La loi sur la préservation du deuxième amendement du Missouri (SAPA) est l’une des lois rédigées avec le plus d’incompétence à parvenir à la Cour suprême depuis longtemps. C’est écrit comme si la législature de l’État essayait d’inciter les tribunaux fédéraux à l’annuler – ce qu’un tel tribunal a effectivement fait en mars dernier.

Et pourtant, si l’on examine la loi suffisamment longtemps, il est possible de trouver des dispositions individuelles qui pourraient effectivement être constitutionnelles.

Certes, la majeure partie de la loi se lit comme une lettre d’amour à une théorie discréditée des droits des États qui a déclenché une crise dans les années 1830 qui a menacé l’Union et annoncé une guerre civile à venir. Mais, comme le soutient le procureur général du Missouri, Andrew Bailey, dans un mémoire adressé à la Cour suprême, au moins certaines parties de la loi peuvent être interprétées de manière plausible comme faisant avancer un objectif légal et constitutionnel : interdire aux agents chargés de l’application des lois du Missouri d’appliquer certaines lois fédérales sur les armes à feu.

La question que la Cour suprême doit résoudre Missouri c.États-Unis, en d’autres termes, que faire d’une loi sur le droit aux armes à feu qui aurait pu être constitutionnelle si elle avait été rédigée différemment, mais qui donne plutôt l’impression qu’elle a été rédigée par un membre de la John Birch Society après une nuit de forte consommation d’alcool.

Alors, que fait réellement le deuxième amendement de la Preservation Act ?

SAPA déclare que le pouvoir du Congrès de légiférer « ne s’étend pas aux diverses lois fédérales… qui collectent des données ou restreignent ou interdisent la fabrication, la possession ou l’utilisation d’armes à feu ». Il décrit ensuite les types de lois fédérales que l’État prétend être invalides et déclare que ces lois « seront invalides pour cet État, ne seront pas reconnues par cet État, seront spécifiquement rejetées par cet État et ne seront pas appliquées par cet État. cet état. »

Selon le ministère de la Justice, la SAPA cherche à invalider plusieurs lois fédérales sur les armes à feu dans l’État du Missouri, notamment une exigence selon laquelle les fabricants d’armes « doivent graver des numéros de série sur leurs armes à feu », une exigence selon laquelle les marchands d’armes doivent signaler toute arme perdue ou volée, et la loi fédérale « désarmant les personnes faisant l’objet d’ordonnances de protection contre la violence domestique ».

Il existe un mot pour désigner le cas où le gouvernement d’un État déclare simplement une loi fédérale invalide à l’intérieur de ses frontières : annulation. Et l’annulation est explicitement interdite par la déclaration de la Constitution selon laquelle les lois fédérales « seront la loi suprême du pays ; et les juges de chaque État seront liés par cela, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de tout État.

En effet, comme James Madison l’avait prévenu un jour, si l’annulation était autorisée, cela « mettrait rapidement fin à l’Union elle-même ». Cela placerait chaque État dans une position supérieure à celle des États-Unis dans leur ensemble et permettrait à tout citoyen de défier le gouvernement national s’il a la permission de son État pour le faire.

Bien entendu, si un État estime qu’une loi fédérale viole le deuxième amendement ou toute autre disposition de la Constitution, il peut intenter une action en justice fédérale visant à déclarer cette loi invalide. Mais la Constitution ne permet pas aux États de déclarer unilatéralement qu’une loi fédérale ne s’applique plus à l’intérieur de leurs frontières.

Cela dit, la Cour suprême a également approuvé une autre doctrine relative aux droits des États, connue sous le nom d’« anti-réquisition », qui permet aux États de refuser d’appliquer les lois fédérales. Comme l’a dit la Cour suprême dans Printz c.États-Unis (1997), « Le Congrès ne peut pas obliger les États à adopter ou à appliquer un programme de réglementation fédéral. »

La différence entre l’annulation et l’anti-réquisition est que la doctrine anti-réquisition ne prétend pas invalider les lois fédérales. Dans des cas comme Imprimer, le gouvernement fédéral peut toujours envoyer des agents fédéraux chargés de l’application des lois dans n’importe quel État, y compris le Missouri, pour faire appliquer toute loi fédérale. Il ne peut tout simplement pas ordonner aux représentants de l’État du Missouri, y compris à la police du Missouri, d’appliquer les lois fédérales que le Missouri juge répréhensibles.

