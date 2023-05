La Cour suprême retrouve l’humilité dans National Pork Producers c. Ross

La décision de la Cour suprême dans Conseil national des producteurs de porc c.Ross, que la Cour a rendue jeudi matin, se lit comme une bouffée d’air frais. Pour une fois, les juges ont décidé de ne pas se rendre encore plus puissants qu’ils ne le sont déjà.

Porc national impliquait des questions très difficiles sur l’impact que les lois d’un État pouvaient avoir sur les résidents d’autres États. En 2018, la Californie a promulgué la Proposition 12, une initiative de vote qui impose certaines des règles de bien-être animal les plus strictes du pays. Entre autres choses, la proposition 12 interdit aux éleveurs de porcs de confiner une truie reproductrice « avec moins de 24 pieds carrés d’espace au sol utilisable par porc ». Et il interdit à tout porc d’être vendu en Californie s’il a été produit dans une ferme qui ne respecte pas cette règle.

Parce que la Californie est un si grand État – ses résidents achètent environ 13 % de tout le porc vendu aux États-Unis – l’industrie porcine a affirmé que cette loi obligerait les élevages porcins de tout le pays à modifier leurs pratiques pour s’assurer que leurs produits ne seraient pas exclus. du marché californien, et que cela ferait grimper le prix du porc à l’échelle nationale. En effet, l’industrie a affirmé que la Prop 12 « augmenterait les coûts de production des agriculteurs de plus de 13 $ par porc, soit une augmentation des coûts de 9,2 % », et ces coûts devront être répercutés sur le consommateur.

Pour éviter de payer ces coûts prévus, l’industrie porcine a intenté une action en justice, invoquant une doctrine connue sous le nom de » Dormant Commerce Clause « , qui impose certaines limites à la capacité de chaque État à promulguer des lois ayant un impact sur d’autres États.

Le problème avec cette théorie juridique, cependant, est que toutes les lois des États auront un certain impact sur les autres États. Si un État légalise la marijuana à des fins récréatives, par exemple, les résidents des États voisins où le cannabis reste illégal traverseront inévitablement la frontière pour acheter de l’herbe et la ramener dans leur État d’origine. Si un État augmente son salaire minimum, cela pourrait amener les résidents des États voisins à traverser la frontière et à y travailler pour des entreprises à la place. S’il abaisse la limite de vitesse sur ses autoroutes, cela pourrait légèrement déprimer le commerce dans d’autres États, car il faudra un peu plus de temps aux personnes et aux marchandises pour voyager dans ces États.

Si la Cour suprême avait lu la Dormant Commerce Clause de manière agressive, en d’autres termes, elle aurait pu se donner un droit de veto effectif sur presque toutes les lois d’État – car il sera pratiquement toujours possible de faire valoir qu’une loi d’État aura des impacts économiques sur d’autres États.

Au lieu de cela, la Cour a considérablement réduit la clause de commerce dormant, libérant les États pour promulguer des lois sur le bien-être des animaux – et, en fait, des lois de toute nature – avec un contrôle minimal des tribunaux fédéraux, du moins en ce qui concerne les impacts de ces lois sur les autres États. La Prop 12 de la Californie sera maintenue.

Malheureusement, Porc national a également produit un méli-mélo d’opinions concurrentes. En bref, le juge Neil Gorsuch a rédigé l’avis principal de la Cour, qui aurait réduit la clause de commerce dormant à un simple bouclier contre le protectionnisme économique. De l’avis de Gorsuch, la Californie ne peut pas adopter une loi qui discrimine les biens produits dans d’autres États – peut-être en imposant un tarif sur ces produits ou en essayant autrement de les rendre plus chers que les produits de l’État – mais les États seraient autrement libres de réglementer comme ils choisissent.

Cependant, la majorité des juges n’ont pas tous rejoint l’opinion de Gorsuch, et la juge Sonia Sotomayor a écrit une opinion concordante distincte, qui pourrait permettre aux résidents d’un État de contester les lois d’un autre État si ces lois avaient des impacts vraiment extraordinaires sur d’autres États.

L’orientation générale de la décision de la Cour, cependant, est qu’une majorité de la Cour a choisi la prudence plutôt qu’un désir plus impérial de résoudre toute question politique qui crée une controverse politique.

La clause de commerce dormant, brièvement expliquée

La Constitution prévoit que le Congrès peut « réglementer le commerce… entre les différents États ». À première vue, il s’agit d’un octroi affirmatif d’autorité à la législature nationale, et non d’une restriction de la capacité des États à adopter une législation protectionniste. Néanmoins, la Cour suprême a longtemps soutenu que cette disposition de la Constitution, connue sous le nom de « clause de commerce », interdit implicitement aux États de promulguer des lois susceptibles d’entraver le libre-échange dans toute l’Union – d’où le terme « clause de commerce dormante ».

Comme la Cour suprême l’a expliqué dans Hughes c.Oklahoma (1979), la clause de commerce répond à « une préoccupation centrale des rédacteurs qui était une raison immédiate de convoquer la convention constitutionnelle » : la conviction des rédacteurs que « la nouvelle Union devrait éviter les tendances à la balkanisation économique qui avaient tourmenté les relations entre les les colonies et plus tard entre les États en vertu des articles de la Confédération.

Mais la Cour a souvent eu du mal à déterminer où, exactement, la clause de commerce dormant entre en jeu et les lois des États qui ont un impact sur les économies des autres États doivent tomber. Dans Pike c.Bruce Church (1970), par exemple, la Cour a estimé qu’une loi étatique devait être annulée si son impact sur le commerce interétatique « est manifestement excessif par rapport aux bénéfices locaux putatifs » produits par la loi.

Brochet bloqué une règle de l’Arizona qui exigeait que les cantaloups cultivés en Arizona soient également emballés dans des caisses dans cet état, et Gorsuch’s Porc national l’opinion s’accorde à dire que cette règle de l’Arizona est allée trop loin. Comme il le note, l’Arizona a enfreint la règle contre le protectionnisme, car il a tenté «d’isoler les entreprises de transformation et d’emballage de l’État de la concurrence extérieure».

Mais Gorsuch rejette également BrochetLa norme « manifestement excessive » est trop vague. Après tout, à quel point excessif est-il trop excessif ? La loi californienne sur le bien-être animal serait-elle invalide si elle faisait augmenter le prix du bacon dans l’Iowa de 3 % ? Et s’il augmentait de 12 % ? Ou 70 % ? Pire encore, comment un tribunal est-il censé déterminer quels « avantages » un État retire de ses propres lois, et comment doit-il les peser par rapport aux coûts économiques prévus de cette loi ?

Comme l’écrit Gorsuch dans une partie de son opinion qui n’est pas rejointe par la majorité de la Cour, l’industrie porcine fait valoir qu' »elle devra faire face à une augmentation des dépenses de production en raison de la proposition 12″. Pendant ce temps, l’État soutient que «les Californiens ont voté pour la proposition 12 pour justifier une variété d’intérêts, dont beaucoup non économiques» – tels que la prévention de la cruauté envers les animaux et la garantie que le porc vendu en Californie est sûr à manger.

Comment un tribunal est-il censé peser les « avantages » de la prévention de la cruauté envers les animaux par rapport aux « coûts » de la hausse des prix du porc ? Comme le dit Gorsuch, cela revient à demander aux juges de peser « si une ligne particulière est plus longue qu’une pierre particulière est lourde ».

Bien que cette partie de l’opinion de Gorsuch ne fasse pas partie de la décision majoritaire de la Cour, elle est reprise par la juge Amy Coney Barrett, qui écrit dans sa brève opinion concordante que « l’intérêt de la Californie à éliminer les produits prétendument inhumains de ses marchés ne peut être pesé sur une échelle opposée dollars et des cents – du moins pas sans remettre en question les jugements moraux des électeurs californiens ou prendre le genre de décisions politiques réservées aux politiciens.

L’opinion de Gorsuch retirerait effectivement les tribunaux de la tâche de décider quand une loi d’État peut avoir un impact sur l’économie d’autres États, sauf lorsque les États s’engagent dans un protectionnisme pur et simple. Mais son argument radical contre la pesée des préoccupations morales par rapport aux impacts économiques n’a été adopté que par trois juges – lui-même et Barrett, plus le juge Clarence Thomas.

