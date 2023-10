La Cour suprême rejette la tentative de John Eastman d’annuler les décisions qui ont envoyé ses courriels aux enquêteurs du 6 janvier

Les efforts d’Eastman pour annuler les décisions de justice défavorables ont pris une importance accrue après qu’un grand jury de Géorgie l’a inculpé en août aux côtés de Trump et de 17 autres coaccusés, alléguant un effort radical visant à renverser les résultats des élections de l’État en 2020. Les autorités du barreau de Californie cherchent également à retirer la licence juridique d’Eastman pour ses efforts, et un procès sur cette affaire est en cours depuis juin.

Dans sa requête auprès de la Cour suprême, Eastman a fait valoir que le comité restreint du 6 janvier avait par inadvertance rendu publics les courriels sensibles en laissant une URL en direct dans l’un de leurs dossiers judiciaires auquel POLITICO avait accédé. Cette erreur a sapé les efforts d’Eastman pour empêcher le comité d’accéder aux courriels en premier lieu, et Eastman a soutenu que les décisions du juge de district à son encontre devraient en conséquence être annulées. Mais la Cour d’appel du neuvième circuit a rejeté la demande d’Eastman, ce qui a conduit à son appel devant la Cour suprême.

La décision de la Haute Cour de rejeter l’appel d’Eastman confirme une série de décisions rendues en 2022 par le juge du tribunal de district américain David Carter, qui a dressé un portrait dévastateur des efforts d’Eastman pour aider Trump à renverser la dernière élection présidentielle, concluant que les actions d’Eastman équivalaient à un « coup d’État en quête » d’une théorie juridique. Il a déterminé que bon nombre des allégations d’Eastman concernant le secret professionnel de l’avocat sur le trésor étaient invalides et que certains des courriels contenaient des preuves d’un crime probable.

La décision de Carter a aidé à doter le comité restreint du 6 janvier de milliers d’éléments de preuve les plus cruciaux qui démontraient les efforts de plus en plus désespérés de Trump pour inverser le résultat d’une élection qu’il a perdue.

Les courriels obtenus par le comité restreint ont montré qu’Eastman et d’autres alliés, comme l’avocat Kenneth Chesebro, considéraient Thomas comme le juge de la Cour suprême le plus susceptible de se prononcer favorablement sur leurs efforts visant à semer le doute sur les résultats des élections de 2020 – une décision qui pourrait créer suffisamment d’incertitude pour enhardir Les législatures des États dirigées par les républicains doivent intervenir et empêcher la victoire de Joe Biden.

« Nous voulons cadrer les choses de manière à ce que Thomas puisse être celui qui émettra une sorte de suspension ou un autre avis de justice de circuit affirmant que la Géorgie est dans un doute légitime », a écrit Chesebro dans un communiqué. 31 décembre 2020, courriel à l’équipe juridique de Trump. Chesebro a soutenu que Thomas serait « notre seule chance d’obtenir un avis judiciaire favorable d’ici le 6 janvier, ce qui pourrait retarder le décompte de la Géorgie au Congrès ».

« Je pense que je suis d’accord avec cela », a répondu Eastman, arguant qu’une décision favorable de Thomas ou d’autres juges « donnerait un coup de pouce à la législature géorgienne » pour aider à annuler les résultats des élections.