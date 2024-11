La Cour suprême reste confrontée à des questions électorales de dernière minute

Bienvenue à nouveau, date limite : lecteurs de la newsletter juridique. La Cour suprême vendredi soir a rejeté une offre républicaine de Pennsylvanie pour empêcher le décompte de certains bulletins de vote dans l’État swing. Mais mercredi, le tribunal a soutenu le Parti républicain en approuvant une purge électorale. en Virginie. Nous devrons voir quel tribunal se présentera la semaine prochaine et tout au long de tout litige électoral à venir.

Dans le cas de la Pennsylvanieles républicains voulaient les juges bloquer le dépouillement des bulletins provisoires des électeurs dont les bulletins de vote par correspondance sont rejetés pour des défauts techniques. La Haute Cour a rejeté la contestation et le juge Samuel Alito a émis une décision déclaration d’accompagnement cela dit, l’affaire soulevait une question « d’importance considérable ». Mais dans la déclaration rejointe par les collègues nommés par le GOP, Clarence Thomas et Neil Gorsuch, il a déclaré que des problèmes de procédure dans l’appel signifiaient qu’ils ne pouvaient pas accorder de réparation aux Républicains même s’ils le voulaient.

Dans le cas de Virginie, la Cour Roberts du côté des Républicains en raison de la dissidence des trois personnes nommées par les démocrates. Et quelle était la raison pour laquelle la majorité a approuvé la purge des électeurs dans l’État, en violation apparente des loi fédérale? Cela a donné aucune explication pour la décision selon laquelle a frappé des citoyens américains des listes, malgré l’affirmation de l’État selon laquelle il cherchait à exclure les non-citoyens. Bien que l’ordonnance s’applique à un État qui n’est pas considéré comme l’un des principaux champs de bataille, elle crée un précédent troublant pour tout litige électoral à venir.

Les juges ont rejeté les offres de Robert F. Kennedy Jr. obtenir désactivé le scrutin dans les États swing Wisconsin et Michigan. Le tribunal précédemment rejeté La quête de Kennedy pour obtenir sur Le scrutin de New York, après que l’ancien candidat indépendant ait suspendu sa campagne en août et soutenu Trump. S’opposant avec succès à l’appel de Kennedy, les avocats du Michigan souligné qu’il n’a pas expliqué « comment il peut être irrémédiablement blessé par ce même chose qu’il a demandé à lui accorder à New York ».

Cela n’a pas arrêté Gorsuch de la dissidence. Le Justice nommée par Trump s’est dit convaincu par les opinions des juges de la cour d’appel nommés par Trump qui a dit Kennedy a soulevé une question cruciale : « Est-ce que forcer une personne à voter l’oblige à prononcer un discours en violation du premier amendement ? Mais le tribunal n’a pas jugé cela suffisamment important pour s’en occuper.

Cornel Ouest a également perdu devant la Haute Cour cette semaine. Le candidat spoiler recherché une commande publié dans les bureaux de vote de Pennsylvanie disant aux électeurs qu’ils peuvent l’inscrire à la présidence. Mais Alito, qui s’occupe des commandes d’urgence dans cette région, a rejeté l’offre de West. tout seulle jugeant effectivement indigne d’être renvoyé devant le tribunal plénier.

Les juges reviennent au banc Lundi pour lancer la session de plaidoirie de deux semaines de novembre avec un quelques audiences sans rapport avec les élections. Même si chaque appel peut être important, nous surveillerons de plus près toute autre ordonnance relative aux cas de vote, tant avant qu’après le jour du scrutin. La question que j’ai posée au début du mandat : ​​« Est-ce que le Majorité désignée par les Républicains trouver un moyen de mettre le candidat républicain de retour au bureau ? – reste ouvert.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com