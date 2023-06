La Cour suprême se prononce en faveur des électeurs noirs dans l’affaire de redécoupage de l’Alabama

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a rendu jeudi une décision surprenante 5-4 en faveur des électeurs noirs dans une affaire de redécoupage du Congrès, ordonnant la création d’un deuxième district avec une importante population noire.

Le juge en chef John Roberts et le juge Brett Kavanaugh se sont joints aux libéraux du tribunal pour confirmer une décision d’un tribunal inférieur qui a conclu à une violation probable de la loi sur les droits de vote dans une carte du Congrès de l’Alabama avec un siège majoritaire noir sur sept districts du Congrès dans un État où plus plus d’un habitant sur quatre est noir.

L’affaire avait été étroitement surveillée pour son potentiel d’affaiblir la loi historique sur le droit de vote.

Le tribunal avait autorisé l’utilisation de la carte contestée pour les élections de 2022 et lors d’arguments en octobre, les juges semblaient disposés à rendre plus difficile l’utilisation de la loi sur le droit de vote pour contester les plans de redécoupage comme étant discriminatoires sur le plan racial.

Le juge en chef lui-même a suggéré l’année dernière qu’il était ouvert à des changements dans la façon dont les tribunaux évaluent les allégations de discrimination en vertu de la partie de la loi connue sous le nom de section 2. Mais jeudi, Roberts a écrit que le tribunal refusait « de refondre notre section 2 jurisprudence comme le demande l’Alabama.

Roberts faisait partie des majorités conservatrices des hautes cours dans des affaires antérieures qui rendaient plus difficile pour les minorités raciales d’utiliser la loi sur les droits de vote de 1965 dans des décisions idéologiquement divisées en 2013 et 2021.

Les quatre autres juges conservateurs ont exprimé leur dissidence jeudi. Le juge Clarence Thomas a écrit que la décision oblige «l’Alabama à redessiner intentionnellement ses circonscriptions du Congrès de longue date afin que les électeurs noirs puissent contrôler un nombre de sièges à peu près proportionnel à la part noire de la population de l’État. L’article 2 n’exige rien de tel et, si c’était le cas, la Constitution ne le permettrait pas.

L’affaire actuelle découle de contestations de la carte du Congrès des sept districts de l’Alabama, qui comprenait un district dans lequel les électeurs noirs forment une majorité suffisamment large pour qu’ils aient le pouvoir d’élire leur candidat préféré. Les challengers ont déclaré qu’un district ne suffisait pas, soulignant que dans l’ensemble, la population de l’Alabama est composée à plus de 25% de Noirs.

Un tribunal de trois juges, avec deux personnes nommées par l’ancien président Donald Trump, n’a eu aucun mal à conclure que le plan violait probablement la loi sur les droits de vote en diluant les votes des Noirs de l’Alabam. Le panel a ordonné qu’une nouvelle carte soit dessinée.

Mais l’État a rapidement fait appel devant la Cour suprême, où cinq juges conservateurs ont empêché la décision du tribunal inférieur d’aller de l’avant. Ils ont permis aux élections au Congrès de l’année dernière de se dérouler selon la carte que le tribunal de première instance avait déclarée probablement illégale.

Dans le même temps, le tribunal a décidé d’entendre l’affaire Alabama et les plaidoiries ont eu lieu début octobre.

La carte du Congrès de la Louisiane, également identifiée comme probablement discriminatoire par un tribunal inférieur, a également été autorisée à rester en vigueur par la Cour suprême.

La politique partisane sous-tend l’affaire. Les républicains qui dominent les fonctions électives en Alabama ont résisté à la création d’un deuxième district avec une majorité noire à tendance démocrate, ou proche d’un, qui pourrait envoyer un autre démocrate au Congrès.

Les juges ont constaté que l’Alabama concentrait les électeurs noirs dans un district, tout en les répartissant entre les autres pour les empêcher d’élire un candidat de leur choix.

La population noire de l’Alabama est suffisamment importante et géographiquement suffisamment compacte pour créer un deuxième district, ont constaté les juges.

L’Alabama a fait valoir que la décision du tribunal inférieur l’aurait obligé à trier les électeurs par race et l’État a insisté sur le fait qu’il adoptait une approche «neutre de la race» en matière de redécoupage.

Lors des plaidoiries en octobre, le juge Ketanji Brown Jackson s’est moqué de l’idée que la race ne pouvait pas faire partie de l’équation. Jackson, la première femme noire du tribunal, a déclaré que les amendements constitutionnels adoptés après la guerre civile et la loi sur les droits de vote un siècle plus tard visaient à faire la même chose, à rendre les Noirs américains « égaux aux citoyens blancs ».

Jackson et les deux autres libéraux du tribunal, les juges Sonia Sotomayor et Elena Kagan, ont déclaré qu’une décision comme celle rendue jeudi se traduirait par beaucoup moins de districts tirés pour donner aux minorités raciales la possibilité d’élire les candidats de leur choix.

Mark Sherman, l’Associated Press