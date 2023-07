La Cour suprême rejette le plan de Biden visant à effacer 400 milliards de dollars de dettes de prêts étudiants – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Une Cour suprême fortement divisée vendredi a effectivement tué le plan de 400 milliards de dollars du président Joe Biden visant à annuler ou à réduire les dettes fédérales de prêts étudiants pour des millions d’Américains. « Ce combat n’est pas terminé », a-t-il déclaré.

La décision 6-3, avec des juges conservateurs dans la majorité, a déclaré que l’administration Biden avait outrepassé son autorité avec le plan, et qu’elle laisse les emprunteurs responsables des remboursements qui devraient reprendre à l’automne.

Biden devait annoncer une nouvelle série de mesures pour protéger les emprunteurs étudiants plus tard vendredi, selon un responsable de la Maison Blanche qui n’était pas autorisé à parler publiquement au préalable et a discuté de la question sous couvert d’anonymat. Le président a déclaré dans un communiqué que la décision était erronée et a accusé les républicains d’hypocrisie « étourdissante » sur la question.

Le tribunal a estimé que l’administration avait besoin de l’approbation du Congrès avant d’entreprendre un programme aussi coûteux. La majorité a rejeté les arguments selon lesquels une loi bipartite de 2003 traitant des urgences nationales, connue sous le nom de HEROES Act, donnait à Biden le pouvoir qu’il revendiquait.

« Six États ont intenté une action en justice, arguant que la loi HEROES n’autorise pas le plan d’annulation de prêt. Nous sommes d’accord », a écrit le juge en chef John Roberts pour le tribunal.

La juge Elena Kagan, a écrit dans une dissidence, rejointe par les deux autres libéraux de la cour, que la majorité de la cour « annule le jugement combiné des pouvoirs législatif et exécutif, avec pour conséquence d’éliminer la remise de prêt pour 43 millions d’Américains ». Kagan a lu un résumé de sa dissidence devant le tribunal pour souligner son désaccord.

Roberts, anticipant peut-être une réaction négative du public et conscient du déclin de l’approbation du tribunal, a ajouté une coda inhabituelle à son opinion, avertissant que la dissidence des libéraux ne doit pas être confondue avec le dénigrement du tribunal lui-même. « Il est important que le public ne soit pas induit en erreur non plus. Une telle perception erronée serait préjudiciable à cette institution et à notre pays », a écrit le juge en chef.

Les remboursements de prêts reprendront en octobre, bien que les intérêts commenceront à courir en septembre, a annoncé le ministère de l’Éducation. Les paiements sont suspendus depuis le début de la pandémie de coronavirus il y a plus de trois ans.

Le programme de remise aurait annulé 10 000 $ de dette de prêt étudiant pour ceux qui gagnent moins de 125 000 $ ou les ménages ayant moins de 250 000 $ de revenu. Les bénéficiaires de la subvention Pell, qui démontrent généralement un besoin financier plus important, auraient eu une remise de dette supplémentaire de 10 000 $.

Vingt-six millions de personnes avaient demandé une aide et 43 millions auraient été éligibles, a indiqué l’administration. Le coût a été estimé à 400 milliards de dollars sur 30 ans.

Les groupes de défense soutenant l’annulation de la dette ont condamné la décision tout en exigeant que Biden trouve un autre moyen de tenir sa promesse d’allégement de la dette.

Natalia Abrams, présidente et fondatrice du Student Debt Crisis Center, a déclaré que la responsabilité des nouvelles actions incombe « carrément » à Biden. « Le président possède le pouvoir, et doit faire appel à la volonté, pour assurer les secours essentiels dont les familles à travers le pays ont désespérément besoin », a déclaré Abrams dans un communiqué.

Le plan de prêt rejoint d’autres initiatives liées à la pandémie qui ont échoué à la Cour suprême.

Les majorités conservatrices ont mis fin à un moratoire sur les expulsions qui avait été imposé par les Centers for Disease Control and Prevention et ont bloqué un plan exigeant que les travailleurs des grandes entreprises soient vaccinés ou subissent des tests réguliers et portent un masque au travail. Le tribunal a confirmé un plan visant à exiger la vaccination des travailleurs de la santé.

