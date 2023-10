La Cour suprême se demande si la Caroline du Sud a ciblé les électeurs noirs lors du redécoupage

WASHINGTON (AP) — La Cour suprême se saisit d’une nouvelle affaire de redécoupage du Congrès, cette fois en Caroline du Sud, qui pourrait façonner la lutte pour le contrôle partisan de la Chambre des représentants.

Les débats qui auront lieu mercredi devant la Haute Cour se concentreront sur un district côtier détenu par la républicaine Nancy Mace. En janvier, un tribunal inférieur a ordonné le redessinage du district après avoir constaté que les républicains qui contrôlent l’Assemblée législative de l’État avaient déplacé de manière inappropriée les électeurs noirs de tendance démocrate dans un autre district afin de rendre le siège plus sûr pour Mace en 2022.

Lorsque Mace a remporté les élections pour la première fois en 2020, elle a devancé le représentant démocrate sortant Joe Cunningham de 1 %, soit moins de 5 400 voix. En 2022, à la suite d’un redécoupage motivé par les résultats du recensement de 2020, Mace a été réélu à 14 %. Elle est l’une des huit républicaines de droite qui ont voté pour évincer Kevin McCarthy de son poste de président.

Les démocrates pourraient avoir une chance de remporter le siège en 2024 si la circonscription est redessinée.

Les Républicains détenant une faible marge à la Chambre des représentants, tout changement dans les circonscriptions compétitives pourrait modifier l’équilibre des pouvoirs après les élections de 2024.

Les démocrates semblent susceptibles d’obtenir un siège en Alabama à la suite d’une décision de la Cour suprême en juin qui a conduit à un redécoupage ordonné par le tribunal. La nouvelle carte de l’État donnera à l’Alabama deux districts du Congrès où les électeurs noirs constitueront une partie substantielle de l’électorat. Une affaire similaire en cours en Louisiane pourrait également conduire à la création d’un deuxième district majoritairement noir.

En Caroline du Sud, les électeurs noirs ne seraient pas aussi nombreux dans une circonscription redessinée. Mais combinés à un groupe important d’électeurs blancs de tendance démocrate, les démocrates pourraient être compétitifs dans la circonscription reconfigurée.

Les avocats de l’État affirment que la politique partisane, et non la race, et l’essor démographique des zones côtières expliquent la carte du Congrès.

Des groupes de défense des droits civiques ont contesté la carte devant un tribunal fédéral et ont obtenu un jugement unanime de trois juges en janvier.

« Les votes noirs ont été utilisés comme pièces d’un puzzle politique pour isoler l’emprise des républicains sur le pouvoir », a déclaré Mitchell Brown, avocat principal de la Southern Coalition for Social Justice.

Le tribunal inférieur a suspendu son ordonnance pour permettre à l’État de faire appel devant la Cour suprême.

Le leader de la majorité républicaine au Sénat, Shane Massey, a déclaré en janvier que « nous n’avons pas besoin de tirer quoi que ce soit jusqu’à ce que cinq membres de la Cour suprême le disent ».

Les deux parties veulent une décision d’ici le 1er janvier afin que l’État puisse utiliser une carte du Congrès lors des élections de 2024 qui soit conforme à la décision de la Cour suprême.

Mark Sherman, Associated Press