La Cour suprême s’apprête à entendre un procès en jouet pour chien

Plusieurs marques emblématiques se sont ralliées au fabricant de whisky Jack Daniel’s dans le différend sur la marque

La Cour suprême des États-Unis devrait décider dès lundi si elle entendra l’affaire de contrefaçon de la marque de whisky Jack Daniel contre le fabricant de jouets pour chiens VIP Products, dont le jouet grinçant parodie “Bad Spaniels” imite à la fois la forme et le design de la bouteille emblématique de la distillerie. .

La version jouet pour chien de la bouteille remplace Jack Daniel’s “Ancienne marque n°7” et “Tennessee Sour Mash Whisky” avec “L’ancien n ° 2 sur votre tapis du Tennessee”, étirant davantage le jeu de mots fécal en remplaçant “43 % de caca par vol.” et “100% malodorant” pour les 40% d’alcool et l’étiquetage 100 proof du whisky.

La société mère du fabricant de whisky, Brown-Forman Corp., a exhorté la haute cour à examiner l’affaire, insistant sur le fait que la décision d’un tribunal inférieur en faveur de VIP fournit “protection quasi totale” aux parodies portant atteinte à la marque. Le jouet incriminé « confond les consommateurs en profitant de la bonne volonté durement gagnée de Jack Daniel », et une telle confusion aurait pu “conséquences larges et dangereuses”, L’avocate principale de Brown-Forman, Lisa Blatt, a écrit.

Si une entreprise de jouets pour chiens peut imiter les marqueurs d’identification de l’emballage de Jack Daniel, “d’autres contrefacteurs amusants peuvent faire de même avec des boîtes de jus ou des bonbons infusés à la marijuana”, Blatt a fait valoir, faisant allusion à plusieurs cas dans lesquels des enfants ont accidentellement consommé des produits comestibles à base de cannabis qui avaient été emballés pour ressembler à des marques de bonbons populaires.

Les avocats de VIP n’étaient pas d’accord, commentant : “Il est ironique que le premier distillateur de whisky américain manque à la fois de sens de l’humour et ne reconnaisse pas quand lui – et tout le monde – en a assez.” L’entreprise de boissons a simplement “fait la guerre” contre le fabricant de jouets pour chiens “avoir la témérité de produire une parodie remplie de jeux de mots” de son contenant, disaient-ils.

VIP vend le jouet grinçant Bad Spaniels depuis 2014. Alors que Jack Daniel’s les a poursuivis en justice et a initialement gagné, la décision a été annulée en faveur de VIP en appel, et la première tentative de l’entreprise pour que l’affaire soit portée devant la Cour suprême a été refusée. .

Plusieurs autres marques populaires, dont Campbell Soup et les jeans Levi Strauss, soutiennent le distillateur dans ses efforts pour convaincre la Cour suprême de l’importance de l’affaire cette fois-ci. Il existe un précédent – ​​un tribunal en 2008 a interdit à VIP de vendre sa contrefaçon Budweiser ButtWiper – mais en 2007, une cour d’appel fédérale s’est rangée du côté d’un autre fabricant de jouets pour chiens, Haute Diggity Dog, défendant son droit de vendre. “Vuitton moelleux” jouets à mâcher contre le propriétaire de la marque Louis Vuitton.