La Cour suprême s’attaque au plan de prêt étudiant de Biden

Les juges, qui décideront si oui ou non la politique d’allégement de la dette du président cause un préjudice aux plaignants ou constitue un excès de l’autorité exécutive ont déclaré qu’ils entendraient les plaidoiries en février.

La plus haute cour a décidé de se saisir de l’affaire après que le ministère américain de la Justice a déposé une plainte demande d’urgence demander aux juges de lever l’injonction sur son plan de pardon qui avait été émis par la Cour d’appel des États-Unis pour le huitième circuit, à Saint-Louis, à la demande de six États dirigés par le GOP.

“La Cour suprême des États-Unis est plus susceptible qu’improbable de bloquer le plan présidentiel d’annulation des prêts étudiants”, a déclaré Kantrowitz.

“Les conservateurs du tribunal ont été très agressifs en annulant les décisions du Congrès et du président”, a déclaré Grégory Caldeira , professeur de sciences politiques à l’Ohio State University. “Je ne serais pas surpris si le tribunal invalidait le décret.”

Cela peut être une mauvaise nouvelle pour les emprunteurs, disent les experts juridiques et de l’enseignement supérieur.

Bien avant que le président n’agisse, Les républicains avaient critiqué la remise des prêts étudiants comme une aumône aux diplômés universitaires aisés. Ils ont également fait valoir que le président n’avait pas le pouvoir d’annuler lui-même la dette des consommateurs sans le Congrès. Sans surprise, les contestations judiciaires ont afflué . Au moins six procès ont été intentés contre le plan du président.

Pour un certain nombre de raisons, Urman prédit que la Cour suprême se prononcera contre Biden. Il a déclaré que les juges conservateurs estimaient que les agences gouvernementales exerçaient trop d’autorité et “violaient la séparation des pouvoirs”. De plus, a-t-il dit, le concept de remise de prêt semble aller à l’encontre de leurs notions de responsabilité individuelle.

Une telle décision politiquement alimentée, cependant, est susceptible de nuire davantage à la perception que le public a de la Cour suprême, a déclaré Urman.

“Annuler le pardon ajoutera au scepticisme croissant que les juges conservateurs votent pour les conservateurs et que les juges libéraux votent pour les libéraux”, a déclaré Urman. Seuls 25% des Américains font confiance au plus haut tribunal, selon un sondage Gallup trouvé au cours de l’été.