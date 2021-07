La Cour suprême rend Citizens United encore pire dans une affaire historique d’argent noir

Dans sa tristement célèbre décision en Citoyens unis c. FEC (2010), la Cour suprême a jeté un os aux législateurs cherchant à réglementer l’argent en politique. A quelques exceptions près, Citoyens Unis a privé le gouvernement de son pouvoir de limiter le montant des dépenses électorales, en particulier par les entreprises. Mais la décision a également donné la bénédiction de la Cour à presque toutes les lois exigeant que les campagnes et les organisations politiques divulguent leurs donateurs.

Ils ont maintenant retiré la majeure partie de la viande restante de cet os.

Jeudi, la Cour a rendu une décision 6-3 dans Americans for Prosperity Foundation c. Bonta, qui bascule Citoyens Unisl’approche de la divulgation des lois sur sa tête.

Avant jeudi, la Cour considérait la plupart des lois sur la divulgation comme valides et n’autorisait généralement que les plaignants qui s’opposaient à une telle loi à demander une exemption – de ne pas demander une ordonnance du tribunal annulant complètement la loi. Après Américains pour la prospérité, il existe désormais une présomption selon laquelle toutes ces lois sont inconstitutionnelles — bien que cette présomption puisse être réfutable dans certains cas.

Comme l’écrit la juge Sonia Sotomayor dans une opinion dissidente, « l’analyse d’aujourd’hui marque les exigences en matière de rapport et de divulgation dans le mille ». Le résultat est que les riches donateurs ont maintenant beaucoup plus de capacité à façonner la politique américaine en secret – et cette capacité ne fera que croître à mesure que les juges s’appuient sur la décision de Américains pour la prospérité pour abroger d’autres lois sur la divulgation des donateurs.

Américains pour la prospérité a été amené par deux organisations conservatrices – la Americans for Prosperity Foundation, un groupe de défense conservateur étroitement associé aux frères milliardaires Koch; et le Thomas More Law Center, un cabinet d’avocats conservateur qui prétend avoir été formé pour promouvoir « l’héritage judéo-chrétien de l’Amérique » – contre une réglementation californienne exigeant que les organisations caritatives qui souhaitent lever des fonds déductibles d’impôt en Californie divulguent leurs plus gros contributeurs à l’État bureau du procureur général. Ainsi, la loi en cause dans cette affaire est assez éloignée des véritables campagnes électorales.

Mais l’opinion du juge en chef John Roberts pour lui-même et ses collègues juges conservateurs a de vastes implications pour toutes les lois sur la divulgation des donateurs. Il rédige une nouvelle norme juridique qui permettra à de nombreuses contestations futures de ces lois de réussir, et qui conduira également probablement à des victoires écrasantes pour de nombreux plaignants dans de telles poursuites.

Américains pour la prospérité détruit un consensus qui existait entre les juges libéraux et conservateurs

Il n’y a pas si longtemps, il y avait un large consensus sur le fait que les lois sur la divulgation ne sont pas seulement permises mais essentielles dans une démocratie. Comme l’a écrit le juge Antonin Scalia dans un avis de 2010 :

Exiger des gens qu’ils défendent publiquement leurs actes politiques favorise le courage civique, sans lequel la démocratie est vouée à l’échec. Pour ma part, je n’attends pas avec impatience une société qui, grâce à la Cour suprême, fait campagne de manière anonyme… et exerce même la démocratie directe d’initiative et de référendum cachée du contrôle public et protégée de la responsabilité de la critique. Cela ne ressemble pas à la maison des braves.

Ce consensus est désormais mort. Une grande partie du flanc droit de la Cour a passé la plaidoirie en Américains pour la prospérité rejetant le « courage civique » de Scalia au profit d’une sorte de paranoïa sur la culture d’annulation. Le juge Neil Gorsuch a averti que le gouvernement pourrait exiger de voir vos « listes de cartes de Noël » ou de divulguer votre « historique de rencontres » aux régulateurs de l’État. Le juge Samuel Alito a parlé de « vandalisme, menaces de mort, violences physiques, représailles économiques, [and] harcèlement au travail » dirigée contre les donateurs d’une campagne anti-LGBTQ.

