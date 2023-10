WASHINGTON — La juge Elena Kagan a fait rire en février lorsqu’elle a fait remarquer devant le tribunal qu’elle et ses huit collègues de la Cour suprême n’étaient pas « les neuf plus grands experts d’Internet ».

Mais cela n’a pas empêché les juges de se saisir d’une nouvelle série d’affaires à enjeux élevés sur le rôle des médias sociaux dans la société, qui soulèvent toutes différentes questions sur la liberté d’expression et pourraient avoir de vastes répercussions.

Les affaires inscrites au rôle montrent à quel point les médias sociaux sont devenus un champ de bataille controversé dans la société dans son ensemble, avec des règles de conduite encore à définir.

« Collectivement, ils sont susceptibles d’avoir un effet assez dramatique sur la sphère publique numérique », a déclaré Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l’Université de Columbia.

Notant que la Cour suprême décide des affaires dont elle se saisit, il a ajouté que les juges « veulent clairement participer à ce débat ».

Le tribunal entendra mardi la première série d’arguments dans ces affaires, alors que les juges examineront une question récurrente qui a pris de l’importance lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a empêché les critiques de le suivre sur Twitter : lorsqu’un agent public bloque quelqu’un, cela viole la loi. Le premier amendement de la Constitution ?

Les cas mettent en cause des fonctionnaires avec des profils nettement inférieurs à ceux de Trump : des membres d’un conseil d’administration de district scolaire en Californie du Sud et un directeur municipal du Michigan.

La manière dont le problème s’est posé à tous les niveaux de gouvernement reflète la façon dont les élus utilisent de plus en plus les médias sociaux pour interagir avec les électeurs.

La décision de la Cour suprême sur la question de savoir si les responsables ont agi dans le cadre de leurs fonctions officielles lors de leurs publications sur les réseaux sociaux, ce qui signifie qu’ils peuvent être poursuivis pour violation du droit à la liberté d’expression en vertu du premier amendement de la Constitution, aura un impact considérable sur la manière dont les tribunaux inférieurs traiteront de telles affaires.

Plus tard au cours du mandat du tribunal, qui s’étend jusqu’en juin, les juges entendront des plaidoiries sur la constitutionnalité des lois soutenues par les républicains en Floride et au Texas qui visent à empêcher les sociétés de médias sociaux d’interdire aux utilisateurs de tenir des propos controversés. Les deux lois ont été adoptées à une époque où les Républicains étaient indignés de ce qu’ils percevaient comme un parti pris anti-conservateur dans les décisions de modération.

Dans ces cas-là, ce sont les sociétés de médias sociaux elles-mêmes, par l’intermédiaire de groupes commerciaux, qui affirment que leur droit à la liberté d’expression de choisir le contenu à autoriser sur leurs plateformes serait violé.

Enfin, le tribunal examinera les allégations selon lesquelles l’administration Biden aurait illégalement exercé des pressions sur les plateformes de médias sociaux pour qu’elles suppriment les contenus avec lesquels elle n’était pas d’accord, une forme de coercition qualifiée de « mâchoire » – sur des questions telles que la critique de la réponse du gouvernement à la pandémie.

Encore une fois, l’affaire soulève des revendications en matière de liberté d’expression, cette fois intentées par des États et des individus faisant valoir le droit des utilisateurs, garanti par le premier amendement, de pouvoir publier le contenu de leur choix sans ingérence du gouvernement.

Plus tôt cette année, le tribunal a entendu deux autres affaires concernant Twitter et Google. Le tribunal a ensuite contourné une décision majeure qui aurait pu limiter les protections en matière de responsabilité dont bénéficient les plateformes pour le contenu publié par les utilisateurs.

Daphne Keller, experte en droit de l’Internet à la faculté de droit de Stanford, a déclaré que les juges dans ces affaires précédentes, comme le montre la plaisanterie de Kagan lors de la plaidoirie, ont réalisé qu’ils avaient abordé une question qui était « franchement trop compliquée pour leur première incursion dans ce domaine ». zone.”

En tant que tel, les juges « ont reconnu les énormes conséquences involontaires qu’une décision imprudente pourrait avoir », a-t-elle ajouté.

La Cour suprême elle-même, contrairement à certaines hautes cours d’autres pays, n’est pas présente sur les réseaux sociaux et aucun des juges n’a de compte à titre professionnel. En 2020, Kagan a admis être un rôdeur anonyme sur Twitter, tandis que l’ancien juge Stephen Breyer a déclaré il y a plus de dix ans qu’il était un utilisateur de Twitter et de Facebook.

L’âge moyen des juges a toutefois considérablement diminué au cours des six dernières années, quatre nouveaux juges ayant désormais tous la cinquantaine remplaçant des membres beaucoup plus âgés du tribunal.

Mais les avocats soulignent que les nouvelles affaires portent directement sur une question que les juges connaissent bien – le droit à la liberté d’expression – et ne dépendent pas d’une compréhension approfondie de la technologie.

“Beaucoup de ces cas parlent de la façon dont les médias sociaux sont la place publique moderne pour essayer de faire comprendre aux juges, qui ne sont peut-être pas aussi familiers avec les médias sociaux, à quel point c’est important à l’époque actuelle”, a déclaré Jenin Younes, un avocat de la New Civil Liberties Alliance qui représente des plaignants individuels dans cette affaire à couper le souffle.

“Je pense qu’il peut être difficile pour certaines personnes qui ne l’utilisent pas autant de comprendre que c’est là que se déroule une grande partie du discours public”, a-t-elle ajouté.

Ironiquement, ces affaires parviennent jusqu’à la Cour suprême alors que certains experts du secteur ont commencé à prédire que l’ère des médias sociaux est peut-être déjà révolue.

La colère de la droite envers les sociétés de médias sociaux a également été quelque peu atténuée par le rachat de Twitter par Elon Musk, qu’il a rebaptisé X.

L’indignation des conservateurs qui a conduit à la promulgation des lois de Floride et du Texas en 2021 a été alimentée en partie par les décisions de Twitter, Facebook et d’autres d’interdire Trump après que ses efforts pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 se soient soldés par une prise d’assaut du Capitole américain par ses partisans en janvier. 6 juin 2021.

Contrairement à la précédente direction de Twitter, Musk s’est allié aux critiques conservateurs de la plateforme et a permis à divers utilisateurs interdits, dont Trump, de revenir, tout en abandonnant les efforts visant à limiter la propagation de la désinformation.

Jaffer a souligné l’importance pour les juges de trancher avec la politique du moment et de proposer des règles juridiques qui s’appliqueront équitablement, quel que soit celui qui est au pouvoir.

“Il n’est pas si facile de trouver les bonnes réponses, même pour ceux qui y réfléchissent tous les jours”, a-t-il déclaré. “Ce sont des questions difficiles.”