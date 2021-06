La Cour suprême se prononce contre la NCAA dans une affaire antitrust à l’unanimité

La Cour suprême a statué lundi contre la NCAA dans une affaire antitrust historique qui contestait spécifiquement la capacité de l’association à avoir des limites nationales sur les avantages pour les athlètes liés à l’éducation, mais avait plus largement soulevé des doutes sur sa capacité à limiter les avantages du tout.

La décision mettra fin aux limites nationales de l’association sur les avantages liés à l’éducation que les athlètes peuvent recevoir pour pratiquer des sports universitaires.

Les athlètes jouant au basketball masculin ou féminin de la division I ou au football de la division Bowl pourront recevoir des avantages de leurs écoles, notamment des récompenses en espèces ou en espèces équivalentes en fonction des universitaires ou de l’obtention du diplôme.

Parmi les autres avantages que les écoles peuvent également offrir, il y a des bourses pour obtenir des diplômes de premier cycle ou des cycles supérieurs dans n’importe quelle école et des stages rémunérés une fois que les athlètes ont terminé leur éligibilité sportive collégiale.

Les écoles ne seront pas tenues de fournir ces types d’avantages, et les conférences peuvent imposer des interdictions sur certains avantages si leurs écoles membres le souhaitent. Cependant, les conférences ne peuvent pas agir de concert. Ainsi, si une conférence choisit de limiter ou d’empêcher certains avantages, elle risque de donner un avantage concurrentiel à d’autres conférences.

La décision a été unanime.

L’opinion du juge Neil M. Gorsuch a noté que les décisions des tribunaux inférieurs laissaient en place la capacité de la NCAA à « interdire les avantages en nature sans rapport avec l’éducation réelle d’un étudiant », mais il a également écrit : « Personne ne remet en question le fait que le basketball de la Division I et le football FBS peuvent continuer (et avoir continué) sans les restrictions d’indemnisation liées à l’éducation imposées par le tribunal de district ; les jeux continuent. »

La décision semblait susceptible d’avoir au moins un impact indirect sur les tentatives de la NCAA de résoudre une série d’autres problèmes, notamment la capacité des athlètes à gagner de l’argent auprès d’entités non universitaires grâce à leur nom, image et ressemblance (NIL).

Dans une opinion concordante, le juge Brett M. Kavanaugh a écrit : « … il y a de sérieuses questions à savoir si les règles d’indemnisation restantes de la NCAA peuvent être retenues dans le cadre d’une analyse juridique antitrust ordinaire. Kavanaugh a ajouté que la NCAA « doit fournir une justification juridiquement valable » que « ses règles de rémunération restantes » ont une valeur suffisante pour promouvoir l’équilibre compétitif et que les avantages l’emportent sur le tort causé aux athlètes.

« D’après moi, cependant, la NCAA peut manquer d’une telle justification », a écrit Kavanaugh.

Le résultat représente une victoire à plusieurs niveaux pour les avocats des plaignants des athlètes. L’un d’eux, Steve Berman, a déjà une autre affaire liée à celle-ci en instance devant le même juge du tribunal de district américain qui a traité l’affaire Alston, ainsi qu’une affaire précédente au nom de l’ancienne star du basket-ball de l’UCLA Ed O’Bannon qui a aidé à mettre en place l’affaire Alston.

La nouvelle affaire demande non seulement que la NCAA soit empêchée d’avoir des règles à l’échelle de l’association qui « restreignent le montant de l’indemnisation du nom, de l’image et de la ressemblance disponible » pour les athlètes, mais demande également des dommages-intérêts non spécifiés basés sur la part de l’argent des droits de télévision et le les revenus des médias sociaux que les plaignants prétendent que les athlètes auraient reçus si les limites actuelles de la NCAA sur l’indemnisation NIL n’avaient pas existé.

En outre, en vertu de décisions antérieures au niveau du district, les avocats des plaignants ont reçu plus de 33 millions de dollars en honoraires et frais – un résultat qui sera renforcé par la décision unanime de lundi.

«Nous espérons que cette victoire dans la bataille pour les droits des athlètes universitaires entraînera une vague de justice élevant d’autres aspects de la rémunération des athlètes. C’est le traitement équitable que méritent les athlètes universitaires », a déclaré Berman dans un communiqué lundi.

L’affaire, initialement déposée en mars 2014 au nom de l’ancien joueur de football de Virginie-Occidentale Shawne Alston, n’avait rien à voir avec NIL. Mais il s’est concentré sur le degré de contrôle antitrust auquel les règles de la NCAA devraient faire face, en particulier les règles relatives à l’indemnisation des athlètes.

Les règles de la NCAA ont fortement limité l’activité NIL des athlètes, mais elles sont sur le point d’assouplir ces restrictions et de leur permettre de participer à certains types d’accords de parrainage, de monétiser leurs abonnés sur les réseaux sociaux et d’être payés pour signer des autographes. Cependant, huit États ont forcé la question en adoptant des lois qui permettront aux athlètes de gagner de l’argent avec leur NIL à partir du 1er juillet ou quand leurs écoles le souhaitent.

En raison des différentes mesures des États, la NCAA recherche une loi fédérale qui créerait des réglementations nationales NIL. L’association souhaite également que la loi la protège de futures poursuites liées à l’indemnisation des sportifs. Cinq projets de loi ont été présentés au Congrès, qui évaluent le bouclier juridique que la NCAA veut contre obliger les écoles à faire plus pour les athlètes que de simplement leur permettre d’avoir des accords NIL.

La décision de lundi est intervenue deux mois et demi après les plaidoiries pour lesquelles l’avocate générale américaine par intérim de l’administration Biden, Elizabeth Prelogar, s’est jointe aux avocats des athlètes. Les juges ont posé des questions importantes sur les limites de compensation des athlètes de la NCAA, mais ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que la modification de ces limites pourrait détruire les sports universitaires tels qu’ils existent actuellement.

Les questions du juge en chef John G. Roberts Jr. ont illustré l’énigme.

S’adressant à l’avocat de la NCAA Seth Waxman, Roberts a noté que les règles de la NCAA permettent aux collèges de payer pour une forme d’assurance pour les athlètes de niveau élite qui est destinée à les couvrir s’ils subissent une blessure qui les fait subir une perte de valeur significative d’un sport professionnel Contrat.

« Maintenant, cela ressemble beaucoup à payer pour jouer », a déclaré Roberts. « Vous savez, vous payez la prime d’assurance pour qu’ils jouent à l’université et non chez les pros. Cela ne sape-t-il pas la théorie du statut d’amateur que vous avez ?

Mais Roberts a également fait pression sur l’avocat des athlètes, Jeff Kessler. Il a observé que les décisions des tribunaux inférieurs – et les avantages supplémentaires liés à l’éducation qu’ils ont approuvés – pourraient conduire à l’érosion de toute limite sur l’indemnisation des athlètes.

« C’est comme un jeu de Jenga », a déclaré Roberts. « Vous avez ce joli bloc solide qui protège le type de produit que les écoles veulent fournir. Et vous sortez une bûche puis une autre et tout va bien et une autre et une autre. Et tout d’un coup, tout s’effondre. »

Kessler a répondu que dans ce cas, le problème ne concerne que les avantages liés à l’éducation.

