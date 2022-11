La Cour suprême s’apprête à se prononcer sur la constitutionnalité de la règle de l’emprisonnement avec sursis

La Cour suprême du Canada se prononcera aujourd’hui sur la constitutionnalité d’une loi qui empêchait un juge de permettre à un contrevenant d’éviter l’emprisonnement en lui imposant une peine avec sursis.

Le tribunal supérieur a accepté de revoir une décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui a conclu que la disposition du Code criminel violait la Charte des droits en raison de son effet sur les délinquants autochtones.

En 2016, Cheyenne Sharma, une jeune femme autochtone, a plaidé coupable d’avoir importé deux kilogrammes de cocaïne en échange de 20 000 $ de son petit ami, une tâche qu’elle a effectuée pour éviter l’expulsion pour elle et sa fille.

“Elle était entre un rocher proverbial et un endroit dur et elle a pris le seul chemin qui s’offrait à elle pour se sauver elle-même et sa fille”, a déclaré l’avocat de Sharma, Nader Hasan, à CBC.

Parce que Sharma est d’ascendance ojibway et membre de la Première Nation Saugeen, le tribunal de première instance a tenu compte de ses antécédents de traumatisme dans la détermination de la peine, comme l’exige le Code criminel depuis 1999 en vertu des soi-disant « principes Gladue ».

Mais une autre partie du Code – promulguée en 2012 sous le premier ministre Stephen Harper de l’époque – interdit les peines communautaires pour des infractions telles que le trafic de drogue passibles de peines maximales d’au moins 10 ans de prison.

Sharma a contesté cette règle de détermination de la peine – ainsi qu’une autre qui appelait à une peine minimale obligatoire de deux ans – en faisant valoir qu’elle portait atteinte à ses droits constitutionnels.

En février 2018, le juge de la Cour supérieure de l’époque, Casey Hill, qui l’a condamnée à 17 mois de détention, a déclaré la règle minimale obligatoire inconstitutionnelle, mais a rejeté la contestation par Sharma de l’interdiction d’une peine avec sursis.

Sharma a contesté la décision de Hill. La Cour d’appel a conclu que l’article du Code criminel violait la Charte en discriminant les délinquants autochtones sur la base de la race et était trop large pour son objectif.

Adam Bond est un avocat de l’Association des femmes autochtones, un intervenant dans l’affaire. Il a déclaré que la loi de 2012 avait un effet négatif sur les communautés autochtones.

“Cela prive également les peuples autochtones de leur droit à l’autodétermination, y compris leurs coutumes et traditions en matière de réhabilitation et de guérison”, a-t-il déclaré.

Sharma a quand même purgé sa peine en détention, rendant la décision de la Cour suprême sans conséquence pour son cas. Hasan a déclaré que Sharma continuait de lutter contre l’affaire pour s’assurer que d’autres ne partageaient pas son expérience.

“Elle a pris cette affaire sur son dos et se bat pour les droits de tous les Canadiens”, a-t-il déclaré.