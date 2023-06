La Cour suprême rejette le GOP dans l’affaire de la Caroline du Nord qui aurait pu remodeler les élections au-delà de l’État – Boston News, Weather, Sports

WASHINGTON (AP) – Le Cour suprême a statué mardi que les tribunaux des États pouvaient restreindre les actions de leurs législatures en matière de redécoupage fédéral et d’élections, rejetant les arguments des républicains de Caroline du Nord qui auraient pu modifier radicalement les courses pour le Congrès et le président dans cet État et au-delà.

Les juges par un vote de 6 contre 3 ont confirmé une décision du plus haut tribunal de Caroline du Nord qui a annulé un plan de circonscription du Congrès comme excessivement partisane en vertu de la loi de l’État.

La Haute Cour a cependant indiqué qu’il pourrait y avoir des limites aux efforts des tribunaux d’État pour contrôler les élections du Congrès et du président, ce qui suggère que d’autres affaires judiciaires liées aux élections sur la question sont probables.

Le juge en chef John Roberts a écrit pour la cour que «les tribunaux des États conservent le pouvoir d’appliquer des restrictions constitutionnelles des États lorsque les législatures agissent en vertu du pouvoir qui leur est conféré par la clause électorale. Mais les tribunaux fédéraux ne doivent pas abandonner leur propre obligation d’exercer un contrôle judiciaire.

La décision était le quatrième cas majeur du mandat dans lequel les juges conservateurs et libéraux se sont joints pour rejeter les arguments juridiques les plus agressifs avancés par les élus conservateurs de l’État et les groupes de défense. Des décisions antérieures sur le droit de vote, une loi sur la protection de l’enfance amérindienne et une politique d’immigration de l’administration Biden ont également traversé de manière inattendue les lignes idéologiques du tribunal.

Des décisions majeures sont attendues d’ici vendredi sur l’avenir de l’action positive dans l’enseignement supérieur, le plan d’annulation des prêts étudiants de 400 milliards de dollars de l’administration et un conflit entre les droits religieux et LGBTQ.

L’effet pratique de la décision de mardi est minime en Caroline du Nord, où la Cour suprême de l’État, sous une nouvelle majorité républicaine, a déjà annulé sa décision de redécoupage. Un autre cas de redécoupage de l’Ohio est en suspens, si les juges veulent en dire plus sur la question avant les élections de l’année prochaine.

Les juges Samuel Alito, Clarence Thomas et Neil Gorsuch auraient rejeté l’affaire de Caroline du Nord en raison de l’action en justice de l’État intervenue.

Le vice-président Kamala Harris a déclaré dans un communiqué que la décision « préserve le rôle essentiel des tribunaux d’État dans la sauvegarde des élections et la protection de la voix et de la volonté du peuple américain ». L’administration démocrate a défendu le pouvoir des tribunaux d’État dans cette affaire.

L’ancien président Barack Obama, dans un rare commentaire public sur une décision de justice, a applaudi le résultat comme « un rejet retentissant de la théorie d’extrême droite qui a été colportée par les négationnistes électoraux et les extrémistes cherchant à saper notre démocratie ».

Dans le même temps, le chef d’un groupe de redécoupage républicain a déclaré qu’il était heureux que le tribunal ait clairement indiqué qu’il y avait des limites aux tribunaux d’État. La décision « devrait servir d’avertissement aux tribunaux étatiques enclins à aller au-delà des limites constitutionnelles du contrôle judiciaire. Il s’agit d’un premier pas positif vers la maîtrise des excès récents des tribunaux d’État », a déclaré Adam Kincaid, président et directeur exécutif du National Republican Redistricting Trust, dans un communiqué.

Derek Muller, professeur de droit à l’Université de l’Iowa et expert en élections, a déclaré que la décision de mardi laisse une certaine marge de manœuvre pour contester les décisions des tribunaux d’État sur les questions électorales fédérales, « mais il s’agira probablement de cas rares ».

« La grande majorité des décisions des tribunaux d’État qui pourraient affecter les élections fédérales se poursuivront probablement sans aucun changement », a déclaré Muller.

L’affaire de la Caroline du Nord a attiré une attention démesurée parce que quatre juges conservateurs avaient suggéré que la Cour suprême devrait limiter le pouvoir des tribunaux d’État lors des élections présidentielles et du Congrès.

Les opposants à l’idée, connue sous le nom de théorie de la législature indépendante, avaient fait valoir que les effets d’une décision robuste pour les républicains de Caroline du Nord pourraient aller bien au-delà du simple redécoupage d’un État.

Selon le Brennan Center for Justice du New York École universitaire de droit.

Les juges ont entendu les arguments en décembre dans le cadre d’un appel des dirigeants républicains de l’Assemblée législative de Caroline du Nord. Leurs efforts pour attirer fortement les districts du Congrès en leur faveur ont été bloqués par une majorité démocrate à la Cour suprême de l’État au motif que la carte du GOP violait la Constitution de l’État.

UN la carte dessinée par le tribunal a produit sept sièges pour chaque parti lors des élections de mi-mandat de l’année dernière dans cet État très compétitif.

La question pour les juges était de savoir si la disposition de la Constitution américaine donnant aux législatures des États le pouvoir d’établir les règles concernant « les heures, les lieux et les modalités » des élections au Congrès exclut les tribunaux des États du processus.

L’ancien juge de la cour d’appel fédérale Michael Luttig, un éminent conservateur qui a rejoint l’équipe juridique défendant la décision du tribunal de Caroline du Nord, a déclaré à l’automne que le résultat pourrait avoir des effets transformateurs sur les élections américaines. « Il s’agit de l’affaire la plus importante sur la démocratie américaine – et pour la démocratie américaine – dans l’histoire de la nation », a déclaré Luttig.

Les principaux législateurs républicains de Caroline du Nord ont déclaré à la Cour suprême que «les lignes soigneusement tracées de la Constitution placent la réglementation des élections fédérales entre les mains des législatures des États, du Congrès et de personne d’autre».

Pendant près de trois heures d’arguments, les juges ont semblé sceptiques quant à l’idée de rendre une décision large dans l’affaire. Les juges libéraux et conservateurs semblaient contester l’idée principale d’un défi leur demandant d’éliminer essentiellement le pouvoir des tribunaux d’État d’annuler les cartes de district du Congrès dessinées par le législateur et gerrymander au motif qu’elles violent les constitutions des États.

En Caroline du Nord, une nouvelle série de redécoupages devrait aller de l’avant et produire une carte avec plus de districts républicains.

Le gouverneur démocrate de l’État, Roy Cooper, a salué la décision de mardi, mais a également reconnu implicitement qu’elle ne fait rien pour empêcher les républicains qui contrôlent la législature de dessiner une carte du Congrès qui leur est plus favorable.

Cooper, qui, en vertu de la loi de l’État, ne peut pas bloquer les plans de redécoupage des circonscriptions approuvés par les législateurs, a déclaré que « les législateurs républicains de Caroline du Nord et de tout le pays restent une menace très réelle pour la démocratie alors qu’ils continuent d’adopter des lois pour manipuler les élections à des fins partisanes en interférant avec la liberté de voter. »

(Copyright (c) 2022 The Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception