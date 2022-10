La Cour suprême rejette la tentative de Trump d’annuler la décision dans l’affaire des documents du raid de Mar-a-Lago

Cependant, l’ancien président républicain a des décennies d’expérience dans l’utilisation du système judiciaire et de la procédure d’appel pour faire traîner les enquêtes pénales, civiles et gouvernementales.

L’appel de Trump devant la Cour suprême portait sur une question relativement étroite et ne devait pas affecter la décision finale du DOJ sur l’opportunité de porter des accusations criminelles contre lui ou d’autres.

Dans une ordonnance publiée jeudi, la Cour suprême a déclaré : « La demande d’annulation de la suspension saisie par la Cour d’appel des États-Unis pour le onzième circuit le 21 septembre 2022, présentée à la justice [Clarence] Thomas et par lui déférée à la Cour est refusée.”

Ces avocats ont également fait valoir que “toute limite à l’examen complet et transparent des documents saisis lors de l’extraordinaire perquisition du domicile d’un président érode la confiance du public dans notre système judiciaire”.

Les avocats de Trump ont demandé la semaine dernière à la Cour suprême d’annuler cette décision en faisant valoir qu’elle “entrave considérablement le travail en cours et urgent du maître spécial”.

Le 11e circuit d’appel des États-Unis avait interdit à un soi-disant maître spécial, nommé par un juge fédéral, d’examiner plus de 100 documents classifiés dans le cadre d’un examen des plus de 11 000 documents gouvernementaux saisis lors du raid pour déterminer lequel devrait être empêché d’être utilisé dans une enquête criminelle sur Trump.

La Cour suprême a rejeté jeudi une demande de l’ancien président Donald Trump d’annuler une décision de la cour d’appel inférieure dans une affaire liée au raid du FBI et à la saisie de documents dans sa résidence en Floride le mois dernier.

Et en tant que personne qui a nommé trois des neuf juges siégeant à la Cour suprême, il aurait pu s’attendre à recevoir une décision favorable de la Haute Cour.

Le DOJ enquête sur Trump pour avoir retiré les dossiers de la Maison Blanche lorsqu’il a quitté ses fonctions en janvier 2021 et décampé dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Selon la loi, ces documents appartiennent au gouvernement fédéral et doivent être remis à la National Archives and Records Administration.

Le DOJ enquête également sur Trump pour une éventuelle obstruction à la justice dans cette affaire.

NARA a appris l’année dernière que Trump pourrait avoir des dossiers gouvernementaux en sa possession et a finalement récupéré 15 boîtes de documents de Mar-a-Lago plus tôt cette année. Après avoir découvert que certains des documents étaient classifiés, la NARA a renvoyé la question au DOJ, qui a ouvert une enquête criminelle.

Avant le raid du 8 août sur Mar-a-Lago, qui a trouvé des milliers de documents gouvernementaux, les avocats de Trump avaient affirmé qu’une perquisition du club n’avait révélé aucun dossier tel que demandé par le DOJ.

Après le raid, Trump a demandé à la juge de district américaine Aileen Cannon de nommer un maître spécial pour examiner le matériel saisi pour les documents qui pourraient être exemptés d’utilisation dans l’enquête criminelle car ils sont protégés par le privilège avocat-client ou exécutif.

Cannon a nommé peu après Brooklyn, New York, le juge fédéral Raymond Dearie pour remplir ce rôle.

