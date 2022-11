La Cour suprême sceptique quant au rejet du précédent en matière de droits civils

WASHINGTON (AP) – Mardi, la Cour suprême semblait peu susceptible d’accepter d’annuler des décennies de précédent dans une affaire concernant des poursuites en matière de droits civils, un résultat qui préserverait la capacité des individus à utiliser la loi fédérale pour intenter des poursuites.

Les juges avaient été priés d’utiliser une affaire concernant un résident d’une maison de repos qui invoquait une violation de ses droits pour limiter plus largement le droit d’agir en justice. Les juges ont été informés que le résultat pourrait laisser des dizaines de millions de personnes qui ont des droits en vertu de programmes fédéraux, notamment Medicare et Medicaid, sans accès aux tribunaux.

Mais les membres de la majorité conservatrice à six juges du tribunal et de l’aile libérale à trois juges semblaient avoir peu d’appétit pour se prononcer largement sur l’affaire.

La juge Sonia Sotomayor a souligné les répercussions d’une telle décision. « Ni le gouvernement fédéral ni les États ne peuvent enquêter et remédier à chaque violation de ces droits accordés aux personnes », a-t-elle déclaré, ajoutant que la loi fédérale « dit clairement » que les gens ont le droit d’aller en justice. “Pourquoi ne devrions-nous pas simplement respecter notre précédent?” elle a demandé.

On a demandé au tribunal de dire que lorsque les États acceptent d’accepter de l’argent fédéral pour fournir des services – la soi-disant législation sur la clause de dépenses pour des programmes comme Medicare et Medicaid – ils ne devraient pas faire face à des poursuites de la part d’individus pour violation des droits civils à moins que la législation elle-même ne donne aux États avis clair qu’ils sont passibles de poursuites.

Mais le tribunal a précédemment déclaré qu’un article de la loi fédérale – “l’article 1983” – s’applique universellement pour donner aux gens le droit de poursuivre les employés du gouvernement lorsqu’ils violent les droits créés par une loi fédérale.

Le cas spécifique que les juges ont entendu implique l’interaction de l’article 1983 et de la Federal Nursing Home Reform Act, une loi de 1987 qui définit les exigences pour les maisons de soins infirmiers qui acceptent les fonds fédéraux Medicare et Medicaid. Le tribunal est invité à répondre si une personne peut utiliser l’article 1983 pour aller en justice en alléguant que ses droits en vertu de la loi sur les maisons de retraite sont violés.

Sur cette question plus étroite, il n’était pas clair que le tribunal déciderait que les poursuites en vertu de l’article 1983 sont autorisées. Le juge Brett Kavanaugh a déclaré que la législation sur les foyers de soins «réaffirme les droits encore et encore», mais a également noté qu’il existe un processus administratif distinct mis en place pour que les personnes puissent se plaindre lorsque leurs droits sont violés. « Quel est le problème avec un processus administratif… s’il est complet et fonctionne ? Il a demandé à un moment donné.

L’avocat de l’administration Biden, Benjamin Snyder, a déclaré au tribunal que le Congrès n’avait pas l’intention d’autoriser les poursuites en vertu de l’article 1983 lorsqu’il a promulgué la législation sur les maisons de retraite. Snyder a déclaré que la plupart des maisons de soins infirmiers qui participent à Medicare et Medicaid sont des établissements privés. Cela signifie que les résidents de ces établissements ne peuvent pas intenter de poursuites en vertu de l’article 1983, mais n’ont accès qu’à des recours administratifs. Il a fait valoir qu’il ne serait pas logique que des règles différentes s’appliquent aux installations gérées par le gouvernement.

L’affaire spécifique devant le tribunal concerne Gorgi Talevski, qui résidait à Valparaiso Care and Rehabilitation, une maison de retraite gouvernementale de l’Indiana. Sa famille dit que la maison de retraite a eu du mal à s’occuper de Talevski, qui souffrait de démence, et lui a donc donné des médicaments puissants pour le maîtriser, puis l’a involontairement transféré dans un autre établissement.

La famille de Talevski a intenté une action en vertu de l’article 1983, affirmant que ses droits avaient été violés. Un tribunal de première instance a rejeté l’affaire, mais une cour d’appel fédérale a déclaré qu’elle pouvait poursuivre. Talevski est décédé en 2021. Un avocat de la famille, Andrew Tutt, a déclaré au tribunal qu’un procès en vertu de l’article 1983 était le « dernier recours » de la famille et qu’il s’agissait d’une « bouée de sauvetage pour les personnes qui ne peuvent pas réellement faire un usage efficace » des recours administratifs. dans la loi.

L’affaire est Health and Hospital Corporation of Marion County v. Talevski, 21-806.

Jessica Gresko, l’Associated Press