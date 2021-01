La juge Amy Coney Barrett s’entretient avec le juge associé de la Cour suprême, Clarence Thomas, lors de sa cérémonie d’assermentation en tant que juge associé de la Cour suprême des États-Unis. | Tasos Katopodis / Getty Images

La décision de la Cour marque probablement le début de la fin de l’arrêt Roe v. Wade.

En apparence, la décision de la Cour suprême en FDA contre American College of Obstetricians and Gynecologists, qui a été prononcée mardi soir, est assez mineure.

L’affaire implique une exigence de la Food and Drug Administration selon laquelle une pilule utilisée dans les avortements médicamenteux doit être distribuée aux patients directement par les prestataires de soins de santé et non par les pharmacies de vente au détail ou par correspondance. Un tribunal inférieur a temporairement suspendu cette exigence pendant la pandémie; la décision de la Cour suprême rétablit effectivement l’exigence.

La Cour n’a rendu aucune opinion majoritaire, ce qui signifie que la décision Collège américain ne modifie pas explicitement la doctrine juridique existante. Et l’affaire concerne une politique que l’administration Biden pourrait probablement inverser après la prise de fonction du président élu Joe Biden.

Lisez entre les lignes, cependant, et Collège américain met en garde contre un avenir sombre pour le droit à l’avortement.

La prémisse des décisions pro-avortement comme Roe contre Wade (1973) est que la Constitution accorde une protection spéciale au droit à l’avortement qu’elle n’accorde pas à d’autres procédures médicales électives. Pourtant, comme l’explique la juge Sonia Sotomayor avec dissidence, Collège américain règle effectivement qu’un médicament d’avortement couramment utilisé peut être réglementé plus sévèrement que tout autre médicament légal.

Bien que le juge en chef John Roberts ait rédigé une opinion expliquant qu’il déciderait de l’affaire pour des motifs très restreints – estimant que les tribunaux devraient s’en remettre aux agences de santé publique pendant la pandémie – aucun autre juge de la majorité n’a rejoint cette opinion.

Pendant de nombreuses années, le juge Anthony Kennedy – qui a généralement voté pour le maintien des restrictions à l’avortement mais qui a parfois voté pour mettre fin aux attaques particulièrement agressives contre la liberté de procréation – a maintenu l’équilibre du pouvoir entre quatre juges qui soutiennent le droit à l’avortement et quatre qui s’y opposent. Mais la retraite de Kennedy en 2018 et la mort de la juge pro-choix Ruth Bader Ginsburg en 2020 – Kennedy et Ginsburg ont été remplacés par des personnes nommées par Donald Trump, résolument conservatrices, font qu’il est extrêmement probable que la Cour suprême autorise des lois qui interdisent effectivement l’avortement.

Collège américain ne va pas aussi loin, mais c’est un signe inquiétant pour quiconque se soucie du droit d’interrompre une grossesse.

Collège américain concerne l’accès à l’avortement pendant la pandémie

Le problème spécifique Collège américain implique la mifépristone, qui fait partie d’un régime à deux médicaments utilisé pour provoquer des avortements. La mifépristone provoque la dégradation des tissus de l’utérus et la séparation de l’utérus lui-même. Un jour ou deux après avoir pris de la mifépristone, le patient prend un médicament appelé misoprostol, qui fait se contracter l’utérus et expulse son contenu.

Alors que la mifépristone est souvent prise à la maison, la Food and Drug Administration autorise uniquement la distribution du médicament dans les hôpitaux, les cliniques ou d’autres cabinets médicaux. Il n’est pas disponible dans les pharmacies de détail ou de vente par correspondance.

Cette limite sur qui peut dispenser la mifépristone est en vigueur depuis plus de 20 ans, et c’est généralement une limite assez mineure sur le droit à l’avortement. Pendant la pandémie de Covid-19, cependant, il est potentiellement un fardeau important sur la capacité des patientes à interrompre leur grossesse.

Au milieu d’une pandémie mortelle, tout voyage à l’extérieur de la maison – y compris un voyage dans une clinique d’avortement – peut potentiellement exposer des individus au coronavirus. De plus, comme l’explique la juge Sotomayor dans sa dissidence, «les trois quarts des patientes ayant un avortement ont de faibles revenus, ce qui les rend plus susceptibles de dépendre des transports en commun pour se rendre dans une clinique afin de récupérer leurs médicaments.

Cela signifie que ces patients «doivent supporter un risque supplémentaire d’exposition lorsqu’ils voyagent, parfois pendant plusieurs heures dans chaque sens, vers des cliniques souvent éloignées de leur domicile».

En effet, en grande partie en raison des craintes que les patients qui doivent voyager pour prendre des médicaments puissent être infectés par Covid-19, la FDA a assoupli de nombreuses restrictions sur les médicaments d’ordonnance aussi longtemps que la pandémie fait rage.

Le gouvernement fédéral, note Sotomayor, «a exhorté les prestataires de soins de santé et les patients à profiter de la télémédecine». Il a «renoncé à de nombreuses exigences de distribution de médicaments en personne, car ils pourraient« mettre les patients et d’autres personnes à risque de transmission du coronavirus »», et il a également renoncé à certains tests obligatoires qui doivent normalement être effectués avant que certains médicaments ne puissent être prescrits.

Et pourtant, sous l’administration Trump, la FDA a refusé d’assouplir les restrictions sur la mifépristone. Il semble même avoir distingué la mifépristone pour un traitement particulièrement restrictif. Comme l’écrit Sotomayor, «sur plus de 20 000 médicaments approuvés par la FDA, la mifépristone est le seul que la FDA exige d’être ramassée en personne pour que les patients l’emportent à la maison».

C’est pourquoi Collège américain est une décision si importante, même si elle n’apporte aucun changement explicite aux doctrines juridiques de la Cour suprême régissant les avortements. Au lieu de considérer que l’avortement est un droit constitutionnel ayant droit à une protection spéciale des tribunaux, la décision Collège américain suggère que le gouvernement peut traiter les traitements liés à l’avortement plus durement que tout autre traitement médical.

La plupart des juges conservateurs n’ont pas expliqué leur décision

L’opinion dissidente de Sotomayor n’a été rejointe que par elle-même et la juge Elena Kagan – bien que le juge Stephen Breyer, le troisième juge libéral de la Cour, ait indiqué qu’il aurait laissé en place une décision d’un tribunal inférieur qui suspendait la restriction de la FDA sur qui peut administrer la mifépristone.

Parmi les six juges conservateurs, seul le juge en chef John Roberts a expliqué pourquoi il avait voté comme il l’avait fait, et l’opinion de Roberts, pour ce que ça valait, rejette toute suggestion selon laquelle Collège américain est une large attaque contre le droit à l’avortement.

«La question dont nous sommes saisis n’est pas de savoir si les conditions de distribution de la mifépristone imposent un fardeau excessif au droit d’une femme à un avortement en général.» Au contraire, écrit Roberts, il estime que «les tribunaux doivent beaucoup de déférence aux entités politiquement responsables ayant« l’expérience, la compétence et l’expertise nécessaires pour évaluer la santé publique »» lorsqu’ils décident de la manière dont le gouvernement devrait réagir à la pandémie.

Mais Roberts est le membre le plus modéré de la majorité républicaine de la Cour. Et ses opinions comptent beaucoup moins qu’auparavant, maintenant qu’une majorité de la Cour est plus conservatrice que lui. Les cinq juges les plus conservateurs – un bloc de juges suffisamment important pour rendre des décisions contraignantes avec ou sans Roberts – ne se sont pas joints à l’opinion de Roberts et n’ont pas expliqué autrement leurs votes.

Chacun de ces cinq juges les plus conservateurs, cependant, a signalé un désir de faire reculer le droit à l’avortement – ou même d’annuler Chevreuil carrément.

Collège américain, en d’autres termes, il est peu probable que ce soit la dernière décision de cette Cour suprême limitant le choix reproductif.