Le juge Sotomayor, quant à lui, a rédigé une opinion concordante à laquelle s’est jointe la juge Elena Kagan, qui soutient que Brochet doit être lu de manière étroite mais pas complètement abandonné. Sotomayor prévient que « les tribunaux fédéraux sont bien avisés d’aborder la question avec prudence », mais qu’ils ne sont pas « incapables d’équilibrer les charges économiques par rapport aux avantages non économiques ».

L’opinion de Sotomayor, en d’autres termes, laisse ouverte la possibilité que, dans une affaire future, une majorité de la Cour puisse déterminer qu’une loi d’État ayant des impacts économiques extrêmement conséquents sur d’autres États viole la clause de commerce dormant. Mais elle appelle aussi à la « prudence ». Et elle rejette l’argument de l’industrie porcine selon lequel la Proposition 12 est une telle loi.

L’essentiel, en d’autres termes, est que la Cour a à peine laissé la porte ouverte à de futures poursuites en clause de commerce dormant similaires à la Porc national cas. Bien qu’il soit probable que les avocats essaieront de franchir cette porte à peine fissurée dans les affaires à venir, ils n’auront pas la tâche facile.

Porc national est une rare démonstration d’humilité judiciaire de la part de cette Cour

L’idée que la Cour se donnerait un large pouvoir d’examiner les impacts interétatiques des lois des États, et d’annuler ces lois si elle juge ces impacts excessifs, peut sembler inhabituelle aux observateurs peu familiers avec cette Cour suprême. Après tout, la Cour n’a jamais enraciné son pouvoir de bloquer les lois protectionnistes dans le texte de la Constitution. Au lieu de cela, la clause de commerce dormant est enracinée dans une disposition constitutionnelle qui ne fait explicitement rien de plus que donner au Congrès le pouvoir de réglementer.

Mais cette Cour suprême exerce si rarement la retenue judiciaire que le Porc national décision est un changement bienvenu par rapport à une grande partie du reste de la jurisprudence de la Cour. Dans Comté de Shelby contre Holder (2013), par exemple, la Cour a invalidé une disposition clé de la loi sur les droits de vote parce qu’elle affirmait que cette disposition violait le « principe fondamental de l’égalité de souveraineté » entre les États – un principe qui n’est mentionné nulle part dans la Constitution.

De même, la Cour a inventé une doctrine connue sous le nom de «questions majeures», qui lui permet d’opposer son veto à tout règlement édicté par un organisme fédéral, malgré le fait que cette doctrine des questions majeures ne soit également mentionnée nulle part dans la Constitution ou dans une loi fédérale. La décision de la Cour dans Whole Woman’s Health c.Jackson (2021) a effectivement immunisé une loi anti-avortement du Texas contre un contrôle judiciaire – sur la base d’un argument juridique qui, s’il était pris au sérieux, permettrait à tout État d’annuler tout droit constitutionnel simplement en promulguant une loi inconstitutionnelle qui ne peut être appliquée que par des chasseurs de primes privés .

En d’autres termes, la majorité actuelle de la Cour a passé ces dernières années à concentrer le pouvoir en son sein, souvent sans aucune base légale pour le faire.

Porc national est une rupture avec ce modèle. Ayant la possibilité de se donner un large pouvoir de veto sur les lois des États, la Cour suprême a plutôt choisi l’humilité. La décision de jeudi réduit le pouvoir du pouvoir judiciaire de bloquer les lois des États que les juges fédéraux jugent avoir trop d’impact sur les autres États.

Notamment, cependant, Porc national n’empêche pas l’industrie porcine (ou toute autre industrie, d’ailleurs) de rechercher une solution fédérale si elle estime qu’une loi d’État est trop lourde. Comme l’écrit Gorsuch dans une partie de son opinion qui est rejointe par une majorité de la Cour, « Tout le monde convient que le Congrès » peut exercer son autorité sur le commerce interétatique « pour réglementer le commerce interétatique du porc, tout comme il l’a fait avec divers autres produits ». .”

En d’autres termes, si l’industrie porcine n’aime pas la Prop 12, elle pourrait faire pression sur le Congrès pour qu’il promulgue une loi fédérale devançant les lois californiennes sur le bien-être animal. Mais cela ne peut pas être porté devant les tribunaux simplement parce que la Californie a imposé des coûts aux producteurs de porc qu’ils préféreraient ne pas payer.