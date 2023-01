La Cour suprême se prononce sur les affaires de droit des médias sociaux au Texas et en Floride

La Cour suprême a retardé une décision sur l’opportunité de prendre en charge une paire d’affaires contestant les lois sur les médias sociaux au Texas et en Floride qui pourraient bouleverser la façon dont les plateformes décident des publications qu’elles suppriment et de celles qu’elles promeuvent.

Lundi, le tribunal demandé le solliciteur général des États-Unis pour ses commentaires sur les affaires, qui ont toutes deux été déposées par les groupes de l’industrie technologique NetChoice et la Computer and Communications Industry Association (CCIA). Les groupes soutiennent que les lois violent les droits du premier amendement des entreprises à déterminer le discours qu’elles hébergent.

Les dirigeants républicains du Texas et de Floride ont promu la législation comme un moyen de contrer ce qu’ils appellent la censure injuste des points de vue conservateurs sur les réseaux sociaux. Les principales plates-formes ont soutenu qu’elles appliquaient simplement leurs conditions de service.

NetChoice et CCIA ont averti que si elles étaient autorisées à entrer en vigueur, les lois sur les médias sociaux obligeraient les plateformes à conserver les messages même si elles font de fausses déclarations sur des sujets très sensibles. Les exemples incluent “la propagande de la Russie affirmant que son invasion de l’Ukraine est justifiée, la propagande de l’Etat islamique affirmant que l’extrémisme est justifié, les chapes néonazies ou du KKK niant ou soutenant l’Holocauste, et encourageant les enfants à adopter des comportements à risque ou malsains comme les troubles de l’alimentation”. des groupes ont écrit dans une demande d’urgence cherchant à empêcher la loi du Texas d’entrer en vigueur.

La Cour suprême s’était prononcée en faveur du blocage temporaire de la loi texane, sans se prononcer sur le fond de l’affaire. Une cour d’appel a également temporairement empêché la loi de Floride d’entrer en vigueur. Les lois restent dans les limbes en attendant une décision de la Haute Cour sur l’opportunité de saisir les affaires.

Le tribunal doit entendre deux autres affaires le mois prochain qui pourraient également modifier les modèles commerciaux des principales plateformes. L’un en particulier, Gonzalez contre Google, examine directement si les algorithmes qui promeuvent et organisent les informations sur les sites Web peuvent être protégés par l’article 230 de la Communications Decency Act, qui protège les services en ligne contre toute responsabilité pour les publications de leurs utilisateurs. Si le tribunal décide que les sites Web devraient être plus responsables de la manière dont les messages de tiers sont diffusés, les entreprises de médias sociaux pourraient modifier leur mode de fonctionnement afin de réduire leur exposition juridique.

NetChoice et CCIA ont déclaré que la demande de contribution du tribunal était un bon signe.

“Nous sommes ravis que la Cour suprême envisage sérieusement de se saisir de nos affaires et demande au solliciteur général de donner son avis sur les affaires”, a déclaré l’avocat de NetChoice, Chris Marchese, dans un communiqué. “Nous nous attendons à ce que le solliciteur général reconnaisse les droits du premier amendement des sites Web et demande à la Cour suprême de se saisir des affaires et de trouver NetChoice et CCIA.”

Le président de la CCIA, Matt Schruers, a convenu que la demande “souligne l’importance de ces cas”.

“Il est crucial que la Cour suprême résolve finalement cette affaire”, a déclaré Schruers. “Ce serait un dangereux précédent de laisser le gouvernement s’immiscer dans les décisions que prennent les entreprises privées sur le matériel à publier ou à diffuser en ligne. Le premier amendement protège à la fois le droit de parler et le droit de ne pas être contraint de parler, et nous ne devrions pas sous-estimer les conséquences de donner au gouvernement le contrôle de la parole en ligne dans une démocratie.”

Les représentants des bureaux des procureurs généraux du Texas et de la Floride n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

