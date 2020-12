Tasos Katopodis / Getty Images

Trump a attaqué la décision sur Twitter, la qualifiant de «gêne».

Vendredi soir, la Cour suprême a remis au président Donald Trump sa dernière défaite dans sa campagne pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020, remportée il y a cinq semaines par le président élu Joe Biden. Dans une ordonnance non signée, la Cour a rejeté, faute de maintien, un procès au Texas visant à inverser les résultats des élections dans quatre États de transition, tous remportés par Biden.

«Le Texas», a écrit la Cour, «n’a pas démontré un intérêt juridiquement reconnaissable à la manière dont un autre État conduit ses élections. Toutes les autres motions en instance sont rejetées comme étant sans objet. »

Depuis vendredi, Trump fait face à cette perte en envoyant plus d’une douzaine de tweets ou retweets pour se plaindre de la décision et répandre de la désinformation.

« C’est une honte juridique, une honte pour les USA !!! » Atout tweeté aux petites heures de samedi matin, citant un mensonge du lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, affirmant qu’aucun tribunal n’a jugé une contestation judiciaire de l’élection «sur son mérite». En réalité, les tribunaux ont jugé ces défis sans fondement.

«Nous n’avons obtenu aucun tribunal pour juger cela (le vote) selon son mérite.» @DanPatrick du Texas. C’est une honte juridique, un embarras pour les USA !!! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 décembre 2020

Plus tard le même matin, le président faussement caractérisé la décision de vendredi comme «une grande et scandaleuse erreur judiciaire. Le peuple des États-Unis a été trompé et notre pays déshonoré. Jamais même donné notre journée au tribunal!

«Les juges Alito et Thomas disent qu’ils auraient permis au Texas de poursuivre son action en justice électorale.» @seanhannity Il s’agit d’une erreur judiciaire grave et scandaleuse. Le peuple des États-Unis a été trompé et notre pays déshonoré. Jamais même donné notre journée à la Cour! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 décembre 2020

Trump a également amplifié les allégations de fraude électorale sans fondement, prétendant à tort, «J’ai gagné les élections dans un glissement de terrain, mais rappelez-vous, je ne pense qu’en termes de votes légaux, pas tous les faux électeurs et les fraudes qui ont miraculeusement flotté de partout!» Biden, bien sûr, a non seulement remporté le vote du collège électoral par 74 voix, mais a également remporté le vote populaire par plus de 7 millions de voix. Et les responsables électoraux – y compris ceux qui ont procédé à plusieurs recomptages – n’ont trouvé aucune preuve de fraude généralisée.

Et le président attaqué les gouverneurs du GOP dans les États gagnés par Biden, les appelant «RINO» – abréviation de «Républicains de nom seulement» – et disant aux partisans de voter les gouverneurs républicains Brian Kemp de Géorgie et Doug Ducey d’Arizona démis de leurs fonctions.

Il avait aussi des mots durs pour son propre procureur général, en colère d’avoir suivi la procédure du ministère de la Justice pour maintenir les enquêtes sur le fils de Biden, Hunter Biden, silencieuses jusqu’à après les élections.

La Cour suprême a clairement indiqué qu’elle n’allait pas donner illégalement à Trump un autre mandat

Inutile de dire que le déchaînement de Trump samedi sur Twitter est plus ou moins entièrement déconnecté de la réalité. D’abord et avant tout, le président a eu sa journée au tribunal. En fait, il a eu beaucoup jours au tribunal.

Plus précisément, l’ordonnance de vendredi marque la deuxième défaite de Trump à la Cour suprême cette semaine, et selon l’avocat démocrate du droit de vote Marc Elias, Trump et ses alliés républicains sont désormais 1-57 dans les poursuites post-électorales, y compris l’ordonnance de la Cour suprême de vendredi.

De plus, une déclaration dans l’ordre de vendredi du juge Samuel Alito – rejoint par son collègue conservateur, le juge Clarence Thomas – a clairement indiqué que Trump devrait abandonner l’espoir que la Cour suprême pourrait décider d’annuler le résultat de l’élection.

Trump, qui retweeté un message remerciant Alito et Thomas samedi, ne semble pas encore avoir compris cela.

«La Cour suprême n’avait aucun intérêt pour le bien-fondé de la plus grande fraude électorale jamais perpétrée aux États-Unis d’Amérique», a déclaré Trump tweeté Samedi. «Tout ce qui les intéressait, c’est la« position », ce qui rend très difficile pour le président de présenter une affaire sur le fond. 75 000 000 de votes! »

Mais dans l’ordre, Alito fait tout son possible pour préciser que bien qu’il pense que la Cour n’a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser la qualité pour agir au procès du Texas, il «n’accorderait pas d’autre réparation» au-delà de permettre une requête pour déposer la plainte.

Cela est probable parce que, comme cela a été longuement souligné par les républicains et les démocrates, le procès au Texas – décrit par la Pennsylvanie dans un procès comme « juridiquement indéfendable et … un affront aux principes de la démocratie constitutionnelle » – était catégorique ridicule.

Si ridicule, en fait, que deux «États» inexistants – «Nouvelle Californie» et «Nouveau Nevada» – ont déposé un mémoire d’amicus soutenant le procès du Texas.

Deux États qui n’existent pas tentent de rejeter les votes des citoyens de quatre États qui le font. Peu importe. https://t.co/B4fFlsAaMs – Brad Heath (@bradheath) 11 décembre 2020

Comme le dit Philip Bump du Washington Post: «Prendre le procès de Paxton au pied de la lettre, en revanche, est presque impossible, étant donné le nombre d’affirmations douteuses qu’il fait.[…]Les experts sont généralement d’avis que le Texas n’a aucune raison de poursuivre, n’a pas les preuves nécessaires pour étayer ses affirmations, s’appuie sur une rhétorique et une analyse erronées et ne fera pas entendre son procès par le tribunal. Sinon, c’est de la houle.

Mais bien que le procès lui-même soit absurde, sa défaite est importante, car elle érode davantage la possibilité que le GOP trouve un moyen de subvertir la démocratie et d’installer Trump à un deuxième mandat non élu.

Les républicains ont choisi Trump plutôt que la démocratie

Malgré tout son faible mérite juridique, cependant, le procès au Texas a trouvé une traction majeure au sein du Parti républicain. Plus de 60% de la Conférence républicaine de la Chambre – 126 législateurs, y compris le leader de la minorité Kevin McCarthy – a signé un mémoire d’amicus à l’appui du procès au Texas, comme l’a fait 17 procureurs généraux.

Les républicains de la Chambre viennent de mettre à jour leur mémoire SCOTUS pour indiquer clairement que ce ne sont pas réellement 107 membres de la Chambre républicaine qui veulent que la Cour suprême annule la défaite de Trump en rejetant des millions de votes. C’est 126. (Près des 2/3 du caucus du GOP.) Https://t.co/OJVaVEPK4k pic.twitter.com/Sdghb4VO76 – Brad Heath (@bradheath) 11 décembre 2020

Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants de Pennsylvanie – l’un des États visés par le procès – également s’est joint.

Cela a suscité une indignation considérable, pour des raisons évidentes. Même si le procès au Texas avait peu de chances d’aboutir, il a marqué une tentative stupéfiante et sans précédent d’un grand parti de subvertir la démocratie au service d’un président qui a perdu sa réélection par plus de 7 millions de voix.

Dans une allocution au Sénat vendredi, le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut décrit l’effort comme «la tentative la plus sérieuse de renverser notre démocratie dans l’histoire de notre pays».

«Ceux qui font pression pour faire de Donald Trump le président, quel que soit le résultat des élections, sont engagés dans une trahison contre leur nation», a déclaré Murphy.

«À l’heure actuelle, la tentative la plus sérieuse de renverser notre démocratie dans l’histoire de notre pays est en cours. Ceux qui poussent à faire de Donald Trump le président, quel que soit le résultat des élections, sont engagés dans une trahison contre leur nation. pic.twitter.com/FE7K91nlSD – Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 11 décembre 2020

Le calcul politique pour de nombreux républicains, cependant, est clair: mieux vaut trahir que d’affronter un principal challenger soutenu par Trump lors de leur prochaine élection.

Trump a depuis longtemps pris l’habitude de déchirer les républicains qu’il considère comme insuffisamment fidèles à lui personnellement, et si quoi que ce soit, cette habitude n’a fait que s’intensifier depuis sa réélection.

Par exemple, Trump a ciblé samedi les gouverneurs républicains de deux États clés qu’il a perdus – et dont le Texas a tenté d’annuler les résultats des élections.

« Qui est le pire gouverneur, @BrianKempGA de Géorgie ou @dougducey de l’Arizona ??? » Atout tweeté. «Ce sont deux républicains RINO qui se sont battus contre moi et le Parti républicain plus que n’importe quel démocrate. Ils ont permis de voler des États que j’ai gagné facilement. N’oubliez jamais, votez leur démission!

Et plutôt que d’être excommunié par tweet, de vastes pans de l’establishment républicain ont choisi de soutenir une action dangereuse, antidémocratique, mais presque certainement vouée à l’échec pour renverser la volonté du peuple plutôt que de rompre avec Trump.

C’est une déclaration sombre sur le statut de la démocratie américaine, mais cela ne sauvera pas les efforts juridiques de Trump, qui, à toutes fins pratiques, ont échoué il y a longtemps.

Lundi, le Collège électoral se réunira et élira formellement le président Joe Biden, 306 voix contre 232. Dans au moins un État, le Michigan, les électeurs se sont vu offrir une protection policière sur le point de voter en raison des préoccupations concernant les manifestants.

«Quel est l’inconvénient de lui faire plaisir pendant un court laps de temps?» Https://t.co/BdGxpqSVNe – Dave Weigel (@daveweigel) 11 décembre 2020

Après cela, le 6 janvier, le Congrès se réunira pour compter officiellement les votes du collège électoral, clôturant le processus. Comme l’a expliqué Andrew Prokop de Vox, il y a de bonnes chances que cela ne se passe pas bien grâce aux défis des républicains du Congrès, mais «il n’y a pas de moyen plausible pour qu’un défi réussisse. Deux semaines plus tard, le 20 janvier, Biden sera assermenté.

Malgré tout cela, Trump tweeté samedi que « NOUS AVONS COMMENCÉ À COMBATTRE !!! »

Mais cela manque aussi la réalité de la situation. L’élection est terminée. Il a perdu et Biden sera le prochain président des États-Unis.