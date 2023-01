La Cour suprême s’apprête à reconsidérer les principes clés du discours en ligne

La Cour suprême est maintenant sur le point de reconsidérer ces règles, ce qui pourrait conduire à la réinitialisation la plus importante des doctrines régissant le discours en ligne depuis que les autorités et les tribunaux américains ont décidé d’appliquer peu de réglementations au Web dans les années 1990.

La première est que les plateformes ont le pouvoir de décider du contenu à conserver en ligne et de celui à supprimer, sans contrôle gouvernemental. La seconde est que les sites Web ne peuvent être tenus légalement responsables de la plupart de ce que leurs utilisateurs publient en ligne, protégeant les entreprises des poursuites pour discours diffamatoire, contenu extrémiste et préjudice réel lié à leurs plateformes.

Dans certaines parties du monde, les législateurs ont décidé de limiter l’influence des plateformes sur la parole. L’année dernière, les législateurs européens ont approuvé des règles qui obligent les sociétés Internet à mettre en œuvre des procédures pour supprimer les contenus illicites et à être plus transparentes sur la manière dont elles recommandent le contenu aux personnes.

Les cas font partie d’une bataille mondiale croissante sur la façon de gérer les discours nuisibles en ligne. Ces dernières années, alors que Facebook et d’autres sites attiraient des milliards d’utilisateurs et devenaient des vecteurs de communication influents, le pouvoir qu’ils exerçaient a fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux. Des questions se sont posées sur la manière dont les réseaux sociaux auraient pu affecter indûment les élections, les génocides, les guerres et les débats politiques.

Les affaires pourraient éventuellement modifier la position juridique de non-intervention que les États-Unis ont largement adoptée à l’égard du discours en ligne, bouleversant potentiellement les activités de TikTok, Twitter, Snap et Meta, qui possède Facebook et Instagram.

La partisanerie a aggravé l’impasse. Les républicains, dont certains ont accusé Facebook, Twitter et d’autres sites de les censurer, ont fait pression sur les plateformes pour qu’elles laissent plus de contenu. En revanche, les démocrates ont déclaré que les plateformes devraient supprimer plus de contenu, comme la désinformation sur la santé.

L’affaire de la Cour suprême qui conteste l’article 230 de la Communications Decency Act est susceptible d’avoir de nombreux effets d’entraînement. Alors que les journaux et les magazines peuvent être poursuivis en justice pour ce qu’ils publient, l’article 230 protège les plateformes en ligne des poursuites judiciaires concernant la plupart des contenus publiés par leurs utilisateurs. Il protège également les plateformes des poursuites judiciaires lorsqu’elles suppriment des publications.

Pendant des années, les juges ont cité la loi en rejetant les plaintes contre Facebook, Twitter et YouTube, garantissant que les entreprises n’assumaient pas de nouvelle responsabilité légale à chaque mise à jour de statut, publication et vidéo virale. Les critiques ont déclaré que la loi était une carte Get Out of Jail Free pour les géants de la technologie.

“S’ils n’ont aucune responsabilité à l’arrière pour les dommages qui sont facilités, ils ont essentiellement pour mandat d’être aussi imprudents que possible”, a déclaré Mary Anne Franks, professeur de droit à l’Université de Miami.

La Cour suprême a précédemment refusé d’entendre plusieurs affaires contestant la loi. En 2020, le tribunal a rejeté une action en justice intentée par les familles d’individus tués dans des attentats terroristes, selon laquelle Facebook était responsable de la promotion de contenus extrémistes. En 2019, le tribunal a refusé d’entendre le cas d’un homme qui a déclaré que son ancien petit ami avait envoyé des gens pour le harceler en utilisant l’application de rencontres Grindr. L’homme a poursuivi l’application, affirmant qu’elle contenait un produit défectueux.

Mais le 21 février, le tribunal prévoit d’entendre l’affaire Gonzalez contre Google, intentée par la famille d’un Américain tué à Paris lors d’un attentat perpétré par des partisans de l’État islamique. Dans son procès, la famille a déclaré que l’article 230 ne devrait pas protéger YouTube de l’affirmation selon laquelle le site vidéo soutenait le terrorisme lorsque ses algorithmes recommandaient des vidéos de l’État islamique aux utilisateurs. La poursuite fait valoir que les recommandations peuvent compter comme leur propre forme de contenu produit par la plate-forme, les retirant de la protection de l’article 230.

Un jour plus tard, le tribunal prévoit d’examiner une deuxième affaire, Twitter c. Taamneh. Il traite d’une question connexe sur le moment où les plateformes sont légalement responsables de soutenir le terrorisme en vertu de la loi fédérale.