La Cour suprême se prononce contre un homme qui a été condamné à 27 ans de prison pour possession d’une arme à feu

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a statué jeudi qu’un homme dont la condamnation pour arme à feu a été remise en question par une récente décision de la Haute Cour n’a pas de chance.

Les conservateurs du tribunal étaient dans la majorité 6-3 contre l’homme, Marcus DeAngelo Jones, qui a été condamné à 27 ans de prison pour avoir enfreint une loi fédérale visant à garder les armes hors des mains des personnes ayant déjà été condamnées au pénal.

Jones avait fait valoir qu’il devrait avoir une autre chance de faire annuler sa condamnation à la suite d’une décision de justice de 2019. Dans cette affaire, les juges ont décidé que les procureurs devaient prouver que les personnes accusées d’avoir enfreint les lois fédérales sur les armes à feu savaient qu’elles n’étaient pas autorisées à avoir une arme.

Jones a tenté de rouvrir son dossier à la suite de la décision de 2019, mais une cour d’appel fédérale s’est prononcée contre lui. La question dans l’affaire est technique, bien qu’importante, et concerne le moment où les défendeurs peuvent présenter leurs réclamations devant le tribunal, et non les faits de l’affaire Jones.

Le juge Clarence Thomas a écrit pour le tribunal que les personnes qui ont épuisé leurs appels n’ont pas un autre jour devant le tribunal « sur la seule base d’une interprétation plus favorable de la loi statutaire adoptée après que sa condamnation soit devenue définitive ».

Seuls deux cas, des preuves nouvellement découvertes ou la nouvelle interprétation par le tribunal d’une disposition constitutionnelle, autorisent une deuxième bouchée de pomme en vertu d’une loi fédérale de 1996 destinée à limiter les appels fédéraux, a écrit Thomas.

La plupart des cours d’appel fédérales auraient permis à Jones de rouvrir son dossier, mais Thomas a écrit que ces décisions équivalaient à une « contournement final » de la loi de 1996, connue sous le nom d’AEDPA.

En désaccord, les trois juges libéraux ont écrit que la décision produit des « résultats bizarres » et des « résultats inquiétants ».

Le juge Ketanji Brown Jackson a noté que la décision, associée à d’autres limites récentes aux appels imposées par le tribunal, a transformé « une loi que le Congrès a conçue pour prévoir un processus rationnel et ordonné de contrôle judiciaire fédéral après condamnation en un exercice sans but et chaotique dans la futilité ». .”

Jones a été condamné en 2000 pour être un criminel en possession d’une arme à feu. Ses avocats ont fait valoir qu’il pensait que son casier avait été effacé et qu’il n’était plus interdit d’avoir une arme à feu.

L’affaire est Jones c. Hendrix, 21-857.

The Associated Press