que les grossesses à 15 semaines ne sont pas viables, de sorte que les avortements à ce stade sont autorisés par les précédents judiciaires.

«Avant la viabilité, c’est à la personne enceinte, et non à l’État, de prendre la décision finale de poursuivre ou non une grossesse», ont-ils écrit.

Plus d’une douzaine d’autres États ont tenté d’interdire les avortements avant la viabilité, mais ont été bloqués devant les tribunaux, selon l’Institut Guttmacher, qui mène des recherches sur l’avortement et la santé reproductive.

La Haute Cour a contrecarré les opposants à l’avortement à deux reprises au cours des quatre dernières années. En juin, il a invalidé une loi de Louisiane exigeant que les médecins qui pratiquent des avortements aient des privilèges d’admission dans les hôpitaux voisins. Le juge en chef John Roberts a exprimé le vote décisif.

En 2016, le tribunal est parvenu à une conclusion similaire dans une affaire au Texas, le juge associé Anthony Kennedy rejoignant les quatre juges libéraux de la cour. Kennedy a pris sa retraite plus tard et a été remplacé par le juge adjoint Brett Kavanaugh. Maintenant, Barrett a succédé à feu la juge associée Ruth Bader Ginsburg, chef du bloc libéral.

Au cours des derniers mois, la Cour a cherché à se démêler de plusieurs questions controversées laissées par l’administration Trump, y compris sur des questions concernant les élections de 2020, l’immigration et d’autres problèmes d’avortement. Plus tôt cette année, l’administration du président Joe Biden a demandé au tribunal de rejeter une série d’affaires impliquant les efforts de Trump pour réduire le financement fédéral des centres médicaux qui aiguillent des patients pour des avortements.

De plus en plus d’affaires d’avortement se dirigent vers la Haute Cour alors que les deux parties au débat se concentrent sur le prix ultime: confirmer ou annuler la décision Roe v.Wade légalisant l’avortement à l’échelle nationale en 1973.