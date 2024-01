La Cour suprême reste en dehors du combat sur l’accès aux toilettes des étudiants transgenres

WASHINGTON — La Cour suprême a refusé mardi de se prononcer sur la question controversée de l’accès aux toilettes pour les élèves transgenres en rejetant l’appel d’un district scolaire de l’Indiana.

Le tribunal a laissé en place une décision de la cour d’appel exigeant qu’un collège de Martinsville, dans l’Indiana, autorise un garçon transgenre à utiliser les toilettes qui correspondent à son identité de genre.

L’élève, identifié dans les documents judiciaires comme AC, qui est depuis diplômé de la John R. Wooden Middle School, est maintenant au lycée, où il peut utiliser sa salle de bain préférée.

Le district scolaire métropolitain de Martinsville voulait que les juges concluent qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser les élèves transgenres à utiliser les toilettes de leur choix.

La question était de savoir si le 14e amendement de la Constitution, qui stipule que les lois s’appliquent de manière égale à tout le monde, ou le Titre IX, la loi fédérale qui interdit la discrimination sexuelle dans l’éducation, protège les étudiants transgenres dans ce contexte.

La décision du tribunal de ne pas intervenir signifie que les litiges devant les tribunaux inférieurs à l’échelle nationale se poursuivront, les juges parvenant à des conclusions divergentes. La Cour suprême se prononcera probablement sur la question à un moment donné.

En 2023, la 7e Cour d’appel des États-Unis, basée à Chicago, s’est prononcée contre le district scolaire, confirmant l’injonction d’un juge fédéral autorisant plusieurs étudiants transgenres à utiliser leurs toilettes préférées.

Le tribunal a noté qu’AC, alors âgé de 13 ans, s’identifiait comme un garçon depuis l’âge de 8 ans et utilisait depuis des années un prénom masculin, des pronoms masculins et avait adopté « une coupe de cheveux et des vêtements typiquement masculins ».

L’administration Biden a publié des directives indiquant que le titre IX protège contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, ce qui signifie que les étudiants transgenres seraient protégés.

Cette approche a été contestée dans des affaires liées à la fois à l’accès aux toilettes et aux sports scolaires. L’année dernière, l’administration a proposé une nouvelle règle pour les étudiants athlètes transgenres qui permettrait certaines restrictions dans les sports de compétition au lycée et au collège.

La Cour suprême dans un décision surprise en 2020 rédigé par le juge conservateur Neil Gorsuch, a déclaré lors d’un vote par 6 voix contre 3 que la loi fédérale interdisant la discrimination sexuelle dans l’emploi protégeait les personnes LGBTQ, une décision qui a provoqué la colère des conservateurs. Les nouvelles affaires soulèvent la question de savoir si le même raisonnement s’applique au titre IX.

La Cour suprême en 2021 diminué pour se saisir d’une affaire sur la question de savoir si les élèves transgenres peuvent utiliser les toilettes des écoles qui correspondent à leur identité de genre alors que les batailles judiciaires se poursuivent dans tout le pays. Sur une question connexe, le tribunal a autorisé l’année dernière une fille transgenre de Virginie occidentale à participer à des sports féminins.