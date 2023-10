La Cour suprême se demande comment faire disparaître une terrible affaire de droits civiques, dans l’affaire Acheson Hotels c. Laufer

Presque personne ne pense que Deborah Laufer, la plaignante dans une action en justice civile que la Cour suprême a entendue mercredi, devrait être autorisée à aller de l’avant avec son procès. Cela inclut Laufer elle-même, qui a demandé aux tribunaux de rejeter son dossier.

En effet, la seule chose qui est apparue incertaine lors des débats de mercredi à Acheson Hotels c. Laufer C’est lequel des deux arguments alternatifs que la Cour adoptera lorsqu’elle rejettera cette affaire.

Les enjeux dans Hôtels à Acheson semblait également diminuer à mesure que la dispute progressait. De nombreux avocats des droits civiques craignaient que la Cour suprême, contrôlée par le Parti républicain, n’utilise cette affaire comme un moyen de réduire considérablement les droits des « testeurs », des individus qui se portent volontaires pour être soumis à une discrimination afin de pouvoir intenter une action en justice fédérale contestant cette discrimination. Mais cette issue semble désormais peu probable.

Au moins à deux reprises lors de la plaidoirie, l’avocat Adam Unikowsky, l’avocat représentant un hôtel poursuivi en justice par Laufer, a insisté sur le fait qu’il n’exhortait pas la Cour à annuler l’annulation. Havens Realty c.Coleman (1982), un précédent important de la Cour suprême établissant le droit des testeurs d’intenter des poursuites en matière de droits civils. Et deux juges conservateurs, le juge en chef John Roberts et le juge Brett Kavanaugh, ont tous deux convenu que cette affaire était différente de Havres.

En d’autres termes, l’essentiel est que Achéson Hôtels L’affaire se terminera probablement par un gémissement – ​​et peut-être par un soupir de soulagement de la part de l’industrie hôtelière.

Deux façons de faire disparaître cette affaire

Le cas de Laufer commence par une réglementation fédérale, connue sous le nom de « règle de réservation », qui exige que les sites Web des hôtels « identifient et décrivent les caractéristiques accessibles dans les hôtels et les chambres proposés par l’intermédiaire de son service de réservation de manière suffisamment détaillée pour permettre raisonnablement aux personnes handicapées d’évaluer de manière indépendante ». si un hôtel ou une chambre d’hôtes donné répond à ses besoins en matière d’accessibilité.

Ces hôtels ne sont pas nécessairement tenus de proposer des chambres accessibles, mais la règle de réservation vise à empêcher une personne handicapée de réserver une chambre dans une ville lointaine, pour découvrir à son arrivée qu’elle ne peut pas utiliser la chambre qu’elle a réservée. .

Laufer est une femme handicapée qui a intenté plus de 600 poursuites différentes contre des hôtels qui ne respectaient pas cette règle – dont la plupart ne semblent pas avoir l’intention de prendre des mesures condescendantes. Pour ce faire, elle a, dans le passé, employé des avocats dont le dossier éthique n’était pas si brillant. L’un de ses anciens avocats, par exemple, a récemment été suspendu du barreau d’un tribunal fédéral du Maryland en raison d’allégations selon lesquelles il aurait participé à un stratagème visant à soutirer de l’argent aux hôtels des accusés pour un travail que cet avocat n’a jamais réellement effectué.

Quoi qu’il en soit, il y a deux bonnes raisons pour lesquelles la plainte de Laufer contre l’un de ces hôtels devrait être rejetée.

La première implique une règle connue sous le nom de « qualité debout ». En règle générale, personne n’est autorisé à intenter une action devant un tribunal fédéral à moins d’avoir été blessé d’une manière ou d’une autre par la personne qu’il poursuit. En outre, cette blessure ne peut pas être un « grief généralisé », ce qui signifie qu’elle ne peut pas être largement partagée par de nombreuses autres personnes. Le demandeur doit plutôt alléguer un préjudice « particulier » qui le distingue des autres.

Au cours de la plaidoirie, le juge Ketanji Brown Jackson a proposé une hypothèse expliquant comment fonctionne cette exigence. Imaginez qu’il existe un restaurant raciste qui refuse de servir les clients noirs ou qui les traite différemment des clients blancs. Imaginez maintenant qu’un individu noir voit cela se produire et décide de poursuivre en justice – mais que ce plaignant ne tente pas réellement de fréquenter le restaurant avant de le faire.

Dans l’hypothèse de Jackson, ce plaignant n’a pas qualité pour intenter une action en justice parce qu’il n’a qu’un grief généralisé concernant la façon dont le restaurant traite tous les Noirs, mais il n’a pas été spécifiquement blessé par le restaurant lui-même. Pour intenter une action en justice fédérale, il devrait tenter de fréquenter le restaurant et être personnellement victime de discrimination.

Comme Jackson l’a indiqué, Laufer se trouve dans des chaussures similaires à celles de ce plaignant hypothétique. Elle n’a pas réellement séjourné à l’hôtel contre lequel elle a poursuivi en justice Hôtels à Acheson Dans ce cas, elle n’a pas non plus l’intention d’y rester. Son grief est que le site Web de l’hôtel ne lui a pas fourni d’informations, mais que ces informations ne sont pas non plus accessibles à toute autre personne visitant ce site Web. Ce n’est pas une blessure particulière.

