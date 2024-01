La Cour suprême relève des défis majeurs au pouvoir des régulateurs fédéraux

WASHINGTON (AP) – Le Cour suprême mercredi, il relève les défis des pêcheurs commerciaux concernant une exigence de frais qui pourrait atteindre un objectif recherché depuis longtemps par les intérêts commerciaux et conservateurs : limiter un large éventail de réglementations gouvernementales.

Des milliards de dollars sont potentiellement en jeu devant un tribunal qui, comme le reste du système judiciaire fédéral, a été remanié sous la présidence de Donald Trump par des intérêts conservateurs motivés autant par l’affaiblissement de l’État régulateur que par l’affaiblissement de l’État régulateur. problèmes sociaux, y compris l’avortement.

Les avocats des pêcheurs demandent aux juges d’annuler une décision vieille de 40 ans qui figure parmi les affaires de la Haute Cour les plus fréquemment citées en faveur du pouvoir de réglementation, notamment en matière d’environnement, de santé publique, de sécurité au travail et de protection des consommateurs.

Les tribunaux inférieurs ont utilisé la décision connue familièrement sous le nom de Chevron pour confirmer une règle de 2020 du National Marine Fisheries Service selon laquelle les pêcheurs de hareng paient pour les observateurs mandatés par le gouvernement qui suivent leur consommation de poisson.

La décision de 1984 stipule que lorsque les lois ne sont pas claires, les agences fédérales devraient être autorisées à fournir des détails à condition qu’elles proposent une interprétation raisonnable. « Les juges ne sont pas des experts dans le domaine et ne font partie d’aucune des branches politiques du gouvernement », a écrit le juge John Paul Stevens pour la cour en 1984, expliquant pourquoi ils devraient jouer un rôle limité. Le tribunal a statué 6-0, avec trois juges récusés.

Mais la Haute Cour actuelle, avec une majorité conservatrice de 6 contre 3 comprenant trois personnes nommées par Trump, se montre de plus en plus sceptique quant aux pouvoirs des agences fédérales. Au moins quatre juges – Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh – ont remis en question la décision Chevron.

Les opposants à la doctrine Chevron soutiennent que les juges l’appliquent trop souvent aux décisions d’approbation automatique prises par les bureaucrates du gouvernement. Les juges doivent exercer leur propre autorité et leur propre jugement pour dire quelle est la loi, ont déclaré au tribunal les avocats de la société propriétaire des bateaux de pêche Relentless et Persistence basés à Rhode Island.

Ils affirment également que les agences agissent effectivement en tant que juges dans leurs propres affaires. « Il est manifestement injuste qu’un tribunal s’en remette à l’interprétation d’une agence dans des cas où l’agence elle-même est partie au litige, devant ce même tribunal, dans le cas en question », ont écrit les avocats.

Défendant les décisions qui confirmaient les frais, l’administration Biden a déclaré que l’annulation de la décision Chevron produirait un « choc convulsif » pour le système judiciaire.

“Chevron accorde un poids approprié à l’expertise, souvent de nature scientifique ou technique, que les agences fédérales peuvent mettre à profit pour interpréter les lois fédérales”, a écrit la solliciteure générale Elizabeth Prelogar au nom de l’administration.

Les groupes de défense de l’environnement et de la santé, les organisations de défense des droits civiques, les syndicats et les démocrates aux niveaux national et étatique exhortent le tribunal à laisser la décision Chevron en vigueur.

Les groupes d’armes, de cigarettes électroniques, d’agriculture, de bois et de construction de maisons font partie des groupes d’entreprises qui soutiennent les pêcheurs. Les intérêts conservateurs qui sont également intervenus dans des affaires récentes devant la Haute Cour limitant la réglementation des air et eau la pollution soutient également les pêcheurs.

Les juges entendent deux affaires sur la même question. La juge Ketanji Brown Jackson est récusée dans une affaire, dans le New Jersey, parce qu’elle y avait participé plus tôt lorsqu’elle était juge à la cour d’appel. L’ensemble du tribunal participe à l’affaire du Rhode Island, que les juges ont ajoutée à leur rôle plusieurs mois plus tard.