La Cour suprême relève la deuxième contestation de l’allégement du prêt étudiant Biden

La Cour suprême, lorsqu’elle a accepté la première affaire le 1er décembre, a refusé de lever les ordonnances empêchant le programme de prendre et de traiter les demandes.

L’administration a déclaré que le plan du président Joe Biden pourrait bénéficier à plus de 40 millions d’emprunteurs en annulant jusqu’à 20 000 dollars de dette. Cela annulerait des centaines de milliards de dollars de dette fédérale due par les emprunteurs.

Dans l’affaire que la Cour suprême a acceptée lundi, deux plaignants, Myra Brown et Alexander Taylor, ont poursuivi le département de l’éducation du tribunal de district américain du Texas, affirmant que l’administration avait mal mis en œuvre le plan d’allégement de la dette sans en informer le public ni offrir la possibilité de commenter. dessus.

Brown et Taylor ont tous deux des prêts étudiants.

Brown “n’a pas droit à un allègement dans le cadre du plan parce que ses prêts sont détenus par des entités commerciales plutôt que par le [Education] ministère », a écrit la solliciteure générale Elizabeth Prelogar du ministère de la Justice dans sa demande à la Cour suprême lui demandant de lever une injonction.

“Taylor a droit à 10 000 dollars de secours, mais pas à 20 000 dollars, car il n’a pas reçu de subvention Pell”, a écrit Prelogar.

Le juge fédéral saisi de l’affaire a rejeté l’affirmation selon laquelle le ministère de l’Éducation était obligé d’avoir une période de préavis et de commentaires avant d’adopter le plan. Mais le juge a statué que le programme dépassait l’autorité statutaire du secrétaire à l’éducation et, par conséquent, a empêché le plan de prendre effet.

La Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a rejeté la demande du ministère de la Justice de lever cette injonction car elle a fait appel de l’ordonnance du juge.

Dans le premier cas que la Cour suprême a accepté pour une plaidoirie, six États dirigés par les républicains ont contesté le programme d’allégement de la dette en affirmant qu’il menacerait leurs futures recettes fiscales. Ils ont également soutenu que le plan contournait l’autorité du Congrès.

Dans cette affaire, un juge de district fédéral du Missouri avait rejeté la demande des États d’émettre une injonction contre le programme, concluant qu’aucun des États n’avait la capacité juridique d’intenter une action en justice. Mais le Cour d’appel du 8e circuit a ensuite émis une injonction nationale contre le plan en attendant le résultat d’un appel de cette décision du tribunal inférieur.

L’affaire que la Cour suprême a acceptée lundi est Department of Education, et al., v. Myra Brown, et al, numéro de dossier 22A489.

Le premier cas accepté par le tribunal contestant le programme d’allégement de la dette est Biden c. Nebraska, numéro de dossier 22-506.