Ainsi, la Cour pourrait rejeter l’affaire pour des motifs valables, mais elle pourrait également la rejeter en vertu d’une doctrine étroitement liée, connue sous le nom de « caractère théorique ».

Une affaire devient sans objet si, même s’il y avait initialement un différend juridique valable entre un demandeur et un défendeur, ce différend n’existe plus. Et, comme plusieurs juges l’ont souligné, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles cette affaire est sans objet – y compris le fait que Laufer elle-même veut mettre fin à son procès. Comme l’a demandé le juge Clarence Thomas au tout début de la plaidoirie, Laufer « dit qu’elle a retiré ses poursuites, alors pourquoi devrions-nous en décider ? »

En effet, personne ne semble vraiment remettre en question le caractère sans objet de l’affaire. Mais Unikowsky a néanmoins exhorté les juges à trancher la question de la qualité pour agir plutôt que celle du caractère théorique, en grande partie parce que ce résultat rendrait plus difficile pour des plaignants comme Laufer de poursuivre les hôtels en justice à l’avenir.

Alors, quel est vraiment l’enjeu ici ?

La demande d’Unikowsky en faveur d’une décision permanente, par opposition à une décision sans objet, est compréhensible. Les hôtels n’aiment pas être poursuivis en justice et ils ne veulent pas d’un régime juridique dans lequel les personnes handicapées qui n’ont pas l’intention de visiter leur hôtel peuvent néanmoins les poursuivre en justice. Et au moins certains juges, notamment le juge en chef Roberts, semblaient très sensibles à cette préoccupation.

Comme Roberts l’a dit à un moment donné, il craint de récompenser « la manipulation de la compétence de cette Cour », dans le cadre de laquelle un plaignant peut poursuivre un hôtel, tenter de faire pression sur cet hôtel pour qu’il règle l’affaire, puis rejeter l’affaire si l’hôtel refuse de régler et tente de régler le problème. d’obtenir une décision faisant jurisprudence rejetant l’affaire pour défaut de qualité pour agir.

Pourtant, il était également clair, au fur et à mesure que le débat avançait, qu’il serait plus difficile de trancher la question de la qualité pour agir dans cette affaire que de résoudre la question du caractère théorique.

Pour rejeter l’affaire comme étant sans objet, la Cour devrait simplement noter que Laufer a retiré sa plainte et que le site Web de l’hôtel est désormais conforme à la règle de réservation. Il n’y a donc aucune possibilité qu’elle puisse poursuivre à nouveau cet hôtel pour la même violation présumée, car il est désormais conforme à la loi.

En revanche, rejeter l’affaire pour des motifs valables pourrait obliger les juges à définir les limites de qui a ou n’a pas qualité pour intenter des poursuites en vertu de la règle de réserve. Supposons qu’une personne aveugle ne puisse pas du tout utiliser le site Web d’un hôtel, a demandé à un moment donné la juge Elena Kagan ? Ou supposons, a demandé la juge Amy Coney Barrett, qu’un client handicapé tente de faire une réservation dans un hôtel, puis soit frustré parce que le site Web ne respecte pas la règle de réservation et abandonne ? Ces individus auraient-ils qualité pour intenter une action en justice ?

Un chien qui n’a pas aboyé dans cet argument est qu’une grande partie du barreau des droits civiques craignait que la Cour utilise cette affaire pour faire marche arrière. Immobilier Havrele précédent établissant que les testeurs des droits civiques peuvent intenter des poursuites fédérales même s’ils se sont intentionnellement soumis à une discrimination.

Dans Immobilier Havre, deux individus, un noir et un blanc, se sont renseignés sur la location de logements dans deux appartements conformes. On a dit au testeur blanc que des unités étaient disponibles, tandis qu’on aurait menti au testeur noir et on lui aurait dit qu’aucune unité n’était disponible. La Cour suprême a statué que la testeuse noire avait qualité pour intenter une action en justice pour discrimination en matière de logement, même si elle n’avait pas réellement l’intention de louer un appartement, car elle avait subi une blessure particulière lorsqu’on lui aurait menti en raison de sa race.

Quoi qu’il en soit, aucun des juges ne semblait désireux d’annuler Havens Immobilier, et certains d’entre eux ont explicitement nié tout intérêt à le faire. Comme Kavanaugh l’a dit à un moment donné : « Je reconnais qu’un traitement discriminatoire est en soi une blessure – certainement en Havres de réalité.

Cela signifie que les enjeux du Hôtels à Acheson les cas sont probablement désormais inférieurs à ce qu’ils étaient au début de la plaidoirie – même s’ils ne sont pratiquement rien. La question de savoir si la Cour tranchera cette affaire sur la base de la qualité pour agir ou du caractère théorique reste très importante pour l’industrie hôtelière.

Mais il est peu probable que l’affaire se termine par un désastre pour le barreau des droits civiques.