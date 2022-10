La Cour suprême rétablit la condamnation dans une affaire de meurtre à Calgary après que les déclarations à la police étaient volontaires

La Cour suprême du Canada a rétabli la condamnation pour meurtre au premier degré d’un homme de Calgary, jugeant que ses déclarations à la police étaient recevables comme preuve contre lui au procès.

Russell Tessier a été reconnu coupable par un jury en 2018, 11 ans après que le corps de son ami Allan Gerald Berdahl, 36 ans, a été découvert dans un fossé au nord de Calgary, le 16 mars 2007.

La condamnation est intervenue après que le juge du procès a autorisé le panel à entendre la preuve de ce que Tessier a divulgué à la police avant qu’il ne soit considéré comme un suspect et avant que les enquêteurs ne lui aient parlé de son droit à un avocat et l’aient averti que tout ce qu’il dirait pourrait être utilisé contre lui comme preuve. .

En 2020, la Cour d’appel de l’Alberta a annulé la condamnation et ordonné un nouveau procès, mais les procureurs ont porté l’affaire devant la Cour suprême qui a accepté de clarifier la question juridique de savoir quand les déclarations à la police sont considérées comme volontaires.

“Un choix libre ou significatif”

Un panel complet de neuf juges a entendu l’appel de Tessier et, vendredi matin, a rendu une décision de sept contre deux selon laquelle les déclarations de Tessier à la police étaient volontaires et donc recevables.

“L’accusé a exercé un choix libre ou significatif de parler à la police et n’a pas été injustement privé de son droit au silence”, lit-on dans la décision de 134 pages.

Berdahl a été abattu aux petites heures du matin du 16 mars 2007, son corps abandonné dans un fossé sur une route de gravier éloignée au nord-est de Calgary et découvert par un ouvrier pétrolier quelques heures plus tard.

Tessier et Berdhal étaient des amis et des partenaires commerciaux qui vendaient des vêtements usagés à la livre collectés dans les bagages non réclamés des bus Greyhound. Ils ont également partagé la propriété d’une voiture de collection.

Le lendemain de la découverte du corps de Berdhal, Tessier a été interrogé par la police. Les enquêteurs espéraient en savoir plus sur la victime et reconstituer ses dernières heures.

En fait, Tessier a été interrogé deux fois ce jour-là sans que la police ne l’arrête.

L’accusation de meurtre au premier degré n’a été portée qu’en 2015, lorsque l’ADN de l’un des mégots de cigarettes est revenu correspondre à Tessier.

Le premier entretien

Au procès, l’avocat de Tessier, Pawel Milczarek, a soutenu que les déclarations de son client aux enquêteurs étaient involontaires et qu’il avait été détenu psychologiquement par la police.

Lorsque Tessier est arrivé au détachement de la GRC le 17 mars 2007, il n’était pas considéré comme un suspect.

Après avoir posé quelques questions initiales sur la victime, les questions de l’enquêteur sont devenues plus pointues. À un moment donné, l’officier a demandé à Tessier s’il avait tué Berdhal.

Tessier n’a pas été avisé de son droit à un avocat, de garder le silence ou dit que ses propos à la police pourraient être utilisés contre lui.

Il est finalement rentré chez lui, mais quelques heures plus tard, il a de nouveau contacté la police.

Tessier a dit au même officier que Berdahl était resté avec lui et qu’il avait entreposé une arme à feu dans la chambre utilisée par son ami.

Une arme manquante

La police a escorté Tessier chez lui, où ils ont découvert que l’arme avait disparu. C’est à ce moment-là que la GRC a déclaré que Tessier était devenu un suspect et que les agents ont émis un avertissement et l’ont informé de son droit à un avocat.

Lors de l’entretien avec la police, Tessier a déclaré à l’officier qu’il avait vu son ami pour la dernière fois vers 20 heures la veille de la découverte du corps.

Mais une vidéo de surveillance présentée comme preuve dans le procès a montré le couple à l’intérieur d’un dépanneur, à 00h32 – huit heures seulement avant que le corps de Berdahl ne soit découvert avec cinq blessures par balle à la tête.

La Couronne a suggéré que le motif du meurtre de Berdahl était une dispute au sujet du véhicule qu’ils partageaient dans les semaines précédant la mort de Berdhal.