SAPA comprend certaines dispositions qui peuvent au moins sans doute être interprétées comme invoquant cette doctrine anti-réquisition. Une disposition, par exemple, dit qu’« aucune entité ou personne… n’aura le pouvoir d’appliquer ou de tenter d’appliquer » les lois sur les armes à feu que le Missouri juge répréhensibles. Les mots « aucune entité ou personne » n’incluent les agents fédéraux chargés de l’application des lois, à qui la Constitution ne peut pas interdire d’appliquer la loi fédérale. Mais ils incluent également des représentants de l’État que le Missouri peut interdire d’appliquer ces lois.

Il contient également une disposition qui semble exister quelque part entre l’annulation et l’anti-réquisition. Cette disposition interdit à l’État du Missouri d’employer toute personne qui « a agi auparavant en tant que fonctionnaire, agent, employé ou adjoint du gouvernement des États-Unis » et qui a soit appliqué l’une des lois fédérales défavorisées de l’État, soit qui a donné « des aide et soutien aux efforts d’un autre » qui l’a fait.

Alors, que devrait faire la Cour suprême de ce gâchis de loi ?

Encore une fois, le SAPA est avant tout une loi d’annulation. La majeure partie du texte de la loi propose une justification philosophique de l’annulation, expose les lois fédérales que l’État tente d’annuler et déclare ces lois « invalides pour cet État ». Ces dispositions doivent être déclarées inconstitutionnelles.

Mais qu’en est-il des dispositions du SAPA qui s’appliquent aux agents chargés de l’application des lois des États et qui pourraient être interprétées comme des applications valables de la doctrine anti-réquisition ?

Le tribunal de première instance qui a entendu cette affaire a décidé qu’ils devaient également être annulés. Comme l’a noté ce tribunal, la loi du Missouri prévoit que, lorsqu’une partie d’une loi d’un État est déclarée inconstitutionnelle, les tribunaux doivent se demander si « les parties restantes sont à tous égards complètes et susceptibles d’être appliquées par la Constitution » et si « « la loi restante est une loi ». que le législateur aurait adopté s’il avait su que la partie annulée était invalide », pour déterminer si le reste de la loi devait tomber.

Selon ce tribunal de première instance, les dispositions inconstitutionnelles de la loi sont si essentielles et « indissociables » de ses autres dispositions que l’édifice tout entier doit s’effondrer. Et il n’y a aucune bonne raison pour que la Cour suprême modifie cette décision, en particulier parce qu’elle n’examine normalement pas l’interprétation d’une loi d’un État par un tribunal inférieur – y compris la loi du Missouri régissant ce qui devrait arriver aux parties restantes d’une loi – lorsqu’une partie de celui-ci est déclaré invalide.

Cela dit, si la législature du Missouri s’engage réellement à interdire aux agents chargés de l’application des lois de l’État d’appliquer les lois fédérales sur les armes à feu, elle pourrait rédiger demain une nouvelle loi qui le fasse sans franchir la ligne interdite menant à l’annulation. La décision de l’État d’invoquer une doctrine juridique discréditée et explicitement désavouée par la Constitution était tout simplement bizarre, surtout lorsque la doctrine anti-réquisition de la Cour suprême donne aux législateurs des États un moyen valable de limiter l’application des lois fédérales.

Il convient en outre de noter que la doctrine anti-réquisition a toujours été l’une des préférées des juges conservateurs, les juges plus à gauche ayant tendance à la considérer avec scepticisme. Imprimerpar exemple, était une décision de 5 voix contre 4 rédigée par le juge conservateur Antonin Scalia, avec la dissidence des quatre libéraux de la Cour.

Cela dit, Imprimer, et la doctrine anti-réquisition qu’elle a approuvée, se sont révélées être un frein très important au pouvoir fédéral au cours des derniers mois de l’administration Trump. À l’été 2020, alors que le président Donald Trump se dirigeait vers une défaite électorale contre le président Joe Biden, les forces de l’ordre fédérales ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation près de la Maison Blanche. L’administration Trump a également eu recours à des agents fédéraux non identifiés pour arrêter, harceler et, dans certains cas, engager de violents affrontements avec des manifestants à Portland, dans l’Oregon.

Mais la capacité de Trump à cibler son opposition avec ce genre de tactiques a été sérieusement limitée par le fait que le gouvernement fédéral n’a pas de commandement et de contrôle sur la grande majorité des agents chargés de l’application des lois aux États-Unis. Grâce à la doctrine anti-réquisition, Trump ne pouvait pas ordonner à la police nationale et locale de s’engager dans une répression plus large contre ses détracteurs et opposants politiques.

Ainsi, même si cette doctrine permettrait au Missouri de promulguer une nouvelle loi interdisant aux responsables de l’application des lois des États d’appliquer les lois fédérales sur les armes à feu, elle s’est également avérée être un frein très important contre l’autoritarisme au cours de l’une des phases les plus alarmantes de l’administration Trump.