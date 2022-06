La Cour suprême restreint la décision pour les tribus amérindiennes de l’Oklahoma

Il a dit que cela aurait pu être pire, car “le tribunal a refusé d’annuler le McGirt décision.”

La nouvelle affaire concernait Victor Manuel Castro-Huerta, qui a été reconnu coupable d’avoir gravement négligé sa belle-fille de 5 ans, membre de la bande orientale des Indiens Cherokee, atteinte de paralysie cérébrale et légalement aveugle. En 2015, elle a été retrouvée déshydratée, émaciée et couverte de poux et d’excréments, ne pesant que 19 livres.