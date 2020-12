Revue nationale

Les rapports de police détaillent l’obstruction de Warnock en 2002, enquête sur la maltraitance des enfants qui a conduit à son arrestation

Selon un nouveau rapport, le révérend Raphael Warnock, candidat démocrate au Sénat américain en Géorgie, a fait obstruction à plusieurs reprises à une enquête policière de 2002 sur la maltraitance des enfants dans un camp d’été affilié à une église, selon un nouveau rapport. avec des entrevues et pour décourager les conseillers de parler à la police lors d’une enquête sur la violence physique au Camp Farthest Out. À l’époque, Warnock était pasteur principal de la Douglas Memorial Community Church, qui dirigeait le camp d’été.Warnock, qui doit maintenant faire face à une course serrée contre le républicain Kelly Loeffler le 5 janvier, a interrompu les entretiens avec la police avec des conseillers le 31 juillet 2002, selon au rapport. « Cet enquêteur a informé [camp administrators] que si les conseillers demandaient la présence d’un avocat, ce qui était leur droit, personne d’autre ne pouvait [invoke] leurs droits à un avocat en leur nom « , lit-on dans le rapport. Le Free Beacon rapporte que les noms figurant dans les documents sont expurgés, mais correspondent étroitement aux articles de journaux sur l’incident, qui a finalement conduit à l’arrestation de Warnock. À l’époque, le Baltimore Sun a rapporté que Warnock et un collègue avaient été « accusés dans des documents judiciaires d’avoir tenté d’empêcher un soldat de l’État d’interroger des conseillers au Camp Farthest Out » et que les ministres « avaient interrompu un entretien avec la police avec un conseiller ». Warnock a déclaré alors qu’il « affirmait seulement que les avocats devraient être présents lorsque les conseillers du camp ont été interrogés. » Lors d’un débat dimanche, Warnock a déclaré que les agents des forces de l’ordre « m’ont en fait remercié plus tard pour ma coopération et pour les avoir aidés », et le député Le procureur de l’État a déclaré la même chose au Baltimore Sun en novembre 2002. Des rapports de police déposés par des soldats de l’État après que Warnock et le révérend Mark Andre Wainwright aient été arrêtés pour obstructing »montre que les enquêteurs ont averti Warnock à plusieurs reprises de cesser de perturber l’enquête avant son arrestation.Tfc. Danielle Barry, une enquêteuse de la division de la maltraitance des enfants de la police de l’État du Maryland, a écrit dans son rapport que les deux hommes « ont interféré dans une enquête criminelle en interrompant les entretiens et en ordonnant aux gens de ne pas parler aux enquêteurs. » Bien que Warnock et les administrateurs du camp aient accepté de coopérer lorsque les enquêteurs arrivés pour mener des entretiens avec des conseillers, ils ont par la suite exprimé des inquiétudes quant aux «ramifications juridiques de l’affaire d’abus présumé» et ont insisté pour que l’avocat du camp soit présent pour tout entretien avec des conseillers ou des campeurs. Warnock et Wainright sont entrés dans la pièce où les enquêteurs menaient leur premier entretien de la journée avec un conseiller de 17 ans dans un bureau de camp privé et «exigé que [they] être présent pour l’interview », selon le rapport. Barry leur a dit qu’ils n’étaient« pas autorisés à se joindre à l’entretien et a averti qu’ils «entravaient et faisaient obstruction à l’enquête». Warnock a ensuite annoncé qu’il ne permettrait plus aux enquêteurs d’utiliser le camp pour des entretiens, et lui et Wainright ont dit à Barry qu’ils « n’aimaient pas la façon dont les choses progressaient et par conséquent ‘ils’ ne coopéreraient pas davantage dans l’affaire. » « Cet enquêteur a expliqué aux révérends que ce qu’ils faisaient était de commettre un crime pour lequel ils pourraient être arrêtés », indique le rapport. Après que les enquêteurs ont déménagé dans une aire de pique-nique à l’extérieur pour poursuivre leurs entretiens, les révérends ont une fois de plus demandé à assister à une interview en cours, forçant Barry à interrompre son entretien. a ensuite tenté de donner aux enquêteurs l’emplacement d’un autre sujet potentiel à interroger lorsque l’un des révérends « a saisi le campeur par le bras et l’a éloigné de ces enquêteurs » et « a dit au campeur qu’il ne devait pas parler à ces personnes », selon le rapport. Barry a ensuite contacté le procureur adjoint au sujet de l’ingérence, a-t-elle écrit, et une décision a été prise d’arrêter Warnock et Wainwright.