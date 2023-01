La Cour suprême reporte l’examen des lois des États limitant les plateformes Internet

La loi de Floride impose des amendes aux grandes plateformes de médias sociaux qui refusent de transmettre les opinions des politiciens qui ne respectent pas leurs normes.

Dans une déclaration publiée lors de la signature du projet de loi de Floride, le gouverneur Ron DeSantis, un républicain, a déclaré que le but de la loi était de promouvoir des points de vue conservateurs. “Si les censeurs de la Big Tech appliquent les règles de manière incohérente, pour discriminer en faveur de l’idéologie dominante de la Silicon Valley, ils seront désormais tenus pour responsables”, a-t-il déclaré.

La loi du Texas diffère dans ses détails, a écrit le juge Andrew S. Oldham dans une décision la confirmant. “Pour généraliser un peu”, a-t-il écrit, la loi de Floride “interdit toute censure de certains locuteurs”, tandis que la loi du Texas “interdit une certaine censure de tous les locuteurs” lorsqu’elle est basée sur les opinions qu’ils expriment.

Comprendre le nouveau mandat de la Cour suprême des États-Unis Carte 1 sur 6 Action affirmative. Les cas phares du nouveau mandat sont des défis pour les programmes d’admission soucieux de la race à Harvard et à l’Université de Caroline du Nord. Alors que le tribunal a confirmé à plusieurs reprises les programmes d’action positive, une supermajorité conservatrice de six juges pourrait mettre en péril plus de 40 ans de précédents. Discours en ligne. Dans quelques affaires à venir, la Cour suprême est sur le point de reconsidérer deux principes clés en vertu desquels les réseaux sociaux fonctionnent depuis longtemps : que les plateformes ont le pouvoir de décider quel contenu garder en ligne et ce qu’il faut supprimer, et que les sites Web ne peuvent pas être détenus légalement responsables de la plupart de ce que leurs utilisateurs publient en ligne. Discrimination envers les couples homosexuels. Les juges ont entendu l’appel d’un concepteur de sites Web qui s’oppose à la fourniture de services pour les mariages homosexuels dans une affaire qui oppose les revendications de liberté religieuse aux lois interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le tribunal a examiné la question pour la dernière fois en 2018 dans un différend similaire, mais n’a pas rendu de décision définitive. Immigration. La Cour suprême entendra les arguments sur la constitutionnalité d’une loi de 1986 qui érige en crime le fait d’exhorter les immigrants non autorisés à rester aux États-Unis. Les juges avaient déjà entendu des arguments sur cette question il y a trois ans ; plusieurs d’entre eux ont alors suggéré que la loi violait le premier amendement.

La loi du Texas s’applique aux plateformes de médias sociaux comptant plus de 50 millions d’utilisateurs mensuels actifs, notamment Facebook, Twitter et YouTube. Il ne semble pas atteindre les petites plateformes qui attirent les conservateurs, comme Truth Social et Gettr, ont déclaré les contestataires de la loi à la Cour suprême.

La loi ne couvre pas non plus les sites consacrés aux actualités, aux sports, aux divertissements et autres informations que leurs utilisateurs ne génèrent pas principalement. Il est en grande partie interdit aux sites couverts de supprimer des messages en fonction des points de vue qu’ils défendent, à l’exception de l’exploitation sexuelle des enfants, de l’incitation à des activités criminelles et de certaines menaces de violence.