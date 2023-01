La Cour suprême se demande si les États-Unis peuvent poursuivre Halkbank en Turquie

Un avocat de la Halkbank turque a déclaré aux juges que l’immunité souveraine protégeait l’institution des poursuites pénales en vertu de précédents séculaires. Mais deux tribunaux fédéraux inférieurs ont déclaré que les poursuites pouvaient se poursuivre et qu’il n’y avait aucune interdiction dans la loi fédérale contre le fait que l’affaire soit poursuivie par un avocat américain à New York.

La Cour suprême a été confrontée mardi à des questions importantes et apparemment nouvelles alors qu’elle examinait si le gouvernement fédéral pouvait engager des poursuites pénales contre la banque publique turque, qui est accusé d’avoir aidé à blanchir des milliards de dollars afin que l’Iran puisse échapper aux sanctions économiques américaines.

Les accusations initiales contre Halkbank ont ​​​​été portées sous l’administration Trump et ont menacé les relations étroites entre le président Donald Trump et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Les procureurs ont allégué que de 2012 à 2016, Halkbank et ses cadres supérieurs avaient utilisé des sociétés écrans en Iran, en Turquie et aux Émirats arabes unis et effectué des « transactions illicites » qui auraient dû exposer la banque à des sanctions en vertu de la loi américaine. Les sociétés écrans ont permis à la banque de transférer environ 20 milliards de dollars de ce qui aurait dû être des fonds iraniens restreints, selon l’acte d’accusation, dont au moins 1 milliard de dollars qui ont transité par le système financier américain.