Dans le cadre du consensus précédent — celui annoncé dans Citoyens Unis — les lois sur la divulgation seraient maintenues tant qu’il existe « une ‘relation substantielle’ entre l’exigence de divulgation et un intérêt gouvernemental ‘suffisamment important’. De plus, bien que certaines lois sur la divulgation puissent être susceptibles d’être contestées, la Cour n’autorisait généralement que les contestations « telles qu’appliquées », ce qui signifie que le demandeur pouvait demander une exemption d’une loi sur la divulgation particulière, mais la loi s’appliquerait toujours à d’autres personnes ou organisations. En d’autres termes, la plupart des lois sur la divulgation étaient valides et il incombait aux donateurs qui voulaient le secret de prouver qu’ils le méritaient individuellement.

De plus, les décisions antérieures de la Cour laissaient entendre que la barre pour introduire une telle contestation telle qu’appliquée est assez élevée. La décision phare établissant que certaines organisations doivent être exemptées des lois sur la divulgation est NAACP c. Alabama ex rel. Patterson (1958), qui était une tentative de l’État de l’Alabama pour forcer la NAACP – alors la principale organisation nationale de défense des droits civiques – à divulguer ses membres.

Si la NAACP l’avait fait, l’Alabama aurait pu, entre autres, remettre ces noms au Ku Klux Klan.

Les plaignants en Américains pour la prospérité allèguent qu’ils ont été victimes de menaces de mort et d’autres types d’activités inexcusables – Roberts souligne une déclaration d’une personne travaillant dans le même bâtiment que la Fondation AFP, qui a déclaré qu’il pouvait » facilement entrer dans [the CEO’s] bureau et lui trancher la gorge » – mais rien qui approche même la menace constante de violence terroriste à laquelle les militants des droits civiques sont confrontés dans le Jim Crow South.

En tout état de cause, comme l’écrit Sotomayor dans sa dissidence, elle « serait favorable » à une décision qui « accorde simplement une réparation telle qu’appliquée » à ces plaignants, en raison des menaces auxquelles ils ont été confrontés. Mais la Cour va beaucoup plus loin, annulant les règles de divulgation de la Californie sur leur visage – ce qui signifie qu’elles sont désormais invalides pour tout le monde.

La Cour réécrit la norme juridique régissant les lois sur la divulgation

Comme mentionné ci-dessus, Citoyens Unis a jugé que les lois sur la divulgation seraient maintenues tant qu’il existe «une ‘relation substantielle’ entre l’exigence de divulgation et un intérêt gouvernemental ‘suffisamment important’. L’opinion de Roberts abandonne cette norme, estimant que les lois sur la divulgation doivent être « étroitement adaptées » pour promouvoir l’intérêt du gouvernement à exiger la divulgation.

La plupart des étudiants en droit de première année reconnaîtront immédiatement la signification de ces deux mots, « étroitement adaptés », car ils font partie du test que la Cour suprême applique lorsqu’elle souhaite imposer une présomption très élevée que certaines lois sont inconstitutionnelles. La Cour, par exemple, impose une exigence d’adaptation étroite aux lois qui discriminent sur la base de la race.

Mais Américains pour la prospérité ne va pas aussi loin qu’il aurait pu – il n’applique pas un test connu sous le nom d’« examen rigoureux », le test le plus sceptique que la Cour applique dans les contestations constitutionnelles – il s’en rapproche sacrément.

Lorsque la Cour applique une exigence d’adaptation étroite, cela signale qu’une loi sera généralement annulée si le gouvernement aurait pu faire avancer son objectif d’une autre manière. L’impact pratique de Américains pour la prospérité est que toutes les lois sur la divulgation, y compris les lois sur la divulgation des campagnes, sont désormais vulnérables si un plaignant peut penser à une autre manière hypothétique dont le gouvernement aurait pu favoriser l’objectif de transparence.

Roberts a justifié un tel résultat parce qu’il prétend que « les exigences de divulgation peuvent refroidir l’association »[e]même s’il y a [is] aucune divulgation au grand public.’ » Il craint, en d’autres termes, un monde dans lequel les donateurs choisiront de ne pas faire de dons à des groupes comme l’Americans for Prosperity Foundation, de peur que leurs noms ne soient divulgués.

Et puis, bien sûr, il y a le passage des défis tels qu’appliqués aux défis faciaux. Plutôt que de simplement accorder des exemptions aux lois sur la divulgation, les tribunaux sont désormais beaucoup plus susceptibles de les annuler dans leur intégralité.

La décision est, tout simplement, un désastre pour quiconque espère savoir comment les riches donateurs influencent la politique américaine.