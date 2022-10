La Cour suprême se penche sur les admissions à l’université conscientes de la race – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – L’avenir de action positive dans l’enseignement supérieur est sur la table alors que la Cour suprême se penche sur les programmes d’admission dans les plus anciennes universités publiques et privées du pays.

Les juges entendent les arguments lundi dans les contestations des politiques à la Université de Caroline du Nord et Harvard qui tiennent compte de la race parmi de nombreux facteurs dans l’évaluation des demandes d’admission.

Suivant l’annulation du précédent de près de 50 ans de Roe v.Wade en juin, les affaires offrent un autre test pour savoir si le tribunal désormais dominé par les conservateurs déplacera la loi vers la droite sur une autre des questions culturelles les plus controversées du pays.

La Cour suprême a deux fois a maintenu des programmes d’admission à l’université soucieux de la race au cours des 19 dernières années, dont il y a à peine six ans.

Mais c’était avant que trois personnes nommées par le président Donald Trump ne se joignent, ainsi que le juge Ketanji Brown Jackson, la première femme noire du tribunal.

Les tribunaux inférieurs ont confirmé les programmes de l’UNC et de Harvard, rejetant les allégations selon lesquelles les écoles discriminaient les candidats blancs et américains d’origine asiatique.

Les affaires sont portées par l’activiste conservateur Edward Blum, qui était également à l’origine d’une précédente action en justice contre l’Université du Texas, ainsi que de l’affaire qui a conduit le tribunal en 2013 à mettre fin à l’utilisation d’une disposition clé de la loi historique sur les droits de vote.

Blum a formé Students for Fair Admissions, qui a intenté des poursuites contre les deux écoles en 2014.

Le groupe fait valoir que la Constitution interdit l’utilisation de la race dans les admissions à l’université et appelle à l’annulation des décisions antérieures de la Cour suprême qui disaient le contraire.

Les collèges et les universités peuvent utiliser d’autres moyens neutres sur le plan racial pour rassembler un corps étudiant diversifié, notamment en se concentrant sur le statut socio-économique et en éliminant la préférence pour les enfants d’anciens élèves, affirme Students for Fair Admissions.

Les écoles soutiennent qu’elles utilisent la race de manière limitée, mais que l’éliminer complètement en tant que facteur rendrait beaucoup plus difficile l’obtention d’un corps étudiant qui ressemble à l’Amérique.

L’administration Biden exhorte le tribunal à préserver les admissions conscientes de la race. L’administration Trump avait adopté la position opposée aux premiers stades des affaires.

L’UNC affirme que sa classe de première année est composée d’environ 65% de blancs, 22% d’américains d’origine asiatique, 10% de noirs et 10% d’hispaniques. Les chiffres totalisent plus de 100% car certains élèves déclarent appartenir à plus d’une catégorie, a déclaré un porte-parole de l’école.

Les étudiants blancs représentent un peu plus de 40% de la classe de première année de Harvard, a déclaré l’école. La classe est également un peu moins de 28% d’Américains d’origine asiatique, 14% de Noirs et 12% de Latinos.

Neuf États interdisent déjà toute prise en compte de la race dans les admissions aux collèges et universités publics : Arizona, Californie, Floride, Géorgie, Michigan, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma et Washington.

En 2020, les électeurs californiens ont facilement rejeté une mesure de vote pour ramener l’action positive.

L’opinion publique sur le sujet varie selon la façon dont la question est posée. Un sondage Gallup de 2021 a révélé que 62% des Américains étaient en faveur de programmes d’action positive pour les minorités raciales. Mais dans une enquête du Pew Research Center en mars, 74% des Américains, y compris des majorités de répondants noirs et latinos, ont déclaré que la race et l’origine ethnique ne devraient pas être prises en compte dans les admissions à l’université.

Jackson et le juge en chef John Roberts ont obtenu leurs diplômes de premier cycle et de droit à Harvard. Deux autres juges y ont fait leurs études de droit.

Mais Jackson est absente de l’affaire Harvard parce qu’elle était jusqu’à récemment membre d’un conseil d’administration consultatif.

Une décision dans les cas d’action positive n’est pas attendue avant la fin du printemps.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.