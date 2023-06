La Cour suprême rejette une nouvelle théorie législative, mais laisse la porte ouverte aux contestations électorales de 2024

La Cour suprême des États-Unis a rejeté une théorie juridique controversée qui aurait pu changer la façon dont les élections se déroulent à travers le pays, mais a laissé la porte ouverte à des défis plus limités qui pourraient accroître son rôle dans la résolution des litiges électoraux lors de l’élection présidentielle de 2024.

La décision 6-3 du tribunal mardi a conduit à un pieu à travers la version la plus extrême de la soi-disant théorie de la législature des États indépendants, qui soutient que les législatures ont le pouvoir absolu de fixer les règles des élections fédérales et ne peuvent être devinées par les tribunaux des États. Cette décision a applaudi les groupes de droits de vote.

« Nous avons repoussé la menace juridique la plus grave à laquelle notre démocratie ait jamais été confrontée aujourd’hui », a déclaré Kathay Feng de Common Cause, dont le procès contestant les districts du Congrès dessinés par la législature contrôlée par les républicains de Caroline du Nord a déclenché l’affaire.

Mais pour certains détracteurs de la théorie, le danger n’est pas tout à fait écarté.

Le tribunal a conclu que les tribunaux des États doivent toujours agir dans les «limites ordinaires» lors de l’examen des lois régissant les élections fédérales. Cela donne un autre ensemble d’outils à ceux qui perdent des procès électoraux devant les tribunaux des États pour tenter de persuader les juges fédéraux d’annuler ces décisions.

« Ils ont rejeté beaucoup de choses extrêmes, mais il y a encore beaucoup de place pour que des jugements idéologiques et partisans entrent en jeu », a déclaré Rick Hasen, professeur de droit à l’Université de Californie à Los Angeles, qui a déposé un mémoire d’amicus. dans l’affaire exhortant le tribunal à rejeter la théorie dans tous les domaines.

Les conservateurs qui avaient plaidé pour des limites au rôle des tribunaux d’État dans les élections fédérales ont convenu avec Hasen que le tribunal n’a pas réglé la question de savoir quand, précisément, les tribunaux d’État doivent rester en dehors des élections fédérales. Le problème ne peut être résolu que lors d’un défi de dernière minute lors de l’élection présidentielle, ont-ils averti.

« Malheureusement, ce sera 2024 sur le rôle d’urgence », a déclaré Jason Torchinsky, un avocat républicain qui a déposé un mémoire amicus exhortant le tribunal à adopter une version plus limitée de la théorie.

La Haute Cour décidera cette semaine d’entendre ou non une autre affaire qui touche à des questions similaires, un appel des législateurs républicains de l’Ohio contre une paire de décisions de la Cour suprême de l’État les ordonnant de dessiner des cartes équitables du Congrès. Le problème pourrait se poser dans d’autres cas où une cour suprême d’État annule les cartes du Congrès, comme dans le Wisconsin, où les démocrates espèrent qu’une nouvelle majorité libérale à cette cour suprême d’État renversera ce qu’ils prétendent être un gerrymander républicain là-bas.

La théorie de la législature indépendante des États découle de la clause de la Constitution américaine déclarant que les législatures des États doivent fixer « l’heure, le lieu et les modalités » des élections au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis. Les partisans soutiennent que cela montre que les fondateurs voulaient donner aux législatures le pouvoir ultime lors des élections fédérales.

La théorie a été évoquée par le juge en chef conservateur William Rehnquist dans l’affaire historique de 2000 Bush contre Gore, où il a noté que cette clause suggérait des limites quant à savoir si la Cour suprême de Floride pouvait décider qui gagnerait les électeurs présidentiels de l’État.

Comme les républicains ont gagné plus de pouvoir dans les législatures des États, la théorie est devenue plus populaire à droite.

En 2020, la campagne Trump a demandé à la Cour suprême d’annuler une décision de la Cour suprême de Pennsylvanie autorisant le décompte des bulletins de vote reçus après le jour du scrutin dans une affaire qui, selon beaucoup, pivoterait sur la théorie. Mais la haute cour a simplement ordonné que les bulletins de vote tardifs soient séparés pendant le décompte des voix et, lorsqu’ils étaient trop peu nombreux pour changer le résultat, n’a rien fait de plus. Joe Biden a remporté l’État par un peu plus de 80 000 voix.

Dans le cas le plus extrême, certains conseillers juridiques de Trump à la fin de 2020 ont voulu utiliser la théorie pour laisser les législatures des États remplacer les électeurs remportés par Biden par des électeurs de Trump. Ils ont fait valoir que toute modification des procédures de vote cette année-là était inappropriée si les législatures ne les approuvaient pas et que les législatures devraient avoir le pouvoir de déclarer le vainqueur des courses présidentielles.

L’année dernière, la législature contrôlée par le GOP de Caroline du Nord a fait valoir que la théorie signifiait que la cour suprême de l’État ne pouvait pas annuler la carte qu’elle avait dessinée et qui attribuait une part disproportionnée des 14 districts du Congrès de l’État aux républicains. Mais le juge en chef John Roberts, écrivant pour la majorité dans l’affaire, connue sous le nom de Moore c. Harper, a rejeté cet argument comme historiquement et juridiquement inexact.

« Lorsque les législatures font des lois », a écrit Roberts, « elles sont liées par les dispositions des documents mêmes qui leur donnent vie. »

De nombreux défenseurs de la démocratie soutiennent qu’il s’agit de l’élément le plus important de la décision et qu’il exclura la plupart des contestations des décisions des tribunaux d’État à l’avenir.

« Nous verrons des cas, mais je pense presque certainement – à moins que quelque chose de vraiment fou ne se produise – ils vont perdre beaucoup », a déclaré Cameron Kistler, conseiller juridique du groupe à but non lucratif Protect Democracy. « Je pense que la Cour suprême va vouloir tracer une ligne assez ferme ici, car la dernière chose qu’elle veut, c’est que chaque détermination de loi électorale par chaque fonctionnaire d’État et chaque tribunal d’État présente une question fédérale. »

Neal Katyal, un ancien solliciteur général par intérim qui a plaidé la cause des groupes de droits de vote à la Cour suprême, a déclaré que la décision est «un signal que cette Cour suprême des États-Unis, avec six solides juges derrière elle, résistera aux tentatives des législatures des États de gâcher l’intégrité des élections de 2024. «

Le juge conservateur Clarence Thomas, qui, avec le juge Neil Gorsuch, était dissident sur l’affaire, a averti qu’un signal ne suffisait pas. Il a déploré le refus de la majorité de préciser exactement quand un tribunal d’État irait trop loin, même si dans la plupart des cas, les tribunaux d’État ne le feront pas.

« Il y a forcément des exceptions », a écrit Thomas. « Ils surgiront au hasard, au milieu de controverses évoluant rapidement et politiquement chargées, et les gagnants des élections fédérales pourraient être décidés par un jugement accéléré d’un tribunal fédéral. »

Certains avocats électoraux s’inquiétaient justement de cette possibilité.

« Il est essentiel que les règles pour les élections soient claires et spécifiées à l’avance, y compris les règles qui découlent de la doctrine judiciaire », a écrit mardi Rick Pildes, professeur de droit à la NYU. « Nous allons assister à des litiges constants autour de cette question lors des élections de 2024 jusqu’à ce que les tribunaux donnent une idée plus claire des limites du processus décisionnel des tribunaux d’État. »

___

La rédactrice de l’Associated Press Julie Carr Smyth à Columbus, Ohio, a contribué à ce rapport.

Nicholas Riccardi et David A. Lieb, Associated Press