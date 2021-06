La Cour suprême rejette l’appel de Johnson & Johnson concernant une amende de 2 milliards de dollars pour la poudre pour bébé

Dans cette illustration photo, un récipient de poudre pour bébé Johnson’s fabriqué par Johnson and Johnson est posé sur une table le 13 juillet 2018 à San Francisco, en Californie.

La Cour suprême a rejeté mardi un appel de Johnson & Johnson cherchant à annuler une indemnité de 2,1 milliards de dollars à son encontre pour des allégations selon lesquelles l’amiante dans ses produits en poudre de talc, y compris la poudre pour bébé, aurait provoqué le cancer de l’ovaire chez les femmes.

La plus haute juridiction a annoncé dans un ordre sans aucune dissidence notée qu’il n’entendra pas l’affaire. Le juge Samuel Alito et Brett Kavanaugh se sont récusés de l’examen de l’affaire, selon l’ordonnance.

Johnson & Johnson avait demandé à la plus haute juridiction de revoir la sanction infligée après que le montant ait été confirmé par la Cour suprême du Missouri l’année dernière. Une cour d’appel de l’État avait précédemment réduit la peine infligée à Johnson & Johnson de plus de 4 milliards de dollars.

Le différend comportait une puissance de feu juridique féroce des deux côtés, l’ancien solliciteur général par intérim Neal Katyal plaidant au nom du fabricant pharmaceutique basé au Nouveau-Brunswick et dans le New Jersey et Ken Starr, l’ancien procureur de Whitewater, représentant les femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire qui ont poursuivi l’entreprise.

Johnson & Johnson a déclaré avoir cessé de vendre sa poudre pour bébé à base de talc aux États-Unis et au Canada en mai 2020, citant une demande réduite « alimentée par la désinformation sur la sécurité du produit et un barrage constant de publicités judiciaires ».

La société avait déclaré qu’elle faisait face à plus de 21 800 poursuites contre elle pour ses produits à base de talc.

Starr a écrit dans son mémoire exhortant les juges à ne pas examiner l’affaire selon laquelle Johnson et Johnson « savaient depuis des décennies que leurs poudres de talc contenaient de l’amiante, une substance hautement cancérigène sans niveau d’exposition sûr connu ».

« Ils auraient pu protéger leurs clients en passant du talc à la fécule de maïs, comme leurs propres scientifiques l’ont proposé dès 1973. Mais le talc était moins cher et les pétitionnaires n’étaient pas disposés à sacrifier leurs bénéfices pour un produit plus sûr », a-t-il écrit.

En revanche, Katyal a fait valoir que « les régulateurs fédéraux et les organisations de santé respectées ont rejeté les appels à des avertissements sur le talc, et des études épidémiologiques complètes sur des dizaines de milliers d’utilisateurs de talc n’ont trouvé aucune association significative entre l’utilisation de talc cosmétique et le cancer de l’ovaire ».

Katyal a déclaré que les avocats de ceux qui avaient poursuivi Johnson & Johnson avaient recherché dans le pays « des femmes qui avaient à la fois reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire et parmi les millions qui utilisaient les produits à base de talc des pétitionnaires ».

« Ils ont mis des dizaines de plaignants à la barre pour discuter de leurs expériences avec le cancer, et le jury accorde des milliards de dollars de dommages-intérêts punitifs censés punir les requérants », a-t-il écrit. « Les avocats peuvent alors suivre ce script et déposer les mêmes réclamations auprès de nouveaux plaignants et demander de nouvelles récompenses démesurées, encore et encore. »

Dans un communiqué publié mardi, Johnson & Johnson a déclaré que la décision de la Cour suprême laissait d’importantes questions juridiques en suspens.

« Les affaires qui étaient devant le tribunal sont liées à la procédure légale, et non à la sécurité », a déclaré la société. « Des décennies d’évaluations scientifiques indépendantes confirment que la poudre pour bébé de Johnson est sûre, ne contient pas d’amiante et ne provoque pas de cancer. »

Starr n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Les actions Johnson et Johnson ont baissé de plus de 1% mardi matin.