La Cour suprême rejette la contestation d’Obamacare déposée par le Texas

WASHINGTON – La Cour suprême a rejeté une contestation majeure de la Loi sur les soins abordables, permettant à la loi de 2010 de survivre même si une disposition controversée obligeant tous les Américains à souscrire une assurance maladie n’est plus associée à une sanction pécuniaire.

Dans une décision 7-2, le tribunal a estimé que les États qui avaient intenté une action en justice n’avaient pas qualité pour le faire.

Après avoir fait respecter la loi en 2012 et à nouveau en 2015, le tribunal a été confronté au dernier défi des républicains à la réalisation de la politique intérieure emblématique de l’ancien président Barack Obama, celui-ci résultant d’une décision du Congrès contrôlé par le GOP de supprimer une pénalité fiscale pour la plupart des Américains qui ne souscrivent pas à une assurance maladie.

La pénalité a été initialement confirmée en vertu du pouvoir constitutionnel du Congrès de prélever une taxe, mais le procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, a fait valoir que la pénalité avait cessé d’être une taxe une fois que le président Donald Trump a signé une loi en 2017 la réduisant à zéro.

Le Texas, rejoint par 17 autres États, ne s’est pas arrêté là : il a déclaré à la cour que le reste de l’Obamacare devait également être rejeté parce que ses autres dispositions – telles que les protections pour les personnes souffrant de maladies préexistantes et l’interdiction des plafonds des prestations à vie – reposait sur l’exigence que tous les Américains obtiennent une couverture maladie sous une forme ou une autre.

Mais le plus haut tribunal du pays n’a pas obtenu ces questions dans son avis lundi.

« Nous n’atteignons pas ces questions de validité de la loi, cependant, pour le Texas et les autres plaignants dans cette affaire n’ont pas la qualité nécessaire pour les soulever », a écrit le juge associé Stephen Breyer pour la majorité.

Breyer était accompagné du juge en chef John Roberts et des juges associés Clarence Thomas, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Les juges associés Samuel Alito et Neil Gorsuch ont rédigé une opinion dissidente.

« La décision d’aujourd’hui est le troisième volet de notre épique trilogie Affordable Care Act, et elle suit le même schéma que les versements un et deux », a écrit Alito dans sa dissidence. « Dans les trois épisodes, alors que la Loi sur les soins abordables fait face à une menace sérieuse, la Cour a réussi un sauvetage improbable. »

L’affaire est l’une des plus importantes que la plus haute cour du pays ait examinée ce terme, et elle fait suite à plus d’une décennie d’âpres différends partisans au sujet d’une loi qui a étendu la couverture à quelque 23 millions d’Américains.

Le sort d’Obamacare était une priorité pour les sénateurs lors de la confirmation de la juge associée Amy Coney Barrett l’automne dernier. Les démocrates de la commission judiciaire du Sénat l’ont exhortée à se récuser de l’affaire du Texas car, en tant que professeur de droit à Notre Dame, elle avait ouvertement critiqué les décisions antérieures du tribunal confirmant la loi.

Barrett, assise en octobre pour remplacer la défunte juge adjointe Ruth Bader Ginsburg, a refusé de s’engager à se récuser mais a affirmé qu’elle n’était pas « en mission pour détruire la loi sur les soins abordables ».

La Californie et d’autres États bleus sont intervenus pour défendre la loi après que le ministère de la Justice de Trump ait refusé de le faire. Ils ont fait valoir que la pénalité à zéro au cœur de l’affaire ne pouvait pas être inconstitutionnelle car elle n’obligeait personne à faire quoi que ce soit. Et si c’était si central pour le reste de la loi sur les soins de santé, ont-ils ajouté, alors le Congrès aurait abrogé toute la loi au lieu d’une seule partie.

Le juge en chef John Roberts a fait valoir un point similaire lors des plaidoiries de l’automne dernier, soulignant que le Congrès n’avait pas essayé de supprimer toute la loi lorsqu’il avait supprimé la pénalité fiscale en 2017. En fait, à l’époque, plusieurs législateurs républicains avaient déclaré explicitement que la suppression de la taxe ne compromettrait pas les autres protections.

« Ils voulaient que le tribunal le fasse, mais ce n’est pas notre travail », a déclaré Roberts, qui a joué un rôle de premier plan dans le sauvetage de la loi dans le passé, lors de la plaidoirie de novembre.

Et le juge adjoint Brett Kavanaugh avait également fait allusion au résultat en qualifiant le différend de « cas très simple », suggérant que le mandat de souscrire une assurance pourrait être facilement séparé du reste de la loi. Prises ensemble, les déclarations des deux juges conservateurs ont laissé à de nombreux observateurs judiciaires le sentiment que la plupart des lois sur les soins de santé survivraient au défi du Texas et d’autres États rouges.

« Il semble assez clair que le remède approprié serait de rompre la disposition du mandat et de laisser le reste de la loi en place, les dispositions concernant les conditions préexistantes et le reste », a déclaré Kavanaugh lors de la plaidoirie.

La loi historique sur les soins abordables, vivement débattue au début du mandat d’Obama, a créé des marchés de soins de santé que près de 12 millions d’Américains qui n’obtiennent pas d’assurance par le biais de leur travail ou d’un programme gouvernemental ont utilisé l’année dernière pour acheter une couverture. Il a également créé des incitations dont 36 États ont profité pour étendre leurs programmes Medicaid.

Obamacare a également imposé de nouvelles exigences à d’autres segments de l’industrie, qui représentent près d’un cinquième de l’économie du pays. Par exemple, il interdisait aux compagnies d’assurance de refuser une couverture aux personnes souffrant de maladies préexistantes, telles que le cancer ou le diabète, qui avaient auparavant laissé des Américains malades sans assurance.

Les législateurs de l’époque craignaient que la politique encourage les gens à renoncer à la couverture jusqu’à ce qu’ils tombent malades : pourquoi payer pour une police de santé si les compagnies d’assurance seraient tenues de fournir une couverture après qu’un patient est tombé malade ? La solution : le soi-disant mandat individuel, une exigence que la plupart des Américains doivent avoir une couverture ou payer une pénalité.

Les conservateurs ont rechigné à l’idée que le gouvernement puisse forcer les gens à acheter quelque chose, et le mandat individuel est rapidement devenu l’un des aspects les plus controversés de la loi. Trump a cherché à plusieurs reprises à saper le mandat individuel, d’abord en signalant que son administration ne l’appliquerait pas, puis en soutenant la loi de 2017 qui maintenait techniquement la pénalité dans les livres mais fixait le montant à 0 $.

En décembre 2018, le juge fédéral de district Reed O’Connor a décidé que, parce que la Cour suprême avait initialement confirmé le mandat individuel en vertu du pouvoir d’imposition du Congrès, il ne pouvait pas survivre avec une pénalité qui avait été annulée. Sa décision, qui a été suspendue pendant qu’elle était en appel, menaçait d’anéantir toute la loi sur les soins de santé.

Un panel de la Cour d’appel américaine pour le 5e circuit basée à la Nouvelle-Orléans a convenu que le mandat individuel est inconstitutionnel « parce qu’il ne peut plus être lu comme une taxe ». Mais plutôt que d’annuler toute la loi, comme l’aurait fait O’Connor, le panel a renvoyé l’affaire au tribunal de district pour une analyse supplémentaire afin de déterminer quelles parties de la loi pouvaient être séparées du mandat individuel.