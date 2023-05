La Cour suprême se prononce contre la Fondation Andy Warhol dans une affaire de droit d’auteur sur la photo de Prince

La Cour suprême, dans sa décision de jeudi, a examiné la seule question de savoir si l’allégation de la Fondation Warhol sur la soi-disant utilisation équitable de la photo était suffisante pour se défendre contre l’allégation de Goldsmith pour violation du droit d’auteur, car l’œuvre de Warhol était « transformatrice » et véhiculait une signification différente ou message que la photo d’origine.

L’avis poursuit en disant que « l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut néanmoins être loyale si,

entre autres, l’utilisation a un but et un caractère suffisamment distincts de l’original. »

« Dans ce cas, cependant, la photographie originale de Prince par Goldsmith et l’utilisation par l’AWF de cette photographie dans une image sous licence d’un magazine en édition spéciale consacrée à Prince, partagent des sous-

essentiellement le même but, et l’utilisation est de nature commerciale. »

