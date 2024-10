La Cour suprême rejette l’appel de l’administration Biden dans l’affaire de l’avortement d’urgence au Texas

WASHINGTON– WASHINGTON (AP) — La Cour suprême lundi, laissons tomber une décision interdisant avortements d’urgence qui violent la loi du Texas, qui a l’une des interdictions d’avortement les plus strictes du pays.

Sans détailler leur raisonnement, les juges ont maintenu une ordonnance d’un tribunal inférieur selon laquelle les hôpitaux ne peuvent pas être tenus de procéder à des interruptions de grossesse qui violeraient la loi du Texas. Aucune dissidence n’a été publiquement notée.

L’administration Biden avait demandé aux juges d’annuler l’ordonnance du tribunal inférieur, arguant que les hôpitaux doivent pratiquer des avortements dans les situations d’urgence en vertu de la loi fédérale. L’administration a souligné l’action de la Cour suprême dans une affaire similaire survenue en Idaho plus tôt cette année, dans laquelle les juges ont autorisé de justesse la reprise des avortements d’urgence pendant qu’un procès se poursuit.

L’administration a également cité un arrêt de la Cour suprême du Texas selon lequel les médecins n’ont pas besoin d’attendre que la vie d’une femme soit en danger immédiat pour pratiquer un avortement légalement. L’administration a déclaré qu’elle mettait le Texas en conformité avec la loi fédérale et signifiait que la décision du tribunal inférieur n’était pas nécessaire.

Le Texas a demandé aux juges de maintenir l’ordonnance en vigueur, affirmant que la décision de la Cour suprême de l’État signifiait que la loi du Texas, contrairement à celle de l’Idaho, prévoyait une exception pour la santé d’une patiente enceinte et qu’il n’y avait pas de conflit entre la loi fédérale et celle de l’État.

Les médecins ont déclaré que la loi restait dangereusement vague après qu’une commission médicale ait refusé de préciser exactement quelles conditions pouvaient bénéficier de l’exception.

Il y a eu une augmentation des plaintes selon lesquelles des femmes enceintes en détresse médicale ont été refoulées des salles d’urgence au Texas et ailleurs alors que les hôpitaux se demandent si les soins standard pourraient violer les lois strictes contre l’avortement.

Les interruptions de grossesse font depuis longtemps partie du traitement médical des patientes présentant des complications graves, afin de prévenir la septicémie, la défaillance d’organes et d’autres problèmes majeurs. Mais au Texas et dans d’autres États où l’avortement est strictement interdit, les médecins et les hôpitaux ont déclaré qu’il n’était pas clair si ces interruptions pourraient aller à l’encontre des interdictions de l’avortement qui entraînent la possibilité d’une peine de prison.

L’affaire du Texas a commencé après la Cour suprême a annulé Roe c. Wade en 2022, ce qui a conduit à des restrictions sur l’avortement dans de nombreux États sous contrôle républicain. L’administration Biden a publié des directives indiquant que les hôpitaux devaient toujours procéder à des avortements dans les situations d’urgence en vertu d’une loi sur les soins de santé qui oblige la plupart des hôpitaux à traiter toute patiente en détresse médicale.

Le Texas a intenté une action en justice à cause de ces directives, arguant que les hôpitaux ne peuvent pas être tenus de pratiquer des avortements qui violeraient son interdiction. La 5e Cour d’appel des États-Unis s’est rangée du côté de l’État, statuant en janvier que l’administration avait outrepassé son autorité.