Les programmes antérieurs étaient en grande partie présentés comme des mesures de santé publique destinées à ralentir la propagation du COVID-19. Le plan d’annulation de prêt, en revanche, visait à contrer les effets économiques de la pandémie.

En plus de trois heures d’arguments en février dernier, les juges conservateurs ont exprimé leur scepticisme quant au fait que l’administration avait le pouvoir d’effacer ou de réduire les prêts étudiants détenus par des millions de personnes.

Les États dirigés par les républicains se disputant devant le tribunal ont déclaré que le plan aurait représenté une « aubaine » pour 20 millions de personnes qui auraient vu l’intégralité de leur dette étudiante disparaître et seraient mieux loties qu’elles ne l’étaient avant la pandémie.

Biden a déclaré que les responsables du GOP « n’avaient aucun problème avec des milliards de prêts liés à la pandémie aux entreprises. … Et ces prêts ont été annulés. Mais lorsqu’il s’est agi de venir en aide à des millions d’Américains qui travaillent dur, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l’arrêter.

Roberts faisait partie des membres du tribunal qui se sont demandé si les travailleurs non universitaires seraient essentiellement pénalisés pour une pause pour les diplômés universitaires.

En revanche, l’administration a fondé la nécessité d’une remise de prêt radicale dans l’urgence COVID-19 et les impacts négatifs continus sur les personnes situées au bas de l’échelle économique. L’état d’urgence déclaré a pris fin le 11 mai.

Sans l’allègement de prêt promis, le principal avocat de la Cour suprême de l’administration a déclaré aux juges que « les impayés et les défauts de paiement vont augmenter ».

À ces arguments, la juge Sonia Sotomayor a déclaré que ses collègues juges feraient une erreur s’ils prenaient pour eux-mêmes, au lieu de laisser aux experts en éducation, « le droit de décider du montant de l’aide à accorder » aux personnes qui auraient du mal si le programme était annulé. bas.

La loi HEROES – la loi sur les solutions d’urgence omnibus pour la santé et la reprise économique – a permis au secrétaire à l’éducation de renoncer ou de modifier les conditions des prêts étudiants fédéraux dans le cadre d’une urgence nationale. La loi visait principalement à empêcher les membres du service d’être blessés financièrement pendant qu’ils combattaient dans les guerres en Afghanistan et en Irak.

Biden avait autrefois douté de sa propre autorité pour annuler largement la dette étudiante, mais a annoncé le programme en août dernier. Des contestations judiciaires ont rapidement suivi.

La majorité du tribunal a déclaré que les États dirigés par les républicains avaient franchi un premier obstacle qui les obligeait à montrer qu’ils subiraient un préjudice financier si le programme avait été autorisé à entrer en vigueur.

Les États ne se sont même pas appuyés sur une blessure directe à eux-mêmes, mais ont plutôt pointé du doigt la Missouri Higher Education Loan Authority, une société créée par l’État qui s’occupe des prêts étudiants.

Le solliciteur général du Nebraska, James Campbell, plaidant devant le tribunal en février, a déclaré que l’Autorité perdrait environ 40% de ses revenus si le plan Biden entrait en vigueur. Des recherches indépendantes ont mis en doute le préjudice financier auquel MOHELA serait confronté, suggérant que l’agence verrait toujours une augmentation de ses revenus même si l’annulation de Biden se concrétisait. Cette information ne faisait pas partie du dossier du tribunal.

Un juge fédéral a d’abord conclu que les États ne seraient pas lésés et a rejeté leur action en justice avant qu’un comité d’appel ne déclare que l’affaire pouvait se poursuivre.

Dans une deuxième affaire, les juges ont statué à l’unanimité que deux Texans qui avaient déposé une contestation distincte n’avaient pas qualité pour intenter une action en justice. Mais l’issue de cette affaire n’a aucune incidence sur la décision du tribunal de bloquer le plan d’allégement de la dette.

Les rédacteurs d’Associated Press Collin Binkley, Colleen Long et Darlene Superville ont contribué à ce rapport.

