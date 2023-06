La Cour suprême rend plus difficile de condamner quelqu’un pour avoir proféré une menace

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a décidé mardi de rendre plus difficile la condamnation d’une personne pour avoir proféré une menace violente, y compris contre le président ou d’autres élus.

L’administration Biden avait averti qu’Internet et les médias sociaux avaient augmenté le nombre et les types de menaces ces dernières années, notamment le harcèlement en ligne, l’intimidation et le harcèlement. Et ils ont averti que l’affaire pourrait affecter la capacité de poursuivre les menaces contre les agents publics, qui ont augmenté ces dernières années.

La Haute Cour a statué dans une affaire impliquant un homme qui a été condamné à plus de quatre ans de prison dans le Colorado pour avoir envoyé des messages menaçants sur Facebook. Les avocats de l’homme avaient fait valoir qu’il souffrait de maladie mentale et n’avaient jamais voulu que ses messages soient menaçants.

La question pour le tribunal était de savoir si les procureurs devaient démontrer qu’une personne poursuivie pour avoir proféré une menace savait que son comportement était menaçant ou s’ils devaient simplement prouver qu’une personne raisonnable y verrait une menace.

La juge Elena Kagan a écrit pour la majorité du tribunal que les procureurs doivent montrer que « l’accusé avait une certaine compréhension subjective de la nature menaçante de ses déclarations ».

« L’État doit montrer que l’accusé a consciemment ignoré un risque substantiel que ses communications soient considérées comme une menace de violence », a-t-elle déclaré.

Sept juges ont approuvé le résultat. Deux juges conservateurs, Clarence Thomas et Amy Coney Barrett, ont exprimé leur dissidence.

L’administration Biden faisait partie de ceux qui plaidaient pour la norme inférieure de «personne raisonnable».

« Les menaces de violence contre les agents publics en particulier ont proliféré ces dernières années, y compris les menaces contre les membres du Congrès, les juges, les responsables locaux et les agents électoraux », avait noté l’administration Biden, affirmant que l’affaire pourrait affecter les poursuites dans ces cas.

La parole de toutes sortes est généralement protégée par la clause de liberté d’expression du premier amendement de la Constitution, mais les soi-disant « vraies menaces » sont une exception.

Le cas spécifique devant les juges concernait Billy Counterman. Il a contacté une musicienne via Facebook en 2010 pour lui demander si elle se produirait dans un concert-bénéfice qu’il a dit organiser. La femme, Coles Whalen, a répondu mais rien n’en est jamais sorti.

Whalen a oublié l’échange, mais quatre ans plus tard, Counterman a recommencé à lui envoyer des messages sur Facebook. Il a finalement envoyé des centaines de messages, dont certains décousus et délirants et d’autres qui étaient des citations et des mèmes. Whalen n’a jamais répondu et a bloqué Counterman plusieurs fois, mais il se contentait de créer un nouveau compte et de continuer à envoyer des messages.

Counterman pensait que Whalen répondait via d’autres sites Web et pages Facebook. Whalen s’est inquiété après les messages de Counterman – y compris «Vous n’êtes pas bon pour les relations humaines. Mourir. Je n’ai pas besoin de toi. » et « Était-ce toi dans la Jeep blanche ? – a suggéré qu’il la suivait en personne. Finalement, les messages ont été signalés aux forces de l’ordre et Counterman a été arrêté. Il a été reconnu coupable et a perdu un appel.

La décision des juges est une victoire pour Counterman et renvoie son affaire aux tribunaux inférieurs pour un autre examen. Dans un communiqué, son avocat John Elwood a déclaré qu’ils étaient « satisfaits que la Cour suprême ait convenu avec Billy Counterman que le premier amendement exige une preuve de l’état mental avant de pouvoir emprisonner une personne pour des déclarations perçues comme menaçantes ».

Le procureur général du Colorado, Phil Weiser, dont le bureau a poursuivi Counterman, a déclaré dans un communiqué que la décision rendra « plus difficile d’empêcher les harceleurs de tourmenter leurs victimes ».

L’affaire est Counterman c. Colorado, 22-138.

Jessica Gresko, l’